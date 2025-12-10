株式会社イエソド、IGA領域での業務提携によりシステムワークスジャパン株式会社との連携を強化

株式会社イエソド

人・組織データを起点とした統合ID管理プラットフォーム「YESOD（https://yesod.co/）」を提供する株式会社イエソド（本社：東京都港区、代表取締役：竹内秀行、以下 イエソド）は、システムワークスジャパン株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：米田一樹、以下 SWJ）と、IGA（Identity Governance & Administration）領域におけるパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

SWJはシステムインテグレーションや業務DX支援を強みとする企業であり、今回の連携により、エンタープライズ領域におけるID管理・権限統制の最適化と業務プロセスの自動化を、より一層強力に支援してまいります。

業務提携の背景

近年、企業におけるSaaS利用の拡大やハイブリッド環境の複雑化に伴い、次のような課題が顕在化しています。

● 人事異動などのイベントに伴うアカウント・権限の煩雑な更新

● コンプライアンス強化に向けたアクセス管理の厳格化

● システムを横断した従業員情報の一元管理と鮮度維持

イエソドは、これらの課題に対し、時系列に統合された人・組織情報を起点にIDライフサイクルを管理することで、各種SaaS・オンプレミスとの連携による統合的なガバナンスの実現を支援しています。一方、SWJは企業の基幹系・業務系システムの導入・運用支援において豊富な実績を有し、クライアント企業の業務要件・運用体制に合わせた設計・導入に強みを持っています。

今回のパートナーシップにより、SWJが各企業の業務フローや課題を深く理解した上でYESODを実装することで、より実務に即したID統制の仕組みづくりが可能となります。

協業の具体的な取り組み

今後、イエソドとSWJは以下の取り組みを中心に協業を強化してまいります。

● ID・権限管理の自動化・最適化に向けた導入コンサルティングの共同提供

● 人事システムやタレントマネジメントシステムとのデータ連携自動化支援

● SaaS／オンプレミスのハイブリッド環境におけるプロビジョニングの最適化

● ガバナンス強化・内部統制対応を目的とした統合ディレクトリ基盤の普及促進

● エンタープライズ企業における大規模導入プロジェクトへの共同参画

YESODのパートナー戦略について

イエソドでは、本パートナーシップを皮切りに、以下の方針でパートナープログラムをさらに強化してまいります。

● SIerやコンサルティングファームとの連携による導入支援体制の拡充

● 各種SaaS・基幹システムベンダーとの技術連携によるエコシステムの拡大

● 国内IGA市場におけるリーディングポジションの確立

イエソドは今後も、企業の人・組織マネジメントを支えるID管理基盤として、パートナー企業と共に価値提供を加速してまいります。

システムワークスジャパン株式会社 代表取締役 米田 一樹 氏 コメント

このたび、株式会社イエソド様とIGA領域におけるパートナーシップを締結できましたことを、大変光栄に存じます。 企業のDX推進や働き方の多様化に伴い、IGA領域の重要性はますます高まっています。イエソド様の「YESOD」は、人・組織データを基盤とした柔軟かつ実用的なID管理プラットフォームであり、複雑な環境下でも高いガバナンスを実現できる点を高く評価しております。 当社のIGAや認証基盤に関する知見と技術力を活かし、「YESOD」と各種システムとの連携や最適化を通じて、お客様の課題解決やセキュリティ強化をご支援してまいります。 今後もシステムワークスジャパンは、イエソド様との連携を一層深め、アイデンティティ管理分野のプロフェッショナルとして、お客様に安全で効率的なシステム環境を提供してまいります。

会社概要

株式会社イエソド

● 設立：2018年9月13日

● 本社所在地：東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND内

● 代表者：代表取締役 竹内秀行

● 事業内容：統合ID管理プラットフォーム「YESOD」の開発・提供

● URL：https://yesod.co/

システムワークスジャパン株式会社

● 設立：1988年10月20日

● 本社所在地：神奈川県鎌倉市小町2-14-7 かまくら春秋スクエアビル2F

● 代表者：代表取締役 米田 一樹

● 事業内容：業務システム開発・運用支援、業務改善コンサルティングなど

● URL：https://www.swj.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イエソド 広報担当

Email：sales@yesod.co

URL：https://yesod.co/