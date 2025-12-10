【YouTube19万再生突破の″ラッパー兄さん″が新境地！】NUMA BEATZ & GioGio、2nd EP「CLASSIC」本日リリース！

株式会社BUZZ GROUP

EPジャケット写真

株式会社BUZZ FACTORY（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）所属アーティストのGioGio(ジョジョ)と、ビートメイカーNUMA BEATZによる2nd EP「CLASSIC」が、本日2025年12月10日にリリースされました。TikTokで400万回再生突破、「ラッパーものまね」動画がYouTube19万再生、ラップ講座がTikTokで100万以上のいいねを集める"ラッパー兄さん"GioGioと、令和の時代にMPC2000とレコードサンプリングでBoom Bapを追求する職人ビートメイカーNUMA BEATZ(ヌマビーツ)が、古典的でありながらも廃れない「クラシック」なヒップホップを世に問います。

今すぐ聴く :https://giogio.bfan.link/classic

▶ 80年代、90年代、2000年代のBoom Bapルールに則った珠玉の全5曲

今回のEPは「古典的でありながらも廃れないもの」をテーマに制作。80年代、90年代、2000年代のBoom Bapのルールに則ったNUMA BEATZのビートメイク、疑問提起とパンチラインを織り交ぜたGioGioのコンシャスなリリックが織りなす楽曲は、まさに「CLASSIC」。結成から1年が過ぎ、様々な楽曲を生んできた彼らのスキルはさらに上がり、今回のEPとして昇華されています。

▶ 全5曲徹底解説！各楽曲に込められたメッセージ

GioGio＆NUMA BEATZ1. Are you man enough?

オープニングトラックにふさわしい、ハードコアなサウンド感とフロウで「ノれる」雰囲気に仕上がった楽曲。NUMA BEATZの90s~2000sのパンチのあるビートは、ハードなメロディと太いベースから構成。GioGioのラップも硬派な韻とフロウで、音の料理人として完成された最高傑作をリスナーに提供するというテーマで書き込まれています。2人の調和が生むグルーヴィーな世界観を体感できる一曲。

2. Never change

内省的で、常に流れ変わる音楽シーンやヒップホップカルチャーの中で、自分の信念だけは「不変」というテーマを表現。まさにクラシックという言葉そのもの。NUMA BEATZの叙情的なビートにGioGioのオールドスクールなリリックとラップは、文学としても音楽としても完成されています。

3. Sparkling Eyes

"ラッパー兄さん"として開催しているサイファーの仲間達とヒップホップに感謝を述べた楽曲。ゴスペル調のキャッチーなフックと、NUMA BEATZの壮大なビートがヒップホップの偉大さを表現。苦悩や苦労をポジティブに変えるヒップホップを、音として奏でた一曲。

4. Checkers

今のヒップホップ音楽シーンに対する問題提起の楽曲。文化としてのヒップホップと音楽としてのヒップホップの2つの視点から「Check」することをテーマに。「ヒップホップというものはチェッカーズではなくチェスのように複雑」というリリックは、ボードゲームのチェスとチェッカーズとヒップホップをトリプルミーニング。さらにYouTubeでHipHop翻訳家として活躍中の「ShotGunDandy」をリリックディレクションに招き、クオリティを最高峰まで引き上げています。

5. Roll to Role

EPの最後を飾る楽曲。同音異義語である「Roll」と「Role」は、ストリートで定番のダイスを使ったクラップスと、ヒップホップでの役割というテーマでダブルミーニング。NUMA BEATZのMPC2000から放たれるビートは、現代のビートメイクではできないエナジーとレガシーを生み出しています。2人の表現が調和されたEPの最後にふさわしい一曲。

▶ SNSで400万回再生突破！"ラッパー兄さん"GioGioの魅力

TikTokやInstagramで好評のRAPシリーズ動画は400万回再生を突破し、「ラッパーものまね」動画はYouTubeで19万再生、ラップ講座はTikTokで100万以上のいいねを集めるなど、これからRAPを始めるビギナーから大御所のレジェンドまで幅広い層から注目を集めています。

GioGio

GioGioのスタイル： ヒップホップの4つのエレメント（MC、DJ、グラフィティ、ブレイクダンス）をリスペクトし、自らもダンス、ラップ、グラフィティを楽しみながら、今のヒップホップシーンに変化をもたらすべく活動。Boom Bapをルーツに持ちつつ、様々な地域や時代のヒップホップを日々研究しています。

GioGio SNS：

TikTok：@buzzcypher(https://www.tiktok.com/@buzzcypher)

X：@buzzcypher(https://x.com/buzzcypher)

Instagram：@buzzcypher(https://www.instagram.com/buzzcypher/)

YouTube：GioGio Official(https://www.youtube.com/channel/UC6oZWHUhNyFOm2nv3AEXRRw)

▶ 令和にMPC2000でBoom Bapを追求！職人ビートメイカーNUMA BEATZ

ミュージシャンである父の影響で、幼い頃からBlues、Jazz、Funk、Soulなどのブラックミュージックを聴き育ったNUMA BEATZ。兄の影響でヒップホップに魅了され、特に70年代などの楽曲をサンプリングしたビートに心を掴まれ、自身もビートメイキングを開始。

NUMA BEATZ

NUMA BEATZのスタイル： 令和の時代にMPC2000を使い、レコードからサンプリングしてBoom Bapを中心に作成。レジェンド達が築き上げてきたビートマナーを尊重しつつ、新たに変化をもたらせるビートを日々研究し続ける古き良き職人気質のビートメイカー。

NUMA BEATZ SNS：

Instagram： @numa_beatz(https://www.instagram.com/numa_beatz/)

▶ 結成1年で到達した新たな高み

NUMA BEATZ & GioGioは結成から1年が過ぎ、様々な楽曲を生み出してきました。その中で磨かれたスキルは今回のEP「CLASSIC」として昇華。古き新しきBoom Bapの形を生み出してきた2人が、さらなる進化を遂げた作品をリスナーに届けます。

EP「CLASSIC」を聴く :https://giogio.bfan.link/classic

【GioGioについて】 SNSを中心に「ラッパー兄さん」として話題沸騰中。TikTokやInstagramで好評のRAPシリーズ動画は400万回再生を突破し、「ラッパーものまね」動画はYouTube19万再生、ラップ講座はTikTokで100万以上のいいねを集める。ヒップホップの4つのエレメント（MC、DJ、グラフィティ、ブレイクダンス）をリスペクトし、Boom Bapをルーツに持ちつつ、様々な地域や時代のヒップホップを日々研究している。

【NUMA BEATZについて】 ミュージシャンである父の影響で、幼い頃からブラックミュージックを聴き育つ。令和の時代にMPC2000を使い、レコードからサンプリングしてBoom Bapを中心に作成。レジェンド達が築き上げてきたビートマナーを尊重しつつ、新たに変化をもたらせるビートを日々研究し続ける古き良き職人気質のビートメイカー。

【EP情報】 タイトル：CLASSIC アーティスト：NUMA BEATZ & GioGio

リリース日：2025年12月10日 収録曲：

- Are you man enough?- Never change- Sparkling Eyes- Checkers- Roll to Role

今すぐ聴く :https://giogio.bfan.link/classic株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【お問い合わせ先】

株式会社BUZZ FACTORY 担当：田中

Email：yuki_tanaka@buzz-factory.info