「BONSAI」シリーズ第2弾！日本の四季を彩る“藤”と“紅葉”が新登場「ペーパーシアター　BONSAI　2種」予約開始

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し、全てのお客様にささやかな感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの新商品「ペーパーシアター -ウッドスタイル-PT-WL31 BONSAI-藤-」「ペーパーシアター-ウッドスタイル-PT-WL32 BONSAI-紅葉-」の2種の予約受付を開始します。エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて、2026年3月の発売を予定しています。

■ 立体紙工作で四季を彩る、BONSAIシリーズ新作“藤”と“紅葉”が新登場！

エンスカイの人気クラフトシリーズ「PAPER THEATER」から、BONSAIシリーズ第2弾となる「ペーパーシアター -ウッドスタイル- PT-WL31 BONSAI-藤-」と「ペーパーシアター -ウッドスタイル- PT-WL32 BONSAI-紅葉-」が初登場！好評の第1弾（松・桜）に続き、新たに季節感あふれる“藤”と“紅葉”が仲間入りしました。

ウッドスタイル仕様ならではの“木と紙”の素材感を活かし、随所に金色の特殊紙をあしらうことで、落ち着きのある和の雰囲気と上質さを演出しています。 また、作品世界をより深く楽しめるよう、扉部分は可動式になっており、開閉によって見え方の変化を楽しめるのも特徴です。

長く垂れ下がる花房が華やかな藤は、紫色の花越しにのぞく、柔らかな緑の葉を紙のレイヤーで立体的に表現。紅葉は、赤や橙の紙を重ねることで、秋ならではの深みとあたたかみのある色合いを再現しました。 細やかなパーツを貼り重ねて作り上げることで、手のひらサイズながら本格的な盆栽の佇まいを楽しめるシリーズです。季節の彩りを感じるインテリアとして、贈り物にもおすすめのアイテムです。 作って、飾って、日本の四季の美しさを手軽に楽しんでいただけます。

■ 商品概要

・商品正式名称：

ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL31 BONSAI-藤-

ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL32 BONSAI-紅葉-

・セット内容：キットパーツ、組み立て説明書

・商品サイズ：約H100 X W152 X D42mm

・希望小売価格：各3,740円（税込）

・発売予定日：2026年3月

・販売場所：エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト：https://www.enskyshop.com/

■ PAPER THEATER 概要

ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキットです。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができます。現在は、80キャラクター・計350種類以上の商品を展開中。大好きなキャラクターの名場面作りにチャレンジしてみよう！

https://paper-theater.com/

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/Ensky_PT)）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。

https://www.ensky.co.jp/