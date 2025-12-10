【抽選でプレゼント！】Xにて、ボードゲームやクイズブック、図書カードなどが当たる、Gakkenクリスマスキャンペーンを実施中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月4日（木）からXアカウント「Gakkenまんが＆ガッコミ編集部」にて、クリスマスプレゼントキャンペーンを実施中です。

★抽選で当たる！ クリスマスプレゼントキャンペーン実施中

X（旧Twitter）にて、3週間にわたり、書籍や図書カードネットギフトが当たるキャンペーンを実施しています。キャンペーンの詳細については、「Gakkenまんが＆ガッコミ編集部」のXに掲載しています。

【応募方法】

１：Gakkenまんが＆ガッコミ編集部【公式】（https://x.com/g_manganichirek）をフォロー

２：キャンペーンの投稿をリポスト

【応募期間】

・第1弾：2025年12月4日（木）～2025年12月10日（水）

・第2弾：2025年12月11日（木）～2025年12月17日（水）

・第3弾：2025年12月18日（木）～2025年12月24日（水）

★プレゼントの詳細はコチラ

人気の書籍・ゲーム・図書カードネットギフトのいずれかが、抽選で各賞5名様に当たります！

◆第1弾

●『みんなで遊ぼう！がくしゅうすごろくゲーム 改訂版』×5名様

▶https://amzn.asia/d/iWX5Opy

世界のあいさつ、季節の花、ことわざ、お金など、多様なテーマのすごろくがたっぷり22本！ 算数、国語、生活、理科、社会、英語などの学校や実生活で役立つ学習の要素が入っており、遊んでいるうちに、いつのまにか知識が身につきます。年末年始の家族時間にもおすすめ！

●図書カードネットギフト1,000円×5名様

◆第2弾

●『クイズタイムトラベラー 日本の歴史探検隊！』×5名様

▶https://amzn.asia/d/5oRbGQG

●『クイズタイムトラベラー もののはじまり大冒険！』×5名様

▶https://amzn.asia/d/ftvJ6iu

シリーズ累計発行部数68万部突破の大人気シリーズ『DVD付 学研まんが NEW日本の歴史』から生まれたキャラクター、ハニック＆ドギー。この二人とともに、時空を超えた歴史の旅へ出発！ 楽しく学べるクイズブックです。京都大学クイズ研究会Mutiusが作問協力。大人も知らない、あっと驚くクイズが満載！

●図書カードネットギフト1,000円×5名様

◆第3弾

●『カードすごろく レキシトリップ from DVD付 学研まんが NEW日本の歴史』×5名様

▶https://amzn.asia/d/gjkf5Ed

タイムマシンに乗って歴史を冒険！ 1～6人で遊べるカードゲームです。歴史を知らなくても楽しめるゲームから、知っているとより楽しいゲームまで、遊び方はバラエティ豊かな4種類！ クリスマスなどのプレゼントとしてもおすすめです。

●図書カードネットギフト1,000円×5名様

冬休みには、ご家族でゲームやクイズを楽しんでみてはいかがでしょうか？ みなさまのご応募お待ちしております！

