【BEB5軽井沢】SNSで話題のセルフフォトブース「Photomatic」がホテル初登場!軽井沢限定フレーム5種で特別な一枚を

星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB5軽井沢 by 星野リゾート（ベブ）」は、2025年12月3日(水)より、キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO:大迫 由典）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「Photomatic（フォトマティック）」のセルフフォトブースを、パブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」に設置し、運用を開始いたしました。ホテル・宿泊施設への「Photomatic」長期設置は今回が初の試みとなります。本ブースでは、BEB5軽井沢のロゴや写真がデザインされた全5種の限定フレームをご用意しています。

ホテル・宿泊施設への初設置。Photomaticが思い出作りをサポート

韓国発のセルフフォトブースとして、写真へのこだわりと洗練されたデザインでSNSを中心に話題を集めてきた「Photomatic」のフォトブースが、この冬当ホテルに登場します。今回のフォトブース設置は、Photomatic初となるホテル・宿泊施設への長期設置であり、宿泊客の旅の思い出を形に残すための新たな取り組みです。時間を気にせず自由に過ごせる空間で、いつもの仲間との等身大の時間を、Photomaticのフォトブースで形に残してみませんか。

BEB5軽井沢限定フレームは全5種!ホテルの魅力が詰まった思い出の一枚を

美しい緑が特徴の当ホテルの写真がデザインされたフレームや、BEBのロゴがあしらわれたオシャレなフレームなど、宿泊の思い出を色濃く残すことのできる本ブース限定のオリジナルフレームで撮影をお楽しみいただけます。

設置概要

ブース名 ：Photomatic BEB5軽井沢 by 星野リゾート

設置開始日：2025年12月3日(水)

営業時間 ：24時間（宿泊者限定）

料金 ：1回 800円（税込） ＊キャッシュレス決済のみ

設置場所 ：BEB5軽井沢 by 星野リゾート パブリックスペース「TAMARIBA」

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/

■ Photomatic（フォトマティック）について

【TAKE YOUR MEMORY】

2018年、カメラマンである代表ホン・スンヒョン氏のアイデアから韓国でPhotomaticのセルフフォトが始まりました。照明や空間にはPhotomaticの感性が詰め込まれ、フォトブースに入れば誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が人気を呼び、創業以来愛され続けています。2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

URL ：https://www.photomatic.jp

公式アカウント：@photomatic_japan(https://www.instagram.com/photomatic_japan/)

■ BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめます。

所在地 ：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)

客室数 ：73室・チェックイン:15:00/チェックアウト:11:00

料金 ：1泊 9,000円~(2名1室利用時1名あたり、税込、食事別)

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa

公式アカウント：@beb5karuizawa(https://www.instagram.com/beb5karuizawa/) #beb5軽井沢 #beb