プロポーズ＆入籍シーズン直前：手作り婚約・結婚指輪の最新トレンドを発表【人気デザインTOP】【東京・代官山】icci 代官山『手作り婚約指輪・結婚指輪専門店』

写真拡大 (全20枚)

株式会社icci

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年10月に来店されたお客様を調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。





気になる【婚約指輪】のテイスト



気になる【婚約指輪】のテイスト

データ概要


シンプルで清楚：22%


他と被らないオリジナルデザイン：22%


華やかさ豪華さ：11%


ダイヤのカラーや透明度が優れている：11%


流行りすたりのない定番タイプ：11%


普段使いできる：11%


結婚指輪と重ね付けできる：11%



婚約指輪のテイストに関する結果は、「シンプルで清楚」（22%）と「他と被らないオリジナルデザイン」（22%）が同率で最多となり、二極化の傾向が非常に強く表れました。


これは、婚約指輪の選択において、「普遍的な美しさや上品さ」を求める層と、「自分だけの個性や特別感」を求める層がほぼ拮抗していることを示しています。


また、それ以外の回答（華やかさ、ダイヤの質、定番、普段使い、重ね付け）がすべて同率の11%で並び、多様な価値観が分散していることも特徴的です。特に「重ね付けできる」という実用的な要素が一定の支持を得ていることから、婚約指輪を結婚後も日常的に活用したいという意識が見て取れます。



全体として、お客様は「長く愛せるデザイン」（シンプル/定番/普段使い/重ね付け）と「特別な存在感」（オリジナル/華やかさ/ダイヤの質）という二つの軸で指輪を検討しており、icci代官山においては、手づくりを通してシンプルさの中にさりげないオリジナル要素を加えられる提案が、両方のニーズを満たす鍵となると考えられます。



気になる【結婚指輪】のテイスト



気になる【結婚指輪】のテイスト

データ概要：


シンプルで清楚：33%


着け心地が良い：17%


流行りすたりのない定番タイプ：17%


華やかさ豪華さ：8%


ダイヤがついている：8%


他と被らないオリジナルデザイン：8%


婚約指輪とのセットリング：8%



結婚指輪のテイストでは、「シンプルで清楚」（33%）が圧倒的な首位となり、長く身に着けるものとしての普遍的で飽きのこないデザインが最も重視されていることがわかります。


次に高い割合を占めたのが、「着け心地が良い」（17%）と「流行りすたりのない定番タイプ」（17%）です。この結果は、お客様が結婚指輪に日常的な快適さと永続的な価値を強く求めており、購入後の実用性と持続性が重要であることを示しています。


一方、「華やかさ豪華さ」「ダイヤがついている」「オリジナルデザイン」「婚約指輪とのセットリング」はすべて8%で横並びとなり、これらの個性や付加価値を求めるニーズは分散していることがうかがえます。



全体として、結婚指輪の選択においては、「普遍的な美しさ」（シンプル・定番）をベースに、「機能性」（着け心地）を求める層が中心であり、icci代官山においては、シンプルなデザインの中に、職人の技によるなめらかな着け心地を体験できる点を強く訴求することが効果的であると考えられます。



ご希望の指輪の素材



ご希望の指輪の素材

データ概要：


プラチナ：43%


未定：29%


イエローゴールド：14%


シャンパンゴールド：14%



指輪の素材に関する回答では、「プラチナ」（43%）が最多となり、ブライダルジュエリーの定番素材としての根強い人気を再確認できます。特別な節目にふさわしい耐久性と高級感を重視する傾向が読み取れます。


一方で、「未定」（29%）という回答が約3割近くを占めており、多くのお客様が来店時に素材選びで迷っている、あるいは実物の色味や肌馴染みを確認してから決めたいと考えていることが示唆されます。これは、お客様が選択肢の比較検討を重視していることを意味します。


また、「イエローゴールド」（14%）と「シャンパンゴールド」（14%）が同率で一定の支持を得ており、肌馴染みの良さやファッション性、個性を重視し、温かみのあるゴールド系素材を積極的に選ぶ層が存在することも明らかになりました。



icci代官山においては、手づくり体験を通じて、実際に複数の素材を比較検討できる機会を提供し、「未定」のお客様に対して、プラチナとゴールドそれぞれの魅力や加工性を丁寧に説明することが、成約につながる重要な要素となると考えられます。



icci 代官山に来店した理由



icci 代官山に来店した理由

データ概要：


手作りできる：43%


おしゃれなイメージ：14%


親しみやすい：14%


デザインがいい：14%


デザインの種類が豊富：7%


セミオーダーが充実している：7%



来店理由として「手作りできる」（43%）が圧倒的なトップとなり、icci代官山の体験型サービスがお客様にとって最大の魅力であり、主要な来店動機となっていることが明確に示されました。お客様が単なる製品購入ではなく、指輪作りのプロセスや思い出づくりに高い価値を見出していることがわかります。



次に、「おしゃれなイメージ」「親しみやすい」「デザインがいい」がすべて同率の14%で並びました。この結果は、お客様がicci代官山に対して、「ビジュアル（おしゃれ・デザイン）」と「心理的側面（親しみやすさ）」の両方でポジティブな印象を持っていることを示しています。特に「親しみやすい」という評価は、手づくりという非日常的な体験をリラックスして楽しめるお店の雰囲気や接客が支持されていることを示唆しています。



