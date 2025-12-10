旬のイチゴを味わい尽くす2つの期間限定スイーツ企画を、2026年1月より順次開催！

株式会社琉球ホテルリゾート那覇

【2025年12月10日】 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城（沖縄県那覇市首里山川町）は、2026年1月10日（土）から4月29日（水・祝）の期間は土・日・祝日限定で「ストロベリースイーツビュッフェ ～イチゴを堪能する4カ月～」を、1月13日（火）から4月30日（木）の期間は平日限定で「優雅さで魅せる、大人のストロベリーアフタヌーンティー」を開催します。

1月10日（土）から開始する「ストロベリースイーツビュッフェ ～イチゴを堪能する4カ月～」では、月ごとのテーマに合わせた期間限定のイチゴスイーツとパンを各2種類ずつ、ホテル定番のイチゴスイーツ12種類を合わせた全16種類をビュッフェ形式で提供します。1月・4月は「イチゴ×Spring」、2月は「イチゴ×ショコラ」、3月は「イチゴ×ホワイト」をテーマに設定。ショートケーキやティラミスなどのイチゴスイーツのほか、パンやサラダ、スープなどもご用意しました。本ブッフェについては、7日前までのWEB予約で10％OFF、さらに1月中のWEB予約限定でプチギフトをプレゼントします。この時期だけのイチゴづくしのスイーツビュッフェにご期待ください。

1月13日（火）から開始する「優雅さで魅せる、大人のストロベリーアフタヌーンティー」では、イチゴを活用したスイーツ７種類、パン２種類に加え、3種類のセイボリーをご用意しました。5種類の紅茶をはじめとした選りすぐりのドリンク全13種類と共に、こだわりのイチゴスイーツやパン、セイボリーをご堪能ください。7日前までのWEB予約で10％OFFにてご案内いたします。

ストロベリースイーツビュッフェ ～イチゴを堪能する4カ月～

1月と4月は春をイメージした「イチゴ×Spring」、2月はイチゴとチョコレートを合わせた「イチゴ×ショコラ」、3月はやさしい色合いの「イチゴ×ホワイト」をテーマに、月毎に異なるイチゴスイーツを提供します。イチゴのショートケーキやティラミスに加え、クロワッサンやマフィン、ストロベリークリームホーンなどのパンもご用意。イチゴスイーツやパンのほか、サラダ・スープ・パスタもお楽しみいただけます。

＜開催概要＞

期間：1月10日（土）～4月29日（水・祝）※土・日・祝日のみ開催

時間：15:30～17:00（16:45にスイーツ・軽食終了）

料金：大人4,000円 / お子様（6～12歳）2,000円 / 5歳以下無料

※7日前のWEB予約で10％OFF

※1月中のWEB予約限定でプチギフトをプレゼント

場所：グランドキャッスルダイニング（4階）

URL：https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/grand-castle-sweetsbuffet-strawberry

