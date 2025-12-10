国内ブランド × 清潔感に特化した、大人向けのメンズファッションレンタルサービス「Assistant」登場

2025年10月1日、メンズファッションレンタルサービス「Assistant（アシスタント）」は、
30～50代男性が特に重視する“清潔感”に特化した国内ブランド中心のコーディネート提供を開始しました。
さらに 2025年12月10日より、ベーシックラインが初月3,980円（税込）で利用できるキャンペーンをスタート します。



■ Assistant（アシスタント）とは


「国内ブランドのみ × 清潔感 × 大人の男性向け」をコンセプトとした、
30～50代男性のためのメンズファッションレンタルサービスです。



サービスサイトURL　https://assistantmens.jp(https://assistantmens.jp)



ビジネス・デート・婚活・休日・日常まで幅広いシーンをカバーし、
大人の男性が求める “清潔感・似合うサイズ感・落ち着き” を重視したスタイリングを提供します。






■ サービス立ち上げの背景


Assistant を立ち上げた理由には、私たちがこれまでメンズファッションの現場で出会った多くの男性の悩みがありました。



「何を着ればいいのかわからない」
「昔は似合っていた服が、年齢とともにしっくりこなくなった」
「婚活やビジネスで失敗しない服装を知りたい」



こうした悩みを抱える男性は、実はとても多いのです。



特に 第一印象が結果に大きく影響する場面（ビジネス・デート・婚活） では、


「迷ったときに頼れるサービス」の必要性が高まっています。



そこで Assistant は、
“大人の男性がもっと自由に、もっと気楽に自分らしいスタイルを見つけられるように”
という想いから誕生しました。



■ Assistant の3つの強み


１. 国内ブランドのみの品質

取り扱いアイテムはすべて国内ブランドで構成。
大人が安心して着られる上質かつ長く愛用できる日常着を提供します。



２. 清潔感に特化したスタイリング

30～50代男性が最も求める「清潔感」を軸に、
似合う色・サイズ・シルエットを考えたコーディネートを提案。



３. 大人の男性に最適化（30～50代対象）

ビジネス・デート・婚活・休日・日常など、
“好印象が求められる場面” にも特化したラインナップを展開しています。



■ 利用シーンに応じたコーデジャンル


ビジネスカジュアル

ジャケパンなど、上品で落ち着いた大人のビジネススタイルを提案。


（スーツの取り扱いはございません）



オフィスカジュアル

職場で好印象をつくる、清潔感重視の「外さない」日常スタイル。



休日カジュアル

リラックスしつつ大人の品を保つ、きれいめなカジュアルスタイル。



デート・婚活・恋活・お見合い

“優しさ・清潔感・上品さ” を最大化する、特化型コーディネート。





















■ 想定ユーザー（メインターゲット）


Assistant は、以下の悩みを抱える30～50代男性を主な対象としています。



何を着たら良いかわからず迷いやすい


ファッションに詳しくなくてワンパターンになりがち


職場で好印象をつくりたい


恋活・婚活・デートで“ちゃんとして見える服”を着たい


体型変化で似合う服が変わった


年相応のおしゃれがわからない


忙しくて服選びに時間をかけられない



これらの課題を 国内ブランドの品質 × 清潔感スタイリング でサポートします。



■ 料金プラン


● ベーシックライン

初月料金：3,980円（税込）


2ヶ月目以降：10,780円（税込）



● プレミアムライン

通常料金：16,500円（税込）



■ 今後の展望





Assistant は今後も、大人の男性がより“似合う服”に出会えるよう、
以下の取り組みを進めていきます。



国内ブランドラインナップの拡充



利用者データに基づくスタイリング精度の向上



シーン別のニーズに応える新プランの検討



サービスの成長とともに、ユーザー体験の向上を継続的に図っていきます。



■ 会社概要 　Assistant（アシスタント）


代表者　大池愛子


所在地　千葉県木更津市


事業内容メンズファッションレンタル事業


URL　https://assistantmens.jp