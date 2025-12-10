BCP通信の「スカイベリーpro(R)」のサイトが全面リニューアル！

a2network株式会社サイトトップページイメージ

日本及びアジア、ヨーロッパでモバイルサービス事業を展開するa2network（エイツーネットワーク）株式会社（以下、「a2network」）（所在地：東京都目黒区、代表取締役：門田朗人）は、2023年1月にサービス開始した「スカイベリーpro(R)」のサイトを一新し、2025年12月10日10時にオープンします。この新サイトは、サービスの特長や導入方法、料金などの基本情報に加え、導入事例やBCPの考え方などの情報ページも大幅に追加し、ユーザーにとってより便利で価値ある情報を提供することを目指しています。サイトのURLはhttps://skyberrypro.jp/ です。

背景・目的

スカイベリーpro(R)は、災害や事故等による通信障害時にも利用可能な通信に自動的に切り替えることで、利用者が意識することなく通信を継続できるサービスです。2023年のサービス開始以降、電子決済の通信冗長化、オフィス内の光回線不具合への備えといったBCP対策をはじめ、山間部などの電波が弱い場所での通信や遠隔地医療のための車載システム通信など、さまざまな場面でご活用いただいております。a2networkは、通信のBCP対策の検討を進めているお客様に、事例や導入方法を含めた具体的、かつ最新の情報をご提供すべく、サイトリニューアルをいたしました。このサイトを通じて、お客様の課題の明確化にお役立ていただくとともに、MVNOという特性を生かした「スカイベリーpro(R)」サービスをよりご理解いただければと考えております。

サイトオープン詳細

新しい「スカイベリーpro(R)」のサイトは、2025年12月10日10:00よりアクセス可能となります。ご訪問者は新サイトを通じて通信のBCP対策の検討に生かしていただくとともに、「スカイベリーpro(R)」の料金や導入の流れを知ることができ、またお問い合わせ、各種資料のダウンロードが可能です。

a2networkについて

「導入事例」ページ

a2network株式会社は、「繋ぐ」をテーマにビジネスを通して社会に貢献したいという想いを込めた当社の信条に基づき、MVNO（仮想移動体通信)事業者として、人々の生活に不可欠な通信サービスを提供しています。

日本も世界もボーダーレスで利用できるモバイルWiFi「スカイベリー(R)」や、「ベリーeSIM(R)」1つのキャリアに依存せず途切れない通信を提供する通信冗長化ソリューション「スカイベリーpro(R)」のサービスを展開しています。規模を追い求めないでユニークさを競うことで、生活インフラである通信に携わるMVNO事業者として、サービスを提供し続けています。

【a2network株式会社 会社概要】

■ 会社名 ：a2network株式会社

■ 代表者 ：門田 朗人

■ 設 立 ：2005年11月9日

■ 所在地 ： 153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

■ URL ：https://www.a2network.jp/

■ 事業内容 ：仮想移動体通信事業（MVNO）

仮想移動体通信事業者支援事業（MVNE）