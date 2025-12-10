【長野県佐久市】開校以来「不登校・保健室登校ゼロ」を継続！さやか星小学校が第2回入学検定に向けた学校見学会を12月18日（木） に開催

学校法人西軽井沢学園さやか星小学校

長野県佐久市にある「さやか星小学校」は、2026年度の新入学および転入児童募集に向けて、12月18日（木）に保護者向け学校見学会と移住相談会を開催いたします。

本校はデジタルテクノロジーと行動分析学を組み合わせた先進的な教育モデルをもとに、2024年4月に開校。開校以来、不登校ゼロ・保健室登校ゼロを継続しています。家庭と学校が連携し、子どもたちが安心して楽しく挑戦できる学校文化を築いています。

■ 東京から新幹線で70分。教育移住が全体の8割超

長野県佐久市は、東京駅から北陸新幹線で約70分とアクセス良好で、自然豊かでありながら都市圏との距離が近い地域です。新幹線通勤やリモートワークが普及した現在、在校生の8割以上が県外からの教育移住です。「豊かな自然環境と最先端の教育を同時に選びたい」「家族の暮らし方を根本から見直したい」というご家庭からの関心も年々高まり、都市部からの受験者が増えています。

■ すべての人が“学びクリエイター”

学びは教師が一方的に提供するものではなく、子ども・保護者・地域の方・専門家など、関わるすべての人がともに学びをつくる“学びクリエイター”です。

- 子どもの挑戦を支え、学校が楽しくなる環境を整える保護者- 地域で学校の歴史を繋ぎ、経験や技術を共有してくれる住民の方々- 行動分析学の専門家- そして学びを創り出す子ども自身多様な人々が連携し、学校を“学びと創造・協働の場”として、ともに学んでいます。

■ 行動分析学×デジタル技術で「学び」と「関係性」をアップデート

家庭と学校で“意欲”と“行動”を育てる：行動分析学にもとづき、小さな成功体験の積み上げ、望ましい行動を増やす環境づくり、挑戦したくなる仕掛けを取り入れ、子どもたちが「自分から学びに向かう」行動を育成しています。

PBSといじめ防止：本校の中心にはPBS（ポジティブ行動支援）があります。良い関係が自然と生まれ、互いを尊重する文化を科学的に設計します。全校道徳「太陽と月の集い」では、具体的な場面についてディスカッションし、適切な対応の仕方を実際に練習します。また、さやか星小学校では、「人が集まる場では、いじめは起こりうる」という現実的な前提に立ちます。本校のいじめ防止は 3R を基盤としています。Recognize（認める）：小さな違和感も“兆し”として扱う、Report（報告する）：子どもも大人も安心して報告できる、Respond（対応する）：いじめはもちろん、力関係の不均衡に対してチームで迅速に対応します。

■ “強み”を生かすパーソナライズ学習

さやか星小学校では、子ども一人ひとりの “強み”や“学びの進度”や“学びの方略”をアセスメントし、個別最適な学びを設計します。得意な領域、集中しやすいスタイル、好きなもの・興味関心、行動パターンや学習履歴等を継続的にアセスメントし、強みを起点に“できる”を増やしていくパーソナライズ学習を実施しています。

■ 多様性を尊重する“マルチものさし”

子どもを一つの尺度で測る時代は終わりました。本校が重視するのは “マルチものさし”。学業成績や評価軸だけで子どもを判断せず、複数の視点から捉えることで、子どもの学びと意欲を引き出します。

■ 専門家と共同開発するデジタル教材

行動分析学 × デジタルのオリジナル教材「デジロク」は、”学習履歴の可視化” ”自立的な学習” ”スタンプによる達成感”を実現した子どもに大人気の教材です。新教材の開発も順次進めており「学びを楽しくする仕組み」を継続的にアップデートしています。

■ 12月18日（木） 学校見学会＋移住相談会

見学会では、教室や授業の実際の様子をみることができます。行動分析学に基づく学習・生活の取り組みや、デジタル教材がどのように活用されているかをご紹介します。

同日開催のホシノマチ不動産の移住相談会では、佐久市への移住や住環境について個別に質問できます。

■ 教育講演会アーカイブ動画の提供

今年度、東京・群馬・佐久平で開催した教育講演会（登壇：奥田健次先生・島岡次郎教務主任）。希望者にはアーカイブ動画のURLをお送りします。

■ 第2回入学検定：2026年1月24日（日）

願書受付期間：2026年1月5日（月）～16日（金）［郵送必着］

✦募集要項および願書はさやか星小学校公式ウェブサイトからダウンロードしてください。

■ 長野県佐久市から、未来の学びを発信する

開校1年目から不登校ゼロ・保健室登校ゼロ、いじめ防止３Rプログラム、学びクリエイター、パーソナライズ学習、マルチものさし、PBS、行動分析学×デジタル教材など、日本でも数少ない教育モデルを実装してきました。2026年度、新しい学びを共につくるご家庭を心よりお待ちしています。

■さやか星小学校

〒389-0621 長野県佐久市入澤152－1

TEL/FAX 0267-82-8167

教室数：6学級（1年生～5年生および専修学級）

全校生徒数：36人(2025年12月1日時点)

Website: https://www.sayakaboshi.ac.jp/

Mail : info@sayakaboshi.ac.jp

X(旧twitter）: https://twitter.com/sayakaboshi

Instagram: https://www.instagram.com/sayakaboshi/

Facebook: https://www.facebook.com/sayakaboshi/

Note: https://note.com/sayakaboshi/

■学校法人西軽井沢学園

〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町塩野3180-558

TEL/FAX 0267-32-0541