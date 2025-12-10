大阪・関西万博の舞台裏を支える！イヌイグループ、パビリオンの感動づくりに参画！

乾産業株式会社

【八尾市との連携】

大阪・八尾のものづくりの魅力を体感型で発信するイベント「とにかく触る博」が、2025年9月16日から22日まで大阪・関西万博内の大阪ヘルスケアパビリオンにて開催されました。

この程、その一部始終を収めた舞台裏の動画を制作。

なかなか目にすることができない貴重な映像にて、皆様の万博の思い出を振り返って頂けると幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IQirbZcYuSk ]

【 八尾市 】

以下はイヌイグループが各行政機関と協動した主な取り組み事例です。●「ゼロカーボンシティやお推進」に貢献

イヌイグループの取り組みが「ゼロカーボンシティ実現」に寄与するとして補助金事業に認定。

同認定を活用し、グループ各社にて空調設備更新や太陽光発電導入を実施。

●企業紹介動画へ協力

「ゼロカーボンシティやお推進協議会」の 企業紹介動画 に出演。

同市や同市の環境部が推進する脱炭素施策の普及に協力しました。

●環境改善優良事業所【優秀賞】受賞

「2024年環境改善優良事業所表彰」において八尾市より 優秀賞 を受賞。

先進的な省エネ推進モデルとして高い評価を受けました。

●産業振興への協力（八尾ものづくりネット掲載）

八尾市産業政策課が運営する 「八尾市ものづくりネット（YAO-mono）」 に掲載。

地元製造業のPRおよび情報発信に協力しています。

●大阪・関西万博を支援

2025年大阪・関西万博では八尾市のみならず地元企業とも連携。

大阪ヘルスケアパビリオンの 設営及び撤去チームの一員として参画しました。

地域を代表する企業として、後世に残る世界的なイベントを舞台裏で支えました。

【 大阪府 】

●もずやんEXPOグリーン募金箱へのCO2クレジット寄付

2024年度のイヌイグループ各拠点のLED化のメリットを算出。

「EXPOグリーン募金箱」を通じて「CO2削減量クレジット」を寄付しました。



今後もイヌイグループは「地域とともに成長する企業」を目指します。行政との連携を深め、地域社会の発展と持続可能な未来づくりにも貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社名：乾産業株式会社（イヌイグループ）

住所：大阪府八尾市小畑町3-74-2

電話：072-996-3339

HP：https://inui-sangyo.co.jp/

担当：経営企画室（石垣昌記）