＜提供メニュー＞

1月、4月テーマ：イチゴ×Spring

苺のバターサンド：香ばしく焼き上げたサブレで、イチゴの風味豊かなバタークリームをサンドしました。

フレーズショコラ：イチゴの甘酸っぱさとカカオの濃厚な風味を合わせたイチゴのチョコレートです。

イチゴのクロワッサン：甘酸っぱいピンク色のイチゴチョコをまとわせた、春バージョンのクロワッサンです。

ストロベリークリームホーン：サクッとしたクロワッサン生地に、イチゴクリームを詰めた一品です。



2月テーマ：イチゴ×ショコラ

イチゴのホワイトフィナンシェ：イチゴとアーモンドが香るフィナンシェに、ホワイトチョコを纏わせました。

ボンボンショコラ フレーズ：イチゴのガナッシュを閉じ込めた、一口サイズの濃厚なショコラです。

セミフランスエクレア：軽やかな食感のソフトフランスに、イチゴの香りが広がるクリームを合わせました。

チョコレートクリームホーン：サクッとしたクロワッサン生地に、チョコレートクリームを詰めた一品です。

3月テーマ：「イチゴ×ホワイト」

イチゴのサクサクスティックパイ：焼きたてのパイ生地にイチゴとフランボワーズを合わせたスイーツです。

ストロベリーチーズスフレ：イチゴパウダーと濃縮果汁を加えて焼き上げた、ピンクのチーズスフレです。

抹茶のクリームホーン：サクッとしたクロワッサン生地に、香り豊かな京都産抹茶クリームを詰めました。

ストロベリーマフィン：しっとり生地にイチゴの果肉を合わせ、優しい甘さに仕上げたマフィンです。

・毎月提供するレギュラースイーツ12種

イチゴとお花のババロア、シャンティーフレーズ、イチゴのふんわりシフォン、魅惑のイチゴティラミス、イチゴのロールケーキ、イチゴ大福、イチゴのタルト、ストロベリーブラウニー、イチゴのプチシュー、イチゴグミ、イチゴパンナコッタ、ムース・オ・フレーズ

上記のほか、日替わりパスタやシェフ特製スープ、ミックスベリーとバルサミコソースのサラダ等の軽食もお楽しみいただけます。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※各種割引との併用はできません。

優雅さで魅せる、大人のストロベリーアフタヌーンティー

平日限定で開催する本アフタヌーンティーは、イチゴの香り・甘さ・酸味を丁寧に引き出した7種類のイチゴスイーツと2種類のパンに加え、3種類のセイボリーをお楽しみいただけるアフタヌーンティーです。旬を迎えるイチゴの味わいを、心ゆくまでご堪能ください。

期間：1月13日（火）～4月30日（木）

時間：11:30～16:00（最終入店15:00）

料金：お一人様4,200円

※2名様より承ります

※7日前WEB予約で10％OFF

場所：グランドキャッスルカフェ（4階）

URL：https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/plan-cat/afternoontea

＜提供メニュー＞

・スイーツ（7種類）

イチゴモンブラン、フレジェ、マスカルポーネフレーズ、フレーズ パジリック、ガレット ブルトンヌ フレーズ、ボンボンショコラ フレーズ、あまおうマカロン

・パン（2種類）

ストロベリースコーン、ストロベリーデニッシュ

・セイボリー（3種類）

サーモンのミキュイ 枝豆のピュレとオリーブセッキ、ローストビーフのクロケッタ 赤ワインソース、

イチゴとフレッシュチーズのサラダ

・ドリンク（13種類）

紅茶「ディルマ」（ブリリアント・ブレックファースト、シングルエステート・ダージリン、オリジナル・アールグレイ、マンゴー＆ストロベリー、ローズヒップ＆ハイビスカス）、コーヒー、カプチーノ、アメリカン、カフェラテ、エスプレッソ、アイスコーヒー、アイスティー、デトックスウォーター

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城について

世界遺産「首里城」跡に最も近く、那覇市街を一望する首里の丘に建つフルサービス型ホテルです。観光の定番・国際通りやビジネスの中心地・県庁付近、ショッピングセンターや美術館のある新都心エリアへは車でそれぞれ約10～20分、県内各地へのお出かけに便利な那覇インターチェンジへは車で約10分と恵まれたアクセシビリティが魅力です。

「コンテンポラリー琉球スタイル」をコンセプトにした333室の客室は、琉球文化と沖縄の自然美、現代的なセンスとが融合した寛ぎの空間。館内はレストラン・バー4店舗、市内有数のキャパシティを誇る宴会場および会議室、婚礼設備、ショップと充実した施設を備えており、地元のお客様にも親しまれています。 “オアシス”のテーマの通り、ヤシの木やハイビスカスの花など豊かな自然に囲まれ、南国リゾートをご満喫いただけます。

詳細はこちらをご覧ください。https://www.doubletreeshuri.jp/

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界61の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(https://www.facebook.com/DoubleTree/)、X(https://x.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。