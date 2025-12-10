最新法律に完全対応！累計20万部突破の大人気シリーズ！『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』（橘 慶太：著）　12月10日発売！

株式会社ダイヤモンド社

累計20万部を突破した『ぶっちゃけ相続』シリーズの最新刊！最新法律に完全対応した『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】 「身近な人が亡くなった後に困ること」をとことん詳しく教えます！』（橘 慶太：著）が2025年12月10日にダイヤモンド社から発売されます。

橘 慶太：著『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』ダイヤモンド社刊

■この1冊で大丈夫！知らないと絶対損する相続の話

本書は、身近な人が亡くなった後に必要となる相続手続を、5000人超の相談実績を持つ相続専門税理士が、最新制度にもとづいて徹底的にわかりやすく解説した1冊です。

近年、相続を取り巻く環境は大きく変化し、相続登記の義務化（2024年4月施行）や住所変更登記の義務化（2026年施行予定）など、放置すれば過料（金銭を徴収する制裁）が科されるおそれのある“知らないと損する制度” が増えています。一方、マイナンバーによる預貯金口座の一括照会や戸籍の広域交付、所有不動産記録証明など、手続がラクになる“得する制度” も拡充されています。古い知識や以前の常識のまま進めてしまうと、余計な手間や金銭的損失を招きかねません。

本書では、身近な人が亡くなった後の手続を、葬儀、名義変更、預金・保険の解約、相続税申告まで時系列で丁寧に整理し、「どの手続から始めるのか」「期限はいつまでか」「どんな書類が必要か」など、初めてでも迷わず理解できるよう構成されています。さらに「デジタル遺言」「新NISA・暗号資産（仮想通貨）の相続」など、いま押さえておきたい最新テーマも余すことなくカバーしています。

制度が次々に更新されるいま、正しい知識を備えておくことこそが、手間や損失を最小限にし、家族が円満に相続を進めるための最大の武器になります。「知っていれば避けられる落とし穴」を徹底解説した、本当に使える相続手続のガイドブックです。

■目次

第1章 大切な人を亡くした直後の手続

第2章 少し落ち着いてからの手続

第3章 遺産分けの手続

第4章 名義変更の手続

第5章 相続税の手続

第6章 認知症等の相続の手続

第7章 実家じまいの手続

■『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】 「身近な人が亡くなった後に困ること」をとことん詳しく教えます！』

著者：橘 慶太

定価：1,870円（税込）

発売日：2025年12月10日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判・並製・2C・336頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4478122369/

■著者プロフィール：橘 慶太（たちばな・けいた）

税理士。円満相続税理士法人代表

中学・高校とバンド活動に明け暮れ、大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500 件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋・大宮の4拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力する。日本経済新聞や朝日新聞、THE TIME,（TBS系）など、さまざまなメディアから取材を受けている。限られた人にしか伝えることができないセミナーよりも、より多くの人に相続の知識を広めたいという想いから、2018年にYouTubeを始める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、チャンネル登録者は19万人を超える。著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』、『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』は、シリーズ累計で20万部を突破。日本全国から「わかりやすかった」「両親にプレゼントしたら喜んでもらえた」などのメッセージが届いている。『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』は相続にまつわる税金の考え方を主に解説しており、将来の相続に備えたい人向けの1冊。本書は「今まさに身近な人を亡くし、相続に直面している人向けの1冊」である。

