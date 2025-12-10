中学受験プロ個別指導の『SS-1』、2026年1月中旬に月島教室を開校！

株式会社モチベーションアカデミア中学受験 プロ個別指導のSS-1(エスエスワン) 月島教室 開校（2026年1月中旬）先行受付開始：2025年12月10日(水)～。

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170）のグループ会社である株式会社モチベーションアカデミア（本社：東京都中央区、代表：佐々木快）は、運営する中学受験専門の個別指導塾「SS-1」（https://www.ss-1.net/）の新たな教室として、2026年1月中旬に、「SS-1月島教室」を開校します（教室ページ：https://www.ss-1.net/about/tsukishima_guide.html(https://www.ss-1.net/about/tsukishima_guide.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)）。

中学受験の集団塾に通うお子さまの成績向上と、第一志望校合格をサポートするプロ個別指導教室「SS-1」は、これまで関東8教室（渋谷・白金台・自由が丘・下北沢・成城学園前・吉祥寺・お茶の水・横浜）、関西3教室（大阪谷町・西宮北口・明石）、そしてオンライン教室を展開してまいりました。

この度、多くのご要望をいただいていた月島エリアにおいて、より通いやすい環境で指導をご提供できるよう、このたび「SS-1月島教室(https://www.ss-1.net/about/tsukishima_guide.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)」を新たに開校する運びとなりました。

以前よりご要望の多かった、各線・月島駅から徒歩2分の便利な立地に開校予定。SS-1では、プロ講師が学習計画のご提案を行い、ご家庭との連携を密にとりながら志望校合格へ導きます。

2025年12月10日(水)より、「SS-1月島教室(https://www.ss-1.net/about/tsukishima_guide.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)」では開校まではオンライン限定で先行受付を行い、Zoomを使った学習カウンセリングを実施します。また、ご希望者は、教室開校に先行してオンラインでの授業や近隣教室にて授業を受けていただくことも可能です。

中学受験や集団塾での成績にお悩みの方には、「無料学習カウンセリング」や「無料体験授業」もご案内しておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

【1月中旬開校】月島教室 開校直前キャンペーンを開催中！

「SS-1月島教室」の詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/12_1_2275260ddeb7eb504497cb0ce29669c9.jpg?v=202512101057 ]月島教室のページはこちら :https://www.ss-1.net/about/tsukishima_guide.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease

月島エリアにお住まいのお子さま一人ひとりが、その可能性を最大限に発揮できるよう、SS-1のプロ講師が丁寧に寄り添いながらサポートいたします。

新規ご入会キャンペーン内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146475/table/12_2_e1d5ef91ca60f009dc85e075d9640c12.jpg?v=202512101057 ]「中学受験 個別指導のSS-1」について中学受験 個別指導のSS-1

中学受験 個別指導のSS-1は、月島教室の他に、関東8教室（渋谷・白金台・自由が丘・下北沢・成城学園前・吉祥寺・お茶の水・横浜）、関西3教室（大阪谷町・西宮北口・明石）、オンライン教室を展開しています。首都圏・関西圏の方はもちろん、地方で中学受験を検討されている方も、オンラインで全国から個別指導を受講いただけます。

中学受験 個別指導のSS-1(エスエスワン)は「今、やっておくべき学習」だけをプロ講師が効率良く教え、最短で塾の成績を上げるための、完全1対1の個別指導教室です。

SS-1の公式サイト

https://www.ss-1.net/(https://www.ss-1.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

SS-1の資料請求

https://www.ss-1.net/contact/contact3.html(https://www.ss-1.net/contact/contact3.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

SS-1の無料学習カウンセリングお申込み

https://www.ss-1.net/contact/contact5.html(https://www.ss-1.net/contact/contact5.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

SS-1の無料体験授業お申込み

https://www.ss-1.net/contact/contact.html(https://www.ss-1.net/contact/contact.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社モチベーションアカデミア

https://forms.gle/WxeMJvN7yuLgm8FVA

モチベーションアカデミアでは、今後も定期的に中学受験・大学受験など、小学生～高校生の学びに役立つ最新情報を発信していく予定です。

■SS-1公式SNS

LINE https://line.me/R/ti/p/@801ponpm

YouTube https://www.youtube.com/@jukenSS1

X(受験情報発信アカウント) https://x.com/SS1teachers

X(広報アカウント) https://x.com/ss1chugakujuken

Instagram https://www.instagram.com/ss1chugakujuken/

Facebook https://www.facebook.com/jukenSS1/

TikTok https://www.tiktok.com/@jukenss1

SS-1の指導メソッド『モチアカ式』についてSS-1の指導メソッド『モチアカ式』

――お子様1人ひとりの個性に合わせて、最適な指導を。

SS-1では、同じ塾に通っていても学び方やつまずき方が異なるお子様一人ひとりに合わせ、最適な個別指導を行っています。独自に開発した『モチアカ式メソッド』により、お子様の個性を16タイプに診断。タイプに応じた声かけや学習環境の工夫で、やる気と成果を引き出します。

さらに、一流講師がお子様と保護者の双方を支え、家庭学習から受験対策までをトータルでサポートします。

SS-1の指導メソッド『モチアカ式』の詳細はこちら(https://www.ss-1.net/maca.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

株式会社モチベーションアカデミア株式会社モチベーションアカデミア（SS-1運営会社）

・資本金：1億6,000万円（株式会社リンクアンドモチベーション(https://www.lmi.ne.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)100％出資）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2011年5月

・運営塾：

[小学生対象] 進学塾に通う中学受験生のための個別指導塾「SS-1」(https://www.ss-1.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

[中高生対象] 学習塾「モチベーションアカデミア」(https://m-academia-s.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease)

リンクアンドモチベーショングループリンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション