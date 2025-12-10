「夏の長期化×物価高で変わる！食卓変化レポート」を発売

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、2025年12月5日（金）より独自の調査結果を活用した「夏の長期化×物価高の食卓変化５つのポイント(暑い秋の戦略ヒント付き)」のレポートを発売いたします。

【URL】https://kreo.jp/news/251205_food-trend(https://kreo.jp/news/251205_food-trend?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=rel_251205_food-trend)

異常が「標準」となった近年の猛暑。2025年の夏も記録的な暑さに見舞われ、9月の平均気温は基準値を2.49℃も上回り、過去3番目の高さを記録しました。このような暑さの夏が日常化する「ニューノーマル」時代へと突入しています。

この“猛暑ニューノーマル”のなか、「暑さとの共存」を意識した新しい暮らし方を捉えることが重要と考え、クレオが運営するインターネットリサーチサイト「なるほどMC.net」を活用し、猛暑と物価高が重なる中での食生活や日々の過ごし方、調理方法の変化などを多角的に今回調査いたしました。

当レポートは、最新の生活実態から見えてきた変化と「暑い秋」時代の企業戦略へつなげるヒントもご提案しております。

■レポートイメージ（抜粋）

（一部レポートのデータ・文章を加工しております。）

■レポート概要

●レポートタイトル

夏の長期化×物価高の食卓変化５つのポイント(暑い秋の戦略ヒント付き)

●掲載内容

1.生活実態から見えてきた変化と5つのポイント

・物価高×猛暑のこの夏（5月～9月）の過ごし方

・物価高と厳しい暑さ、自宅における夏の食生活への気持ち

・夏の自宅での過ごし方(食行動＋食以外の行動)

・「節約」と併せて検索されているキーワード(過去２年比較)

・この夏の調理方法や食品利用の変化

2.クレオが提案する2026年戦略へのヒント（暑い秋、どう売りますか？）

・初夏(5～6月頃)・盛夏(7～8月頃)・残暑(9月頃)それぞれの時期における食卓変化

・同じ気温における初夏と残暑の食卓変化

・画像でみる食卓変化(初夏/残暑比較)

・長い夏・暑い秋の生活者マインドとそのキーワード

・2026年戦略へのヒントまとめ

●その他レポート概要

販売形態：PowerPoint

価格：10万円（税抜き）

■インターネットリサーチシステム【なるほどMC.net】

https://kreo.jp/service/mc_net.html

MC.net独自の会員や外部提携モニターに向けた様々なアンケートが可能なクレオ運営のインターネットリサーチシステムです。マーケティング課題や条件に応じて、最適なリサーチ手法を選択し、最適な解決策をご提供致します。