また、「デザインの種類が豊富」や「セミオーダーの充実」といった選択肢の多様性も一定の評価を得ており、手づくりをベースとしながらも、自由度の高さやカスタマイズ性が期待されていることがわかります。全体として、「特別な体験」と「居心地の良い空間・親しみやすい接客」、そして「デザインの魅力」の三位一体が、お客様をicci代官山へ引き付けている主要因であると考えられます。




指輪制作でお店を選ぶポイント



指輪制作でお店を選ぶポイント

データ概要：


手作り：63%


お店の雰囲気：25%


納品が早い：13%



指輪制作でお店を選ぶ際に最も重視されるポイントとして、「手作り」（63%）が圧倒的多数を占めており、お客様がicci代官山に手づくり体験そのものを強く求めていることが明確に示されました。この結果は、icci代官山が提供する「思い出を形にする」という体験価値が、他店のサービスと一線を画す最大の魅力であることを裏付けています。



次に「お店の雰囲気」（25%）が2位に入ったことは、お客様が指輪制作という特別な時間を過ごす場所として、空間の心地よさ、安心感、そしてブランドイメージに合った非日常的な雰囲気を重要視していることを示唆しています。手づくりという体験価値を最大化するためには、リラックスして作業に集中できる環境の提供が不可欠であると言えます。



また、「納品が早い」（13%）という回答も一定数見られ、体験の楽しさに加え、結婚式などのスケジュールに合わせた実用的な利便性も選択基準の一つになっていることがわかります。


全体として、「体験価値の高さ」と「それを支える心地よい空間」が、icci代官山を選ぶ上で最も重要な要素となっていることがうかがえます。



指輪を選ぶ時に重視するポイント



指輪を選ぶ時に重視するポイント

データ概要：


デザイン：31%


着け心地：23%


指輪の素材：15%


値段：15%


保証内容：8%


頑丈さ・強度：8%



指輪を選ぶ際に最も重視されているのは「デザイン」（31%）であり、見た目の美しさや、自分たちの感性に合ったスタイルを大切にする傾向がうかがえます。


次に高い割合を占めたのは「着け心地」（23%）です。これは、結婚指輪を日常的に、長期間着用することを前提としており、快適性や実用性を重視する傾向が非常に強いことを示しています。


また、「指輪の素材」（15%）と「値段」（15%）が同率で続き、素材の選択（プラチナかゴールドかなど）や、予算とのバランスも重要な決定要因となっています。



さらに、「保証内容」（8%）や「頑丈さ・強度」（8%）といった長期的な安心感に関わる要素も合計で16%を占めており、デザインや着け心地といった「現在の満足度」と、保証や強度といった「将来的な安心感」の両面を総合的に判断していることが読み取れます。icci代官山においては、手づくりの楽しさに加え、仕上がりの美しさとプロ仕様の着け心地を体験を通して実感していただくことが、成約につながる鍵となります。



指輪を選ぶ上で意識していること



指輪を選ぶ上で意識していること

データ概要：


自分（ふたり）らしさ：33%


思い出に残ること：33%


特別感を感じられるもの：25%


コストパフォーマンス：8%



指輪選びにおいて最も強く意識されているのは、「自分（ふたり）らしさ」（33%）と「思い出に残ること」（33%）であり、感情的価値が非常に高い割合でトップを占めています。


この結果は、現代のカップルが結婚指輪を単なるジュエリーとしてではなく、ふたりの関係性や価値観を反映する「シンボル」として捉えていることを示しています。特に「思い出に残ること」への高い支持は、icci代官山が提供する「手づくり体験」というプロセスそのものが、お客様の最大のニーズを直接満たしていることを明確に裏付けています。



また、「特別感を感じられるもの」（25%）も合わせると、回答者の9割以上が「個性」「体験」「感動」といった非物質的な価値を重視していることがわかります。


一方、「コストパフォーマンス」（8%）は最下位にとどまっており、お客様は価格よりも、自分たちのストーリーや感動体験を優先していることがうかがえます。icci代官山においては、手づくりを通して「自分たちだけの特別な時間と、一生の思い出」を提供することで、お客様のニーズに最も深く応えられていると考えられます。



【調査概要】


調査対象：結婚指輪・婚約指輪を制作されたお客様


調査日：2025年10月1日～2025年10月31日


調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ


調査方法：自社アンケート


対象人数：12名




※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。


・株式会社 icci による調査である旨の記載


・株式会社icci へのリンク設置


　https://www.1-daikanyama.jp/




会社概要



株式会社ｉｃｃｉ



会社HP


https://www.1-daikanyama.jp/


ご予約フォーム


https://www.1-daikanyama.jp/reserve/


アクセス


https://www.1-daikanyama.jp/access/




店舗概要



ワンランク上の手作り結婚指輪・手作り婚約指輪


icci 代官山


所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町１０－４


電話番号：03-6782-4311



Instagram


https://www.instagram.com/icci.daikanyama/


Google MAP


https://share.google/Ue3Yn7uxDUDTuCOot





ワンランク上の手作りペアリング


Debut icci 代官山


所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町１２－３


電話番号：03-6782-1933



Instagram


https://www.instagram.com/debut.icci.daikanyama/


Google MAP


https://share.google/SEO1jw90T67eaBqmb





本件に関するお問い合わせ先


株式会社icci広報担当


E-mail: 1@1-daikanyama.jp