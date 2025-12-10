上島珈琲店にて累計販売6万杯を突破※した『ラムレーズンミルク珈琲』と、『カモミールミルク紅茶』を12月11日に期間限定で販売開始！

ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社

UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社（本社／兵庫県神戸市、代表取締役社長／川野浩司）は主力のカフェ業態「上島珈琲店」にて、冬限定のドリンクメニュー『ラムレーズンミルク珈琲』と、『カモミールミルク紅茶』を、12月11日（木）に期間限定で発売します。

※2025年11月時点でのラムレーズンミルク珈琲の累計販売数

冬の訪れとともに、上質で洗練された“香りを楽しむ”一杯をご用意しました。慌ただしい日々の中でも、このひとときだけは時間を忘れ、大切な方との語らいに、あるいは自分へのご褒美として、お楽しみください。

冬を彩る上島珈琲店のドリンクメニュー2種が登場

ラムレーズンミルク珈琲

2020年に新発売し、2022年から毎年期間限定で発売しています。天日干しで乾燥し、旨みを凝縮させた「有機栽培レーズン」を、芳醇な香りの「ジャマイカ産ラム酒」に漬けて丁寧に作った「ラムレーズン」。そんな「ラムレーズン」を、「ミルク珈琲」とあわせ、さらに生クリームと、レモングラスのような爽やかな香りでスパイシーな「和歌山県産ぶどう山椒」をトッピングしました。ラムレーズンの深いコクとぶどう山椒の香りで、五感に響く冬のご褒美ドリンクに仕上げています。トッピングの「ぶどう山椒」が少しずつ溶けていくため、香りや味わいの変化もお楽しみいただけます。

◆ 販売期間：12月11日（木）～2月中旬

※ 数量限定につき、なくなり次第終了となります。

◆ 取り扱い店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

◆ 販売価格（税込）：R 780円、L 900円

※ 一部店舗で価格が異なります。

※ ホットのみのご提供です。

カモミールミルク紅茶

りんごのような心安らぐ香りと、和三蜜糖の優しい甘みが特徴の、心と体をそっとほぐしてくれるシーズンドリンクです。

旨味がしっかりとありながらも、香りは柔らかな、上島珈琲店こだわりの「日本紅茶」に、カモミールとペパーミントをブレンドした「カモミールブレンド茶葉」を加え、店舗で丁寧に煮出しました。そこにミルクと和三蜜糖を合わせることで、やさしい香りとコクが心地よく広がる一杯に仕上げています。カモミールの深い香りに包まれながら、濃厚でまろやかなミルク紅茶で、癒しのひとときをお過ごしください。

◆ 販売期間：12月11日（木）～2月中旬

※ 数量限定につき、なくなり次第終了となります。

◆ 取り扱い店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

◆ 販売価格（税込）：R 730円、L 850円

※ 一部店舗で価格が異なります。

※ アイスは＋20円です。

「上島珈琲店」とは

2003年6月、東京・神田神保町に本格的な『ネルドリップコーヒー』をセルフスタイルで提供する珈琲店として１号店をオープン。日本の喫茶文化を大切にしながら、おいしいコーヒーと、街に合わせて設計した心地よい空間を提供してきました。

ネルドリップコーヒーを進化させた『ダブルネルドリップコーヒー』を使用した自慢の『ミルク珈琲』やこだわりのサンドウィッチも展開。

「EVERYDAY RETREAT（毎日の中で自分らしさを取り戻す心の休息地）」という想いを込めて、一人ひとりのお客さまへ豊かなひとときをお届けいたします。

上島珈琲店HP：https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

上島珈琲店自慢の「ミルク珈琲」とは

フランネルという布のフィルターを使って抽出したネルドリップコーヒーを、さらに新しい粉で再度抽出した濃厚な「ダブルネルドリップコーヒー」と、ミルクを黄金比率であわせた上島珈琲店でしか味わえない独自の「ミルク珈琲」です。

しっかりとしたコーヒーのコクと、ミルクのまろやかさをバランスよく感じられる味わいを実現しています。

ダブルネルドリップとは(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/ueshima-story/vol-02/)

ミルク珈琲について(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/ueshima-story/vol-03/)