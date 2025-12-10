人気きものスタイリスト【マドモアゼル・ユリア】が発信する新しいきものの世界が一冊の書籍に。『きもののとりこ』12月11日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、書籍『きもののとりこ』を12月11日（木）に発売します。10代の頃からDJ、シンガー、モデルとして活躍し、きもののスタイリングやプロデュース活動も精力的に行うマドモアゼル・ユリアさんによる初の単著。音楽やファッションの世界で培ってきた感覚をもとに、ユリアさんならではの目線から、きものや日本の伝統文化について見つめ直す一冊です。アンティークから現代の気鋭の作家のきものまで、ユリアさんの審美眼による洒脱なスタイリングとともに、美しく、楽しく、奥深いきものの世界へと読む人を誘います。ページをめくるうちに、あなたもきっと“きもののとりこ”になってしまうはず。

きもの愛好家からビギナーまで楽しめるスタイリングのコツ

きものをワードローブのチョイスの一つとしてとらえてほしい──。そんな思いから、きものを愛する人はもちろん、これまできものを着る機会が少なかった人にも楽しんでいただけるように、本書前半ではきものの基本的な考え方を分かりやすく解説。マドモアゼル・ユリアさんのセンスが光る素敵なきものコレクションを軸に、四季に合わせたきものの色や柄の選び方、きものの種類や格、コーディネートのポイントなどが学べます。

夏の文様冬の色

小物選びからヘアスタイルまで、きもの姿が決まるポイントを提案

帯留め

帯留めやバッグ、草履などの小物合わせ、大好きな映画や銀幕のスターをイメージした髪型など、ユリア流のきものスタイルを作るうえで欠かせないエッセンスもご紹介。特に「きもの姿はヘアスタイルで50％決まる」と語るユリアさんの、きものに合わせたヘアスタイルカタログは必見です。

バッグヘアスタイル

マドモアゼル・ユリアが通う、とっておきのお店

素敵なきものや和の小物が揃う専門店、超一流の目利きがいるアンティークショップ、味処、感性を刺激する建築やミュージアムなど、東京と京都のデスティネーションを厳選してご紹介します。

著者プロフィール

DJ、きものスタイリスト。音楽やファッションの世界で常に感性を養いながら、時代や流行を超えて息づく“きもの”の美を探求する。SNSや雑誌など多彩なメディアを通して、その魅力を世界へ発信。きもの教室を主宰し、YouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」は毎週配信中。https://linktr.ee/mademoiselleyulia

刊行概要

『きもののとりこ』

■著者：マドモアゼル・ユリア

■発売日：2025年12月11日（木）

■定価：2,970円（税込）

■仕様：A5判・144ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10152875.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418254358?SubscriptionId=AKIAIBX3OSRN6HXD25SQ&tag(https://www.amazon.co.jp/dp/4418254358?SubscriptionId=AKIAIBX3OSRN6HXD25SQ&tag)