HHKB Professional Classic Type-Sとカラーキートップセットが相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用











ふるさと納税サイト以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。注釈注1 HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。注2 キートップセット（山葵）の英語配列および日本語配列（無刻印）を除く。関連リンク・Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介サイト・HHKB Professional Classic Type-S紹介サイトhttps://happyhackingkb.com/jp/products/hybrid_types/・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第二弾「山葵（わさび）」のキートップセットを販売https://happyhackingkb.com/jp/news/2024/news20241119.html・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第三弾「蒲公英（たんぽぽ）」のキートップセットを販売https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250225.html・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第四弾「藤」のキートップセットを販売https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20251106.htmlお客様お問い合せ先株式会社PFUドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。