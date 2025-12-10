関西電力がチームステッカーを全社1万人規模で導入

株式会社コミュニティオ

株式会社コミュニティオ（本社：東京都中央区、代表取締役：嶋田健作、以下「コミュニティオ」）は、関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市、代表執行役社長：森望 以下「関西電力」）に対し、デジタルサンクスカード「TeamSticker（チームステッカー）」を提供し、全社1万人規模で導入が開始されたことをお知らせいたします。

導入の背景

関西電力では、職位や所属の垣根を越えて、従業員が思いや気づきを率直に語り合えるような組織風土を創り上げるべく、組織風土の改革に取り組まれています。

2021年3月に、新たな経営理念として「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」を策定し、お客さまや社会にとっての「『あたりまえ』を守り、創る」という存在意義のもと、「公正」 「誠実」「共感」「挑戦」という価値観を大切にして事業活動をおこない、持続可能な社会を実現することを掲げられました。また、関西電力グループ中期経営計画（2021₋2025）を策定し、ガバナンス確立とコンプライアンス推進を事業運営の大前提として、組織風土改革・内部統制強化の取り組みを両輪で推進するKX（Kanden Transformation）に取り組まれています。

同社の組織風土改革では、従業員一人ひとりが「ええやん！」と誇りとやりがいを持ち、業務に活き活きと取り組むことができ、安心して働ける組織を創り上げることで、社外の方々からも「ええやん！関電」と言っていただけるような企業となっていくことを目指されています。2023年7月に設置した組織風土改革室の旗振りのもと、2023年度に全社大での「重要課題」の整理を行い、2024年度にはその解消に向けたさまざまな施策を立案・実践されました。また、制度や仕組みの見直しだけでなく、良好な職場環境づくりの必要性を従業員一人ひとりが「自分事」として捉える意識の浸透にも注力されており、従業員の「気づく・言える・行動する」の実践（アクション）と定着に向けた様々な支援を展開されています。そして2025年度は、「気づく・言える・行動する」の実践（アクション）を「認め・褒める」ことで、更なるアクションを喚起させるための取組みを推進されています。

その取組みの中で、「『あたりまえ』を守り、創る」ための日々の小さな努力や貢献にも光を当て、感謝や称賛の気持ちを伝え合える文化の基盤として、組織内で「認め・褒める」を表出させる仕組みづくりの構想を持たれたことをきっかけに、従業員同士が気軽に感謝を伝え合えるツールである「チームステッカー」の導入を決定いただきました。

同社では、組織風土改革の目指すところを簡潔に言い表す「ええやん！関電」をスローガンに掲げられており、チームステッカーも「ええやん！ギフト」と銘打って、2025年10月から全社で展開されています。本ツールを活用して、従業員同士が感謝の言葉を文字として送り合うことで従業員の気づきや行動が「可視化」され、改革の「自分事化」をさらに広げるきっかけとなることが期待されています。

関西電力 組織風土改革室様のコメント

コミュニティオ社は「感謝・称賛のプロフェッショナル」という印象で、導入検討段階から企業の内側に深く入り込み、私たちの声に真摯に向き合ってくださいました。「企業を元気にする」ことを徹底して大切にする同社カスタマーサクセスチームの姿勢におおいに共感できたことが、チームステッカーの導入と施策運営の伴走をお任せする決め手となりました。

私たちは、「ええやん！ギフト」で感謝や称賛が日々自然に交わされることによって、従業員同士の間で信頼と安心が醸成されれば、企業全体の力を引き出すことにも繋がると考えています。

従業員一人ひとりが「ええやん！」と誇りとやりがいを持ちながら安心して働くことができ、そして弊社を支えてくださる社外の方々からも「ええやん！関電」と言ってもらえる企業となれるよう、今後も全社一丸となって取り組んでまいります。

(組織風土改革室 「ええやん！ギフト」運営チーム様)

関西電力 組織風土改革室 ええやん！ギフト運営チームの皆様

コミュニティオは今後も、ええやん！ギフト運営チームの皆さま、そしてご利用される従業員の皆さまの声に寄り添いながら、「ええやん！」があふれる組織づくりを支援してまいります。

プロダクトのご紹介

■いつものチームズで半径5ｍを温めるデジタルサンクスカード

「TeamSticker(チームステッカー)」

感謝や称賛をステッカー付きメッセージカードとして気軽に送り合える職場のコミュニケーション促進アプリです。日々半径5ｍの心の距離で共に働く人同士の相互承認を後押しします。職場のワークエンゲージメントを高めるツールとして国内有数の企業で導入実績多数あり。Microsoft Teamsと連携するうえに、期間限定ギフト送付イベントによる特別感の演出も効果的です。

【サービスURL】： https://teamsticker.jp/

■導入をご検討の方

導入のご相談やデモの依頼は以下よりお気軽にお問合せください。

お問合せ(https://teamsticker.jp/contact)

コミュニティオについて

コミュニティオは、「ワークとライフをワクワクに」をミッションに掲げ、働き方改革を支援するSaaSプロバイダーとして、インナーコミュニケーションに関わる新しいソリューションを提供しています。ゲーム会社のR&D部門からスピンアウトした高い技術力と、導入支援から運用浸透と目標達成までを伴走するカスタマーサクセス体制で、世界企業の組織強化を担うコミュニケーションを支えています。

社名 ：株式会社コミュニティオ

本社所在地 ：東京都中央区日本橋二丁目1番17号 丹生ビル2階

代表者 ：代表取締役 嶋田健作

資本金 ：1億円

設立 ：2019年3月19日

HP ：https://communitio.jp/



