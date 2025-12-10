『最推し』アニメ化記念！最新巻はhonto限定書き下ろし特典付き さらに朝陽天満先生直筆サイン入り色紙が当たるキャンペーンも！12/10スタート

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』（刊行：アルファポリス）のアニメ化を記念して、原作ノベルス最新巻をhonto限定書き下ろし特典付きで配信します。honto公式X（@honto_bl）では、著者直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンを12月10日(水)～12月23日(火)まで実施します。

◆『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』アニメ化記念キャンペーン 特設サイト

特集URL：https://honto.jp/cp/bl/2025/saioshi

＜キャンペーン詳細＞

【発売日：12月10日(水)～】

・honto限定書き下ろし特典（SS：ショートストーリー）付き最新巻 発売

『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』原作ノベルス6巻

【開催期間：12月10日(水)～12月23日（火）】

・フォロー＆リポストキャンペーン

hontoBL公式X：@honto_blをフォローし、対象ポストをリポストされた方の中から抽選で1名様に朝陽天満先生直筆サイン入り色紙をプレゼント。

・ポイントプレゼントキャンペーン

『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』無料商品を読んだ方全員にhontoポイントを20ポイント付与。

◆TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』公式サイト

https://animationid.com/saioshi/

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号