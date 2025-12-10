¡Ú¥ªー¥×¥óµ­Ç°²Á³Ê¡ª¡ÛµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ö¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡×(ÂçºåÉÜºæ»Ô)¤¬2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

µþÅÔËÌÇòÀî¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³¡ÎÏ²°¡Êhttps://corp.kairikiya.co.jp/ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡¡¢°Ê²¼³¡ÎÏ²°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Ë¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²° ¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡×¤òÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

µþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ö¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡×¥ªー¥×¥óµ­Ç°²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä·èÄê¡ª





¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ØµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥óÁ´¼ïÎà¡Ù¤òÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é110±ß³ä°ú¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740±ß(ÀÇ¹þ814±ß)¢ª640±ß(ÀÇ¹þ704±ß)


µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÌ£¶Ì¥éー¥á¥ó¡¡¡¡¡¡860±ß (ÀÇ¹þ946±ß)¢ª760±ß(ÀÇ¹þ836±ß)


µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÆùÆþ¤ê¥éー¥á¥ó¡¡¡¡940±ß (ÀÇ¹þ1,034±ß)¢ª840±ß(ÀÇ¹þ924±ß)


µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¶å¾ò¤Í¤®¥éー¥á¥ó¡¡940±ß (ÀÇ¹þ 1,034±ß)¢ª840±ß(ÀÇ¹þ924±ß)


µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÁ´Éô¤Î¤»¥éー¥á¥ó¡¡1,000±ß (ÀÇ¹þ1,100±ß)¢ª900±ß(ÀÇ¹þ990±ß)


¢¨Å¹Æâ°û¿©¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


12·î18Æü(ÌÚ)～12·î24Æü(¿å)¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾åµ­²Á³Ê¤Ë¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£



µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó

³¡ÎÏ²°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ØµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¾ßÌý¤òÄ´¹ç¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤¡È½ÏÀ®¾ßÌý¥À¥ì¡É¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿·Ü¥¬¥é¤È¾å¼Á¤ÊÇØ»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¶Ë¾å¥¹ー¥×¡É¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¡ÈÃæºÙ¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¡É¡¢½ÏÀ®¾ßÌý¥À¥ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇöÀÚ¤ê¤Î¡ÈÆÃÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£


¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤­¤¬¤³¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ç²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£





Å¹ÊÞ³µÍ×



¡ã¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡ä


¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§¢©587-8577¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÈþ¸¶¶è¹õ»³22－1 ¤é¤é¤ÝŽ°¤Èºæ 3³¬ŽÌŽ°ŽÄ¡«ŽºŽ°ŽÄ


¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-20:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー19:30¡Ë


¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§Ìó3,050Âæ


¡¦ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ¶¦ÍÑ


¡Ø¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ù






³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤­¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£


¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://x.gd/kfBbv)





¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ





¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï2005Ç¯6·î¤ËµþÅÔ¤ÎËÌÇòÀî¡¢¥éー¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë171Å¹ÊÞ¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î10Æü¸½ºß¡Ë


´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ßÌý¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤Î¥éー¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¾Æ¤­¤á¤·¡×¤Ï¡¢³¡ÎÏ²°¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥éー¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ­¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£


¹Ù³°·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ñ¼Ò³µÍ×



¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä


¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ³¡ÎÏ²°¡Ê¤«¤¤¤ê¤­¤ä¡Ë


Àß¡¡Î©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡2003Ç¯2·î(2005Ç¯6·î¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó)


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡


»ñËÜ¶â¡§¡¡¡¡¡¡¡¡9²¯1,682Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë


¾å¾ì¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É


¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡¡¡5891


¥Ö¥é¥ó¥É¡§ ¡¡¡¡¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ê171Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤«¤é¤¿¤Þ²°¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー¡Ê6Å¹ÊÞ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ­»ÒKIBARU¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë




¢£¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°


¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ http://www.kairikiya.co.jp/


¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡§https://x.gd/an9OM


Facebook¡¡¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/


Instagram¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/kyoto_kairikiya



¢£¤«¤é¤¿¤Þ²°


Instagram¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/karatamaya_k/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://twitter.com/karatamaya



¢£¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー


Instagram¡¡¡¡¡§https://www.instagram.com/torisaburo_official/


X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://twitter.com/TorisaburoMama



¢£¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ­»ÒKIBARU


Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§¡¡ https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49013