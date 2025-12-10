【中国ドラマファン必携の一冊】日本初上陸の最新作から人気の名作まで網羅！『中国ドラマメモリアルBOOK2026』が12月11日発売！
『中国ドラマメモリアルBOOK2026』（辰巳出版）
2020年から刊行している本シリーズは、中国ドラマファンに向けて、毎年のスター動向と作品トレンドを網羅的にまとめた決定版として好評を博してきました。近年はDVDに加え、U-NEXTやNetflixなどの動画配信サービスで視聴できる作品も急増し、アクセスのしやすさがさらに人気を後押ししています。本書では、2025年に活躍した華流スターや大ヒットしたドラマを振り返るとともに、来年以降の新作ドラマについても紹介していきます。
話題のスターにスペシャルインタビュー！ 真珠採りの奴隷が、伝説の宝石商人へ。波乱の人生を描く『紅き真珠の詩』で、『長歌行』のチャオ・ルースーとリウ・ユーニンが待望の再共演。作品に込めた思いを語ってくれた。
新作ドラマガイド11選。人気俳優たちの豪華共演から目が離せない！
最新作から人気の名作まで178本を網羅。推しの華流スターとともに中国ドラマを観尽くそう！
▲「歌も演技も光る“演技ドル” 」アレン・レン／ワン・イーボー／リウ・ユーニン。ファンにはたまらない特集記事も盛りだくさんです。
＼内容紹介／
◎話題作勢揃い！ 最新ドラマガイド11選
蔵海＜ザンハイ＞伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～
安寧録～海棠に降る光～
紅き真珠の詩
似錦 ～華めく運命～
大夢帰離～明かせぬ想い、宿命の朱～
慶余年２～麒麟児、挑む～
流水舞花～遥かなる月落城～
春を待ちわびて～The sea in the dream～
夜明けの恋人たち～Love in the Wind～
承歓記（しょうかんき）～人生最高の出会い～
異人之下 アウトサイダーズ／異人之下 セカンドラウンド
◎SPECIAL STAR INTERVIEW
#01 ジャン・ワンイー、レン・ミン
#02 チャオ・ルースー、リウ・ユーニン
◎気になるあのスターを知りたい！ 中国STAR FILE
あの名作で見かけたイケメン男優＆美人女優のプロフィールを一挙解説。
◎特集1 今話題の人気俳優にフォーカス！
シャオ・ジャン『玉骨遙』
ディン・ユーシー『永夜星河～シークレット・ラブミッション～』
バイ・ジンティン『長風渡～あなたと綴る、運命の縁～』
◎特集2 運命に立ち向かう力強いヒロインたち
国色芳華（こくしょくほうか）～牡丹の花咲く都で～
九重紫＜きゅうじゅうし＞
蜀紅錦～紡がれる夢～
顔心記（がんしんき）～シェイプ・オブ・ラブ～
五福の娘たち
春花焔～Kill Me Love Me～
灼灼風流～宮中に咲く愛の華～
華の出陣～麗将・阿麦の仇討（あだうち）～
◎特集3 歌も演技も光る“演技ドル”
アレン・レン
ワン・イーボー
リウ・ユーニン
◎いま、観ておきたい時代劇ドラマ
【ロマンス】【ファンタジー】【ブロマンス】【男装女子】【武侠】【捜査ミステリー】【アクション】【三国志・史劇】【宮廷】
◎いま、観ておきたい現代ドラマ
【ラブストーリー】【ヒューマン】【ミステリー&サスペンス】【ボーイズラブ&ブロマンス】
◎中国ドラマがより面白くなるコラム
中国時代劇用語集
歴史年表から読み解く中国ドラマ
エンタメニュース
BS・CS チャンネル＆動画配信サービス番組表
中国ドラマリスト2015年→2025年
商品概要
書名：中国ドラマメモリアルBOOK2026
定価：1,980円（本体1,800円＋税）
体裁：A4判／224ページ（オール4C）
ISBN：978-4777833320
発売日：2025年12月11日
発行：辰巳出版
