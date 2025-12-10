堺職フェスinららぽーと堺を開催します（12/17）

堺市役所

堺市では、地域の雇用促進を図るため、さかいJOBステーション主催の「堺職フェスinららぽーと堺」を開催します。本イベントでは、さかいＪＯＢステーション開設20周年を記念し、お笑い芸人と市内企業によるスペシャルトークイベントを行います。また、市内企業との交流イベントや各専門機関による個別就職相談等、無料で参加いただけるお仕事探しに役立つ情報満載イベントです。

1 日時

令和7年12月17日（水） 11時～17時

※一部の内容は、実施時間が異なります。詳しくは、次のホームページ（さかいJOBステーションHP）をご覧ください。

https://www.sakai-jobstation.jp/mokutekibetsu/ibento_seminanisankashitaiho/ibento_seminajoho/ibentojoho/755.html

2 場所

三井ショッピングパーク ららぽーと堺 1階 Fansta XROSS STADIUM（堺市美原区黒山22-1）

３ 当日の参加機関

さかいJOBステーション、ジョブシップさかい、キャリアナビさかい、OSAKAしごとフィールド、ハローワーク堺、堺市保育士・保育所支援センター、大阪福祉人材支援センター、堺地域若者サポートステーション、（公財）産業雇用安定センター、大阪府、堺市雇用推進課

４ 内容（参加無料）

（1）お笑い芸人と堺市内企業によるスペシャルトークイベント

（2）好印象身だしなみ&メイクUP術

（3）地元企業PRブース

（4）お仕事相談会

（5）地元企業の情報提供

（6）60歳～70歳の再就職相談

（7）ハローワーク堺による職業紹介

（8）出張OSAKAしごとフィールド

（9）労働相談会

５ 予約

（1）（2）（3）は要予約

予約方法等：

さかいJOBステーションにお電話か、窓口にてお申し込みください。

【電話】0120-245108 （火曜日～土曜日 10時～19時）

【窓口】堺市産業振興センター1階 さかいJOBステーション（堺市北区長曽根町183-5）

※（1）（3）は、当日枠も用意していますが、数に限りがあるため、事前予約を推奨しています。

※本イベントへの参加前にさかいJOBステーションへの会員登録が必要です。登録方法は、参加イベントにより異なりますので、申込時にご確認ください。

（4）～（9）は予約不要

６ さかいJOBステーションについて

（1）概要

さかいで就職するための総合支援拠点であり、若年者（39歳以下）、女性（全年齢）、デジタルスキルを有する方（全年齢）に向けた就職支援や、就職後の定着支援、市内企業の人材確保支援を行っています。求職者等へのキャリアカウンセラーによる個別相談や就職に役立つ講座、市内企業と求職者を対象に行う企業交流会等を年間を通じて開催しています。

令和5年5月に堺市産業振興センターに移転し、同フロア内に併設している堺ハローワークコーナーでは、全年齢の求職者を対象とした職業相談・職業紹介を実施しています。

（2）場所

堺市産業振興センター1階（堺市北区長曽根町183-5）

（3）利用時間

午前10時～午後7時 火～土曜日（祝日・年末年始除く）

※ハローワークコーナーは、月～金曜日（祝日・年末年始除く） 午前10時～午後6時30分

（4）ホームページ

https://www.sakai-jobstation.jp/