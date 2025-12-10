【ご好評につき完売】EMS・濃密イオンの多機能搭載で話題沸騰中″サロン級次世代ヘアケアデバイス″「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が12月18日から再販開始予定！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」より2025年9月3日(水)に発売された、サロン級ヘアケアデバイス「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」は、男女問わずご好評いただき、想定販売数を大幅に上回ったことで完売いたしました。現在、アンファーストアにて12月18日(木)から再販開始を予定しております。

詳細はこちら：https://www.angfa-store.jp/product/SDXPEB00A

"スタイリングはシャンプーから"という発想のもと商品を展開しているメンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」から登場した「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」は、国内最多※1331本のピンによって髪1本1本にフィットしながら絡みにくく、普段のブラッシング感覚でEMSや濃密イオンにより、髪・地肌ケアを同時に行える、新感覚ヘアケアデバイスです。

髪と地肌になじみやすく、EMSでのリフトケア※2だけでなく頭皮ケアも叶える設計となっており、美容師からも「頭皮環境の大切さを知っているからこそ推したいアイテム」との声をいただいています。発売以来、集英社「MEN'S NON-NO美容大賞2025」美容ギア部門で1位を受賞するなど、老若男女問わず高い評価を獲得しています。実際に購入いただいた男性からは「EMSの心地よい刺激で毎日の頭皮ケアが習慣になった」、女性からは「髪にツヤが出て顔の浮腫みケアも同時に叶う」といった喜びの声が寄せられています。

この度、本商品は、多機能な性能やユニセックスで使用できる点などが好評を受け完売となりました。大きな反響をいただき、可能な限り早く再販できるよう準備を進め、12月18日(木)より再販を予定しております。

■「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」再販開始予定について

ご好評につき初回入荷分が完売した「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」の再販開始を予定しております。なお、アンファーストアでは再販に先駆けて現在予約販売を受付中です。

＜再販開始予定＞

2025年12月18日（木）

＜販売＞

・アンファーストア（予約販売受付中）：https://www.angfa-store.jp/product/SDXPEB00A

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/angfa/next-brush/

※予約購入の方法や発送日などの詳細はサイトをご確認ください。

独自EMSとイオンで叶える、リフトケア※2×頭皮ケア×ツヤ髪ケア 「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」商品概要

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ

種類：＜家庭用美容器＞

分類：雑貨

重 量：約160g

販売価格：26,000円（税抜）／28,600円（税込）

販売：アンファーストア／楽天市場／Amazon

付属品：専用USBコード、清掃用ブラシ、取扱説明兼保証書

■普段鍛えにくい頭筋や表情筋にアプローチ！

自宅で簡単・手軽にできる顔＆地肌のもたつきケア

※使用感には個人差があります。 ※EMSモードレベル3+VIBモードで写真右側に10分間使用した場合

自宅でもサロン帰りのような状態を叶えたいという想いから、国内最多※1331本のピンという仕様にこだわりました。331本のピンに付着するイオンがしっかりと髪一本一本に作用し、手触りが良くツヤのある髪へ導く効果を持たせました。髪の乾燥をケアしながら、スタイリングもしやすい髪質に整えてくれます。

さらに、331本のピンでしっかり髪を梳かせるブラシ型だからこそ、髪を根元からふんわりと立ち上げる効果も実現。加えて、331本のピンから流れる独自リズムのEMSにより、地肌全体を効率よく収縮させて引き締める効果も備えています。

地肌と顔は1枚の皮膚で繋がり、表情や頭部全体の動きに関わる組織も密接に関連していることから、地肌全体の引き締めによってスッキリとした印象が期待できるのはもちろん、顔にもリフトケア※2として使用できます。

普段のブラシから置き換えていただくだけで、1台でヘアケア・ヘアスタイリング・地肌ケア・フェイスケアが実現します。アンファーストア、楽天市場、AmazonのWEB限定発売となります。

※1 「化粧品ブランドを展開する日本化粧品工業会のうち、頭皮・フェイス用の電気ブラシを取り扱う企業において」TPCマーケティングリサーチ（株）調べ（2025年8月20日時点）

※2 引き上げるように動かすこと

＜商品特徴＞

１.EMSモード（地肌を引き締め&髪をふんわり立ち上げる）

理想のスタイリングは“髪の立ち上がり”でキマる。331本のピンヘッドから流れるEMSが、

広範囲の地肌を効率よく捉え、ふんわりと自然に立ち上がる髪に。

２.トリートメントイオンモード（髪の質感を高める）

髪全体に均一に行き渡る濃密イオンで、サロン帰りのようなツヤとまとまり。

密集型ピンだからこそ髪１本１本にイオンが密着し、質感の良い髪に。

３.バイブレーションモード（髪・地肌・カラダをいたわる）

毎分7,750回の心地よい振動で髪、地肌、カラダをいたわる。

髪をほぐし、地肌をやわらげ、毎日の疲れも癒す。日々のケアを心地よいひとときに。

■3ステップで簡単！基本の操作方法

１.電源ON｜スタート

電源（モード選択ボタン）を約1秒長押しすると、前回使用時のモードライトが点灯し作動を開始します。

２.モード選択｜カスタマイズ

電源（モード選択ボタン）を短押しして、お好みの3つのモードを選択します。

IONモード：マイナスイオンでまとまりのある髪へ

＋VIBモード：心地よい振動でリラックス

＋EMSモード：EMSで地肌にアプローチ（レベル1～3選択可能）

※どのモードでも髪・地肌・フェイスケアにお使いいただけます。

気分や体調に合わせて、ご自由にモードをお選びください。

３.オートオフ機能｜安心設計

最後に操作してから約5分後にライトが自動消灯し、動作が停止します。

途中で止めたい場合は、電源・モード選択ボタンを約1秒長押しすると、ライトが消灯し動作が停止します。

■オススメの使用方法

１.タオルドライ

シャンプー後、髪の水分をしっかりとタオルで取ります。

２.生え際からかきあげるようにブラシを通す（目安：2～3分）

髪の根元から立ち上げるように、下から上へとブラシを動かします。

３.ブローで髪を立ち上げる。

ドライヤーで髪を根元から持ち上げながら乾かします。

４.仕上げに再度ブラシを地肌にあてながらかきあげる（目安：1～2分）

最後の仕上げとして、もう一度ブラシで根元から毛先に向かって髪を整えます。

※ピンヘッド接続部が膨潤する可能性がありますので、ヘアオイルと併せてのご使用はおやめください。

水、または化粧水（油分や柑橘系の成分を含まないもの）のみご使用いただけます。オイルを使用される場合は、本製品の後にご使用ください。

※本製品は防水仕様ではありません。浴槽、シャワー、その他水を含む容器の近くでのご使用はお控えください。

湿度の高い場所での保管や充電はお避けください。

髪が少し湿っている状態でもご使用いただけますが、髪が濡れすぎている場合は十分に水気を取ってからご使用ください

お手入れの際は、水洗いせず、取扱説明書の「お手入れ方法（P.21）」に沿って正しくお手入れしてください。

【使用シーン別アドバイス】

・朝のスタイリング前：4ステップでヘアスタイリングの土台づくり→お好みの3つのモードでケア

・夜のリラックスタイム：＋VIBモードや＋EMSモードでゆったりケア

・時間がない時：約5分のオートオフ機能で手軽にケア

■スカルプD ネクストプラスとは

「スカルプD ネクストプラス」は、「自分をデザインする」。“スタイリングはシャンプーから”という発想のもと、独自成分配合によって理想のスタイリング※3へ。

シャンプーは2種類あり、髪型やなりたい質感に合わせてお選びいただけます。また、パックコンディショナーは直接地肌に塗布することができ、地肌から髪のポテンシャル※4を引き上げます。

※3 理想的な髪の仕上がりのこと

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。