『最推し』アニメ化記念！最新巻はhonto限定書き下ろし特典付き さらに朝陽天満先生直筆サイン入り色紙が当たるキャンペーンも！12/10スタート
大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』（刊行：アルファポリス）のアニメ化を記念して、原作ノベルス最新巻をhonto限定書き下ろし特典付きで配信します。honto公式X（@honto_bl）では、著者直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンを12月10日(水)～12月23日(火)まで実施します。
◆『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』アニメ化記念キャンペーン 特設サイト
特集URL：https://honto.jp/cp/bl/2025/saioshi
＜キャンペーン詳細＞
【発売日：12月10日(水)～】
・honto限定書き下ろし特典（SS：ショートストーリー）付き最新巻 発売
『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』原作ノベルス6巻
【開催期間：12月10日(水)～12月23日（火）】
・フォロー＆リポストキャンペーン
hontoBL公式X：@honto_blをフォローし、対象ポストをリポストされた方の中から抽選で1名様に朝陽天満先生直筆サイン入り色紙をプレゼント。
・ポイントプレゼントキャンペーン
『最推しの義兄を愛でるため、長生きします!』無料商品を読んだ方全員にhontoポイントを20ポイント付与。
◆TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』公式サイト
https://animationid.com/saioshi/
■ハイブリッド型総合書店「honto」について
「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア
）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。
ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。
2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。
・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/honto_jp
＜大日本印刷株式会社 会社概要＞
・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/
・代表取締役社長：北島 義斉
・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞
・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/
・代表取締役社長：鈴木 一光
・株主：大日本印刷株式会社
・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号