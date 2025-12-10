【松坂屋名古屋店】北館6階『Premium Beauty Salon(プレミアム ビューティー サロン)』が2026年2月末にオープン決定！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

この度、松坂屋名古屋店は大規模リニューアルで一部新設した北館6階に2026年2月末、『Premium Beauty Salon（プレミアム ビューティー サロン）』をオープンいたします。

当フロアは『贅沢空間で心と体が喜ぶラグジュアリーなひととき』をコンセプトに、世界的なラグジュアリーブランド3ブランドによって構成され、上質なスキンケアアイテムやハイレベルなトリートメントをご体感いただけます。

松坂屋名古屋店 北館6階『Premium Beauty Salon（プレミアム ビューティー サロン）』エントランスのイメージ

なお、昨年から本年度にかけて実施してきた本館と北館の大規模リニューアルはこれをもって完了いたします。※一部売場の移設を除く

今回のリニューアルでは、展開コンテンツを大幅に再編成し、次世代顧客(高質・高揚消費顧客層)へアプローチを広げました。美や健康などの次世代マーケットを捉えたコンテンツを導入することで、常に新鮮で何度でも訪れたくなる百貨店を目指してまいります。

【参考】高質・高揚消費顧客層：自身のこだわりや価値観を満たす、高質で心が高揚する消費や体験を嗜好する全ての生活者

展開ブランド紹介

DIOR LA SUITE（ディオールラスイート）

【東海地区初出店】【日本最大級】

心と体を解き放ち、あなたの美しさを開花させる旅へ。ディオールラスイートでは、ディオー

ルスパのホリスティックな専門知識に基づき、お客様一人ひとりの希望やニーズにあわせて、カ

スタマイズされた体験へと誘います。一人ひとりと丁寧に対話しながら肌状態を確認し、適した

施術をご提案します。トリートメントにおいてもお客様の心と体に向きあい、肌やウェルネスに

関するアドバイスを含む、リチュアルで締めくくります。

内装イメージ

CLARINS SKIN SPA（クラランス スキン スパ）

【東海地区初出店】【クラランスプレシャス日本初上陸】

ブランド最高峰のシリーズ“クラランスプレシャス”が宿す、月下美人の神秘。

70年以上にわたりクラランス スキン スパが培ってきた、パーソナライズドメゾットと東洋の叡智を融合した“クラランスプレシャス スパ トリートメント”が日本初上陸いたします。熟練の手技に独自ツールを組み合わせ、日々積み重なるマイクロテンション(微細なこわばり)へとアプローチし、筋膜をリリース。深いリラクゼーションへと導きながら、輪郭の冴えた、凛とした美しさを引き出します。

内装イメージ

TIARALEEN Bioprogramming boutique（ティアラリーン-バイオプログラミング-ブティック）

【日本初出店】

美しさを追求するすべての人へ“本質美～Limitless Possibility～”をご提案する〈ティアラリーン-バイオプログラミング-〉。ゆったりとした空間で“バイオプログラミング”のおもてなしを楽しんでいただけるブティック。未来の自分への期待が膨らむアイテムをラインナップし、ご自身の新たな美の領域を知るお手伝いをいたします。その日のコンディション、ご希望に合わせたメニューのご提案が可能となり、何度足を運んでいただいても新しい発見と出会えます。

内装イメージ１.内装イメージ２.