『中国TikTok民俗学　スマホからはじまる珍神探訪』が発売！　これがSNS時代のフィールドワーク術だ！

知られざる中国民間信仰の実態に迫る『中国ＴｉｋＴｏｋ民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』が、NHK出版より12月10日に発売となります。

『中国ＴｉｋＴｏｋ民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』書影絶大な支持を集める中国各地の「珍神」をテクテク訪ね歩いた、驚きのルポルタージュ！

中国は宗教大国だった!? 奇怪な神々が跋扈する中国各地のディープな信仰世界を、TikTokを駆使した「お手軽フィールドワーク」で活写する、前代未聞の民俗学ルポルタージュ。180点を超える驚きの取材写真もフルカラーで一挙収載！

──私が中国で日頃見聞きしている光景は、「中国で民間信仰の研究は可能か？」などという問いを立てること自体がバカバカしく思えるほどの活況を呈しているからだ。

その活況とはすなわち──得体の知れない奇々怪々な神々が各地に跋扈し、あらたかな霊験を発揮しては人々の崇拝を集める、二一世紀のものとも、社会主義国家のものとも信じがたい、驚嘆すべきものなのである。

本書「はじめに」より

■構成

はじめに

フィールドワークのしおり

お手軽フィールドワークの方法論──その鍵は中国版TikTokにあり

珍神探訪のための基本装備──バックパッカーからスーツケーサーへ

第一章 逆立ち張五郎を探せ！

逆立ちポーズに一目惚れ／湖南は蛮族の土地!?／張五郎の巨大石像を目指して

千原せいじムーブ、恐るべし／張五郎の誕生神話／お爺ちゃんはキョンシー使い

謎の門付芸人を求めて

第二章 張五郎にチラつく鬼の形相

きつく険しい孟公鎮への道／中国人はおもてなしの民

今ちゃん師公、登場／いざ、門付芸人のお宅へ／門付芸人の過酷な日常

張五郎はマル暴の親分!?／ニワトリの生き血一気飲みの儀／貴州の張五郎は鬼の顔

第三章 セクシー九尾狐に魅入られて

人間イヤイヤ期はモノと対話しよう／驚異の仏具展覧会

セクシー九尾狐との馴初／珍妙なセクシー九尾狐ブーム

狐仙堂に響いた恋愛ガールズの怒号／狐仙信仰の聖地、東北へ

セクシー九尾狐は狐仙の亜種／五大仙の祟りとシャーマニズム

神憑り禁止のお達し／神憑るゲップ女とタンバリン男

そうだ、タイにいこう／プラクルアンと九尾狐

第四章 タイの神秘とセクシー九尾狐

バロウズの住む安宿／アテンダーからの煮え切らない返事

敏腕助っ人スーアルくん／香港スターとタイの呪術師

九尾狐プラクルアンをめぐる悪評／セクシー九尾狐の謎をついに解明!?

後日談──タープラチャン市場で呪物爆買い

プラクルアンに興味を持ったら

第五章 大黒天の逆輸入

大黒天信仰の知られざる新展開／ TikTokで見つけた大黒天カルト集団

珍スポに祀られた和式大黒天／香港の

Dr.コパがキーパーソン!?

生き大黒さまの正体／和式大黒天とシャーマニズム／民間信仰は流れる水のごとし

大黒天降臨祭での大失態／下着工場に祀られた和式大黒天

生き大黒さま＝喫茶店のマスター／後日談│上海の空海塾を訪れて

夢から生まれた漆黒の和式大黒天／瑞心阿闍梨の数奇な人生／密教の逆輸入

第六章 お盆フェスの聖と俗

中国のお盆は怨霊供養の祭り／海陸豊はお盆フェスの聖地

バイクタクシーを使いこなせ！／謎の神、聖人公媽／テーゾクな見世物も見逃すな

「陳さん」だらけの村／大士爺、覚醒!／怨霊に捧げる満漢全席／撮影禁止の極秘エロ演目

第七章 闇に惹かれる人々、増殖する無常

中国の死神、無常／ Facebook の意外な活躍／どこもかしこも無常!無常!無常!

無常を崇拝するのはヤクザ者!?／それ無常に相談する必要ある?

無常になんとなく惹かれる人々／春の死神パン祭り／無常に熱狂する町／祭りとTikTok

第八章 中原に花咲く無常信仰

中国は淫祠邪教の巣窟／無常は河南省にもいた！／李爺さんのスパッツ事件

愉快な宗教画ストリート／無常信仰と言語遊戯／「李先生」という名の無常

儒教ポリコレが生んだ異形の神／三体の怪しい李先生像／無常に取り憑かれたおじさん

おわりに

■著者

大谷 亨 （おおたに・とおる）

1989年、北海道生まれ。

2012年、中央大学文学部卒業。

2022年、東北大学大学院国際文化研究科修了。博士（学術）。

現在、廈門大学外文学院助理教授、無常党副書記。

専攻は中国民俗学。

著書に、『中国の死神』（青弓社、2023年）。

