「AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方」の再配信が決定！

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方」の再配信を2026年1月14日（水）13:00～行います。

▼▼セミナー開催の背景▼▼

本セミナーは、2025年11月13日（木）に実施したものの再配信です。

当日ご参加いただけなかった方や、もう一度内容を確認したい方は、ぜひこの機会にご覧ください。

＜前回でのご反響＞

◆求職者目線のリアルな紹介例が聞けると思わなかったので、いい意味で裏切られました。とても参考になりました。

◆AIの活用について派遣求人だけでなくて新卒採用などの分野でも活かせる気がしました。非常に参考になりました。

◆AIとエージェントの対比を客観的に見れたのは面白かったです。エージェントしか持たない独自の情報がないとAIに負けると感じました。

◆AIの活用領域だけでなく、現時点では人の訴求の方が人間心理にとって魅力的に捉えられる事がバトルを客観的に見ていてわかりました。

◆人材紹介会社ご出身ということで、実際の業務フローに基づいてAI活用の具体例をお聞きできたこと、また、求人紹介バトルでの山根様の紹介の仕方にはとても引き込まれ、AI活用だけでなく、候補者への求人説明においてもかなり参考になりました。

▼▼セミナー概要▼▼

生成AIの登場以来、人材業界でも多くの紹介エージェントがAIを活用してスカウト文や求人票などを作成するようになりました。そのクオリティは日々あがっており、指示次第では人間が作成するものと遜色ないレベルにまで到達しています。

では、実際のところAIと長年業界に従事してきたベテランエージェント、求人紹介のクオリティが高いのはどちらでしょうか？



今回は、ポテンシャライト CEOの山根一城氏にご登壇いただき、AIと求人紹介バトルを実施。「より魅力的な求人紹介を行えるのはどちらか」競っていただきます。

そして、その結果を踏まえて、紹介エージェント流「AIが持つ強みの活かし方」や「AIと人間の担当業務棲み分けのコツ」、「AIを他ツールと連携させる重要性」などについて語っていただきます。

▼▼登壇者の紹介▼▼

株式会社ポテンシャライト代表取締役 山根 一城氏

ベンチャー/スタートアップのHR支援企業 ポテンシャライトにおいて累計350社程度のHR支援を経験しております。

ポテンシャライト創業前は主にIT/Web業界に特化をした人材紹介を経験、リクルートキャリア主催のキャリアカウンセラーランキングで1位（3,000名中）を獲得しております。

ポテンシャライトでは、シード期/シリーズAフェーズの企業を中心に、シリーズB,C,メガベンチャーの支援も経験。

2020年以降では大手著名企業のエンジニア/デザイナーなどの採用支援を経験。Mission/Vision構築、マネージメント育成/構築、人事制度構築などの人事組織系支援も担当しております。

ポーターズ株式会社執行役員Marketing Unit General Manager楠原 史子

大学卒業後、株式会社ビーコンIT（現株式会社ユニリタ）に入社。Webマーケ、オフラインイベント、パートナーアライアンスなどに従事。その後日本マイクロソフト株式会社に入社し、開発者、学生向けの開発ツールのマーケティングに従事。2014年ポーターズへ入社し、顧客環境改善業務を経て、マーケティングの立ち上げに携わる。2018年執行役員就任。Marketing UnitをリードしながらPORTERS MAGAZINE副編集長として、業界価値向上の実現にむけて奮闘中 。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/144_1_0be29535635af20e6eb0b7dd8a242968.jpg?v=202512101057 ]

