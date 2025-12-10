こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新年恒例企画】自分へのご褒美やギフトにキーコーヒー『コーヒーお楽しみ箱 2026』『2026 年 レギュラーコーヒー福袋』全国の直営ショップにて数量限定発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、2026年年始（※）より『コーヒーお楽しみ箱 2026』『2026年 レギュラーコーヒー福袋』を、全国の直営ショップにて数量限定で発売します。
※各施設の初売り日程に準じます
『コーヒーお楽しみ箱 2026』
当社独自の「アロマフラッシュ製法」で、挽きたての香りを缶に封じ込めた粉タイプのレギュラーコーヒーと、カップにセットしてお湯を注ぐだけで本格レギュラーコーヒーが楽しめる「ドリップ オン®」のセットです。
挽きたての香りが楽しめるアロマフラッシュと手軽に本格コーヒーが楽しめる
「ドリップ オン®」の詰め合わせ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_1.png
『2026年 レギュラーコーヒー福袋』
福袋限定の「ニューイヤーブレンド」をはじめ、当社のフラッグシップブランド「トアルコ トラジャ」や「横浜1920創業ブレンド」などが楽しめるコーヒー豆のセットをオリジナルトードバッグに入れてご用意。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_2.png
「5種類詰め合わせ」
〜選りすぐりのコーヒーを楽しみたい方へ〜 通常価格より5,000円以上お得！
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_3.png
「9種類詰め合わせ」
〜産地別の味わいを楽しみたい方へ〜 通常価格より10,000円以上お得！
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_4.png
「4種類詰め合わせ」
〜希少なコーヒーを楽しみたい方へ〜 通常価格より12,000円以上お得！
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_5.png
「13種類詰め合わせ」
〜贅沢なコーヒータイムを楽しみたい方へ〜 通常価格22,000円以上お得！
https://digitalpr.jp/table