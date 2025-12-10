三菱化工機、太陽石油よりSAF製造設備向け水素製造装置のFEED業務を受注

三菱化工機株式会社

三菱化工機株式会社（代表取締役社長執行役員：田中 利一 所在地：川崎市、以下「当社」）は、太陽石油株式会社（代表取締役社長：山本 堯大、本社：東京都千代田区、以下「同社」）より、同社沖縄事業所における SAF（Sustainable Aviation Fuel ：持続可能な航空燃料）の大規模生産設備向け水素製造装置のFEED※業務を受注したことをお知らせします。



※FEED (Front End Engineering Design) ：プロジェクト立ち上げ段階の概念設計やFeasibility Study後に行われる基本設計

太陽石油沖縄事業所 （提供：太陽石油）

同社のSAF製造事業は、経済産業省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（持続可能な航空燃料（SAF）の製造・供給体制構築支援事業）」の補助対象事業として採択されています。本事業は、2028年度末までの設備完工、2029年度から20万KL/年のSAFおよび軽油の代替となる次世代型バイオ燃料「リニューアブルディーゼル」の供給開始を目指しています。

当社は1964年に水蒸気改質法による水素製造装置の国内1号機を手掛けて以来、60年以上にわたって水素や石油などエネルギー関連のプラント建設を手掛けています。また、本事業のFEED業務の受注は、2025年度から新たな報告セグメントとして設定した「循環型社会推進」「クリーンエネルギー」領域を主とするGX事業の推進に合致するものです。今後も当社は、長年にわたり培ってきたエンジニアリング技術を活用し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■本リリースの取り組みを通じて、当社はSDGs（持続可能な開発目標）における次の目標に貢献します。

・目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

・目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

・目標13 気候変動に具体的な対策を

・目標17 パートナーシップで目標を達成しよう