こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HHKB Professional Classic Type-Sとカラーキートップセットが相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、この度、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズの「HHKB Professional Classic Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注1）されたことをお知らせします。
HHKB Professional Classic Type-Sは、最上位モデルと同じ「Type-S」キー構造を採用したUSB接続(Type-C)専用モデルです。初代モデルのフォルムをオマージュした電池不要のミニマルなデザインかつ、スタイリッシュな中央印字キートップを標準搭載。ユーザーの好みに合わせて使い勝手を高めることができるキーマップ変更ツールにも対応しています。
HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。
追加採用されたHHKB商品
HHKB Professional Classic Type-S
カラーキートップセット（藤、蒲公英、山葵）
ふるさと納税サイト
以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。
注釈
注1 HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。
注2 キートップセット（山葵）の英語配列および日本語配列（無刻印）を除く。
関連リンク
・Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介サイト
https://happyhackingkb.com/jp/
・HHKB Professional Classic Type-S紹介サイト
https://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/
・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第二弾「山葵（わさび）」のキートップセットを販売
https://happyhackingkb.com/jp/news/2024/news20241119.html
・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第三弾「蒲公英（たんぽぽ）」のキートップセットを販売
https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250225.html
・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第四弾「藤」のキートップセットを販売
https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20251106.html
お客様お問い合せ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f141500-sagamihara/c/0000000164/
ふるさとパレット
https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=HHKB&limit=&order=1&chk_city%5B%5D=155
JRE MALL ふるさと納税
https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?name=HHKB&price_max=&orderby=&price_min=&disp_number=&pageno=1&Maker%5B%5D=17506
ふるなび
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=693&keyword=HHKB
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/search?q=hhkb&header=1&target=1&sst=B
マイナビふるさと納税
https://furusato.mynavi.jp/products/?word=HHKB
au PAYふるさと納税
https://furusato.wowma.jp/141500/
Amazonふるさと納税
https://www.amazon.co.jp/s?k=HHKB&i=jpdonation&rh=n%3A24820986051&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=NVVRX1E510BF&sprefix=%2Cjpdonation%2C1139&ref=nb_sb_noss
さとふる
https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=6004&s3=1644&q=HHKB&cnt=60&p=1