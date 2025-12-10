「がん」を医療だけの問題にしない。AI、医薬品供給、経済、災害、教育――。 社会課題の今と未来を「対話」で拓く5日間。「World Cancer Week 2026」セッション情報公開

一般社団法人 CancerX

一般社団法人CancerX（共同代表理事：上野直人、半澤絵里奈、三嶋雄太）は、2026年1月31日（土）から2月4日（水）までの5日間、オンラインカンファレンス「World Cancer Week 2026（以下、WCW2026）」を開催いたします。本日、期間中に展開する主要セッションのラインナップを公開します。

WCW2026テーマ

■ 開催背景：がんは日常と地続きにある「社会課題」 2人に1人ががんになる時代。がん治療の進化と共に生存率が向上する一方で、情報の氾濫、医療財政の持続可能性、医薬品供給の不安定化、そして災害への備えなど、患者・家族を取り巻く課題は複雑化しています。これらは医療者だけで解決できるものではなく、社会全体で向き合うべき課題です。

8回目となる今年のテーマは、「話しあい、気づきあう。Open conversation brings Open mind.」。 本イベントは、立場や地域を超えて人々がフラットに繋がり、対話を通じて新しい社会の解を共創する、日本最大級のプラットフォームです。今年は完全オンライン形式を採用し、どこからでも参加可能な「対話の場」を提供します。

■注目のセッション・ラインナップ紹介

WCW2026では、単なる知識のインプットに留まらず、参加者一人ひとりが「自分の生活」や「仕事」に引き寄せて考えられるテーマを厳選しました。内容は、WCW2026イベントサイト(https://cancerx.jp/summit/wcw2026/)でもご覧いただけます。

※2025年12月現在の予定で予告なく変更になる可能性があります。

1．医療と社会の「今」に向き合う

CancerＸくすり『薬がない！？ 医薬品供給の実際と私たちにできること』

がん医療の現場でも深刻化する「薬が届かない」問題。その背景にある複雑な要因を整理し、医療現場、行政、企業、そして市民が連携してできる解決策を探ります。

CancerX 情報『AIで変わる？情報アクセスの未来』

生成AIの台頭による情報環境の変化に対応し、ハルシネーション（AIの誤り）などのリスクを踏まえた上で、「自分らしく生きる」ための新しい情報リテラシーと対話のあり方を議論します。

災害時のがん医療『災害時の在宅医療を考える「行政×医療×福祉」』

災害時、在宅療養中のがん患者をどう支えるか。個人の備えから一歩進み、社会全体の課題として、多職種連携による支援体制の構築を考えます。

2．制度と暮らしの「お金」を考える

CancerＸ医療経済１.『“痛い人”と“痛くない人”の交差点』

国民皆保険制度における、医療の必要性を痛感する人と実感が薄い人の「温度差」に切り込みます。制度の歴史やお金の流れを紐解き、持続可能な制度の未来を考えます。

CancerＸ医療経済２.『医療費と社会の仕組みをゲームで体験しよう！』

大学生と共同開発したボードゲームを通じ、架空の国での人生シミュレーションによって医療経済を体感するワークショップです。

3．生き方と価値観を「問い直す」

CancerX いのち/死生観

生きることは、いつか終わりが来ることを知りながら歩くこと。境界に触れてきた話し手の言葉をきっかけに、「自分は何を大切にして生きたいのか」をそっと考える時間を開きます。話してもいい、聞いているだけでも大丈夫。いのちについて考えるひとときをご一緒に。

CancerXがん検診『受けにくさの壁を超えるには？』

受診率が伸び悩む現状に対し、「なぜ受けにくいのか」を多角的に検証。誰もが躊躇なく検診を受けられる「受けやすい社会」に向けた具体的工夫を議論します。

4．学びとつながりの「場」をつくる

CancerX がん教育『「知る」を越えた「まなび」のかたち』

知識の伝達にとどまらず、社会構造や他者の暮らしに思いを馳せる「まなび」への進化について、現状の功罪を見つめ直します。

※上記以外にも『スペシャルセッション』を含む多様なセッションを予定しています。

※各テーマの第一線で活躍するエキスパートの方々が続々と集結予定です。登壇者の詳細は、今後のリリースで順次お知らせいたしますので、ぜひご期待ください。

■イベント概要

名 称： World Cancer Week 2026（ワールド・キャンサー・ウィーク 2026）

イベントサイト：https://cancerx.jp/summit/wcw2026/

日 時： 2026年1月31日(土) ～ 2月4日(水) ※World Cancer Day（2月4日）に合わせて開催

開催形式： 完全オンライン開催（期間中の全セッション視聴および後日のオンデマンドアーカイブ視聴付き）

主 催： 一般社団法人 CancerX

参加対象： がん当事者・ご家族、医療・看護・福祉関係者、企業・NPO関係者、行政・自治体関係者、教育・メディア・研究者など

■チケットのご案内（Peatix）

（早期購入がお得です） すべてのチケットで、期間中の全セッション視聴および後日のアーカイブ視聴（期間限定）が可能です。ご自身のペースに合わせて、学びと気づきを深めていただけます。

2026年1月9日（金）までは、お得な「早割価格」が適用されます。

チケットは、以下のボタン（リンク）よりご購入いただけます。

Peatix :https://wcw2026.peatix.comチケット価格表

・期間限定でのアーカイブ視聴付

・いかなる理由でも、チケットの払い戻しは致しかねます。ご了承ください。

・チケット価格は消費税等10％相当額を含んだ金額です。

・適格請求書発行事業者番号T8040005020585

・本Peatixの申込フォームでご登録いただく個人情報は、CancerXのプライバシーポリシーに則って利用致します。

■共創パートナー（ご協賛）募集について

WCW2026では、対話の場を共に育む「共創パートナー」を募集しています。ご予算に合わせたプランやセッションの共同制作など、企業の課題意識に合わせた柔軟な連携が可能です。

お問い合わせ先：sponsorship@cancerx.jp

■メディア関係者様へ：取材のご案内

本イベントの取材をご希望のプレス関係者様には、オンライン用のプレス専用コード（無料）をご用意しております。チケット購入前に、下記広報担当までご連絡ください。

お問い合わせ先：press@cancerx.jp

■一般社団法人 CancerX について

CancerXは、「がんと言われても動揺しない社会」の実現を目指し、産学官民医といった多様な立場の人が力をかけ合わせ、がんに関する社会課題の解決に取り組む共創プラットフォームです。2020年よりUICC（国際対がん連合）に正会員として加盟し、グローバルなネットワークの中で活動しています。

詳細：https://cancerx.jp/about

■CancerX ソーシャルメディア一覧

・note https://note.com/cancerx

・Facebook https://www.facebook.com/cancerx.jp/

・X https://x.com/cancerx_jp

・Instagram https://www.instagram.com/cancerx_jp/?hl=ja

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人 CancerX 広報担当

E-mail：press@cancerx.jp

担当： 森内・森田

