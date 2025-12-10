【Te cor gentil・TOKYO VEGAN BAKES】今年も登場！ヴィーガン “ シュトーレン ” 発売決定

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) が展開する、株式会社N Vec ヴィーガンベーカリー「Te cor gentil （テコールジャンティ）」「TOKYO VEGAN BAKES (トウキョーヴィーガンベイクス)」より、毎年ご好評いただいている「グルテンフリー&ヴィーガンのシュトーレン」の発売を開始いたしました。

今年はついに、当店初となるグルテンフリーのシュトーレンが登場。

オリジナルで漬け込んだドライフルーツをたっぷりと使い、風味豊かなヴィーガンバターでしっとり焼き上げた特別なシュトーレン。昨年より、さらにレシピと味わいをアップデートしてお届けいたします。一切れずつ深まっていくコクと香りを、ぜひゆっくり味わいください。

小麦を使わないのにしっとり濃厚、素材の風味がしっかりと感じられる、新しいシュトーレンの形です。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

クラシックシュトーレン米粉のシュトーレン (チョコ・抹茶・プレーン)

シュトーレンラインナップ

⑴ クラシックシュトーレン (小麦粉使用)

⑵ 米粉のシュトーレン・プレーン (グルテンフリー)

⑶ 米粉のシュトーレン・抹茶 (グルテンフリー)

⑷ 米粉のシュトーレン・チョコ (グルテンフリー)

シュートレン販売情報

Te cor gentil

発売開始日：12月2日 (火) ～

TOKYO VEGAN BAKES

発売開始日：12月3日 (水) ～

営業時間

10:00～18:00

数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

イベント期間中は混雑が予想されますので、お早めにご来店くださいませ。

ご予約

お電話でのご予約は承っておりません。

パンのお取り置きアプリ「sacri」よりご予約が可能です。

ブランドの想い

Te cor gentilは、「やさしさを、当たり前に。」をミッションに掲げ、“地球と身体にやさしい”をコンセプトとしたヴィーガンベーカリーとして2022年10月に誕生しました。

VEGAN is not a trend - it’s the future.



私たちは、ヴィーガンを一時的な流行ではなく、地球と人が共に生きる未来の“あたりまえ”へと育てていきます。

創業のきっかけは、創業者とその家族に受け継がれた“パンづくりの原点”でした。

一度は失われた家業を、未来の地球のためにもう一度この手で復活させる--。

そんな想いから生まれたのが、Te cor gentilです。

これからのTe cor gentil、3年という節目を経て、私たちはこれからも“やさしさの連鎖”を広げていきます。動物にも、人にも、地球にもやさしい「食文化」を根づかせ、未来の子どもたちに美しい地球をつなぐことを約束します。

店舗情報

Te cor gentil (テコールジャンティ)

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18-8

アクセス：東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」1番出口から徒歩3分

営業時間：10:00～18:00

定休日：Instagramの営業日カレンダーをご確認ください

Instagram： @tecorgentil

https://www.instagram.com/tecorgentil/



TOKYO VEGAN BAKES (トーキョーヴィーガンベイクス)

所在地：〒155-0031

東京都世田谷区北沢3丁目19－20 reload内 2階 10区画

アクセス：小田急電鉄小田原線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩4分

営業時間：10:00～18:00

定休日：月曜日・火曜日

Instagram： @tokyoveganbakes

https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/

株式会社N Vec

“ VEGAN is not a trend ー it’s the future. ”

株式会社N Vecは、このビジョンを掲げ、ヴィーガンを一過性の流行ではなく、未来のスタンダードとして広げていくことを目指しています。食の多様性や環境への配慮が求められる今、私たちは“選択肢のひとつ”としてのヴィーガンではなく、“当たり前”のライフスタイルへと変えていく存在でありたいと考えています。持続可能な地球を守り、すべての人が笑顔で生きられる未来のために。株式会社N Vecは、明るく元気な地球を次世代へつなぐ道を切り拓いていきます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社N Vec

広報担当：四宮

電話：090-6061-9791