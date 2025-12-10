ラクス、「楽楽請求」にセキュリティと利便性を大幅強化　全15件のアップデートを実施

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）が提供する請求書受領クラウド「楽楽請求」は、2025年12月10日（水）より、セキュリティと利便性を大幅に強化する全15件のアップデートを実施いたします。



今回のアップデートでは、5つの主要機能を新たに追加いたしました。「楽楽請求」はお客さまの課題を踏まえた　機能開発を迅速に行っております。ご期待ください。


主要機能


1. IPアドレスの制限

特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する設定を追加しました。不正アクセスの防止や内部統制の強化が可能となり、セキュリティ基準の厳しい企業でも安心して利用できるようになります。



＜主なポイント＞


・IPアドレス単位でアクセスを制御


・最大100件まで登録可能


・月額オプションとして提供



2. 仕訳出力の柔軟性を強化

費用計上仕訳と支払仕訳を独立したフォーマットで管理し、各出力フォーマットを最大4つまで設定できるようになりました。これにより、複数システムや複数のデータ取り込みフォーマットへの並行連携が容易になります。



＜主なポイント＞


・フォーマットは費用計上仕訳と支払仕訳で各4パターンまで設定可能


・会計システムだけでなく原価管理システムにも、原価仕訳のみ抽出など条件に応じた絞り込みが可能



3. 承認完了後の請求情報の編集

承認完了後に申請内容の誤りが判明した場合、権限制御により内容を編集できる機能を追加しました。これにより、差し戻しや再申請では社内の締め処理に間に合わない場合でも、迅速に修正を行い、業務遅延の防止に寄与します。



＜主なポイント＞


・承認完了後でも内容を編集可能


・編集履歴が自動で保存され統制面にも配慮


・企業の統制要件に応じて「編集可否」を設定可能



4. 支払依頼申請に汎用項目の追加

申請画面にも独自の項目を設定できるようになりました。予算管理番号や契約書番号など、統制上必要となる情報の入力やマスタ配置ができ、企業独自の申請フローにも柔軟に対応できます。



＜主なポイント＞


・申請画面へ独自の項目を追加可能


・自社独自の情報管理や稟議連携に対応


・テキスト項目は200文字まで拡張



5. 請求書のアップロード方法の柔軟化

メール添付の請求書を自動で取り込む機能について、受取メールアドレスを取引先単位に限定せず、組織構造に応じて発行できる柔軟性を持たせました。全社共通・部門別・プロジェクト別など幅広い運用に対応可能となり、取引先への案内負担も軽減します。



＜主なポイント＞


・受取メールアドレスを全社共通・部門別・プロジェクト別などでも発行可能


・受取メールアドレスを5000件まで作成可能


・周知負担の大幅削減


・権限設定により現場担当でも管理可能



今回のアップデートでは、上記の主要機能に加え、お客さまの利便性向上を目的とした他10件を含む、全15件のアップデートを実施いたします。



今後の展望


ラクスでは、2026年以降も「楽楽請求」の機能強化を予定しています。API連携の拡張、「楽楽明細」マイページとの自動連携など、企業間のデータ連携と自動化をさらに推進する機能も段階的にリリース予定です。



これらの改善を通じて、ラクスはお客さまの業務環境や法制度の変化に柔軟に対応しながら、請求書受け取りをより「楽」にするための進化を続けてまいります。



株式会社ラクスについて


ラクスは国内市場におけるSaaS（Software as a Service）のリーディングカンパニーとして、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」というミッションのもと、働く人々に寄り添い、企業それぞれの成長に貢献する「楽楽クラウド」を提供します。



会社概要

株式会社ラクス


本社所在地　〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿


代表者　　　代表取締役　中村　崇則


設立　　　　2000年11月1日


資本金　　　3億7,837万8千円


事業内容　　クラウドサービス事業


Webサイト　https://www.rakus.co.jp/