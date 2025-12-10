【北陸エリア初上陸！】本場東京のもんじゃ焼きが味わえる鉄板料理屋「東京もんじゃ くらや　金沢フォーラス店」12月10日（水）オープン！

株式会社ノムノ

定額制ワインバー「nomuno」や赤身塊肉ブランド「肉のヒマラヤ」のプロデュース・運営をする株式会社ノムノ（本社 東京都港区、代表取締役 藏石 周太 以下ノムノ）は、2025年12月10日（水）に北陸初出店「東京もんじゃ くらや 金沢フォーラス店」をオープンいたします。東京 池袋店に続く2号店の出店となります。

〇「金沢フォーラス店」出店について

東京もんじゃ くらや 金沢フォーラス店

初の商業施設での出店ということもあり、誰にでも気軽に使え、金沢の土地でも本場東京のもんじゃを体験して頂きたい！という思いで店舗設計等考えました。

多くの年代の方に昼飲み、女子会、ママ会など多様なシーンで利用いただけるよう、もんじゃ焼きを中心に鉄板を使った逸品料理をご用意しております！

定番の明太子もちやウニ・アサリなどの海鮮系などの人気のもんじゃ焼きをはじめ、トッピングも20種類以上ご用意しているので、お好みのもんじゃを作ってお楽しみください！

松阪豚のとん平焼きや和牛とろろ焼きなど素材にもこだわりご提供しております！

笑顔の絶えない店内を目指し、おいしい料理を好きな人たちと囲む、そんなお店を皆様にお届けします。

【店舗概要】

店名：東京もんじゃ くらや 金沢フォーラス店

電話：076-213-8868

住所：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス6F

営業時間：11：00～22：00（L.O 21：00）

定休日：無し

座席数：76席

〇12/10~1/10の期間お好きなもんじゃ1人前500円オフ

人気No.1もんじゃ 明太持ちもんじゃくらや名物和牛ボルケーノ

東京もんじゃ くらや 金沢フォーラス店では北陸初出店を記念して12/10～1/10までの1ヶ月間オープンキャンペーンを実施いたします。



東京もんじゃ くらや 金沢フォーラス店のInstagramアカウント(https://www.instagram.com/tokyomonja.kuraya_kanazawa/)をフォローしていただいたユーザー様限定

対象のキャンペーン画面提示で対象のメニューの中からお好きなもんじゃ 1人前500円オフとなります。

詳しくはInstagramアカウント(https://www.instagram.com/tokyomonja.kuraya_kanazawa/)をご確認ください。

〇他店舗情報

東京もんじゃくらや 池袋本店東京もんじゃ くらや 池袋本店

住所：東京都豊島区東池袋１丁目２－５

東輝ビル ２F３F

TEL：03-5952-4831

営業時間：

平日11:30-15:00, 17:00-23:00

休日11:00-23:00

URL : https://maps.app.goo.gl/95BBmmbgVhNon8QG6

〇株式会社ノムノについて

会社名：株式会社ノムノ

住所：東京都港区赤坂3-19-1 東京農村ビル3F

TEL：03-5544-8329

代表者：藏石 周太

設立：2018年4月

事業内容：定額制ワインバー「nomuno」赤身肉塊ブランド「肉のヒマラヤ」のプロデュース・運営

URL： https://nomuno.tokyo