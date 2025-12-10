HHKB Professional Classic Type-Sとカラーキートップセットが相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、この度、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズの「HHKB Professional Classic Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注1）されたことをお知らせします。

HHKB Professional Classic Type-Sは、最上位モデルと同じ「Type-S」キー構造を採用したUSB接続(Type-C)専用モデルです。初代モデルのフォルムをオマージュした電池不要のミニマルなデザインかつ、スタイリッシュな中央印字キートップを標準搭載。ユーザーの好みに合わせて使い勝手を高めることができるキーマップ変更ツールにも対応しています。

また、「HHKBカラーキートッププロジェクト第二弾〜第四弾」で発売した数量限定のキートップセット（山葵（わさび）・蒲公英（たんぽぽ）・藤）も追加採用（注2）されました。全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするなど、HHKBのカスタマイズをお楽しみください。

HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。

追加採用されたHHKB商品

HHKB Professional Classic Type-S







カラーキートップセット（藤、蒲公英、山葵）













ふるさと納税サイト

以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。







注釈

注1　HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。

注2　キートップセット（山葵）の英語配列および日本語配列（無刻印）を除く。

お客様お問い合せ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

本件に関するお問合わせ先

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

コミュニケーション戦略室 広報部

E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com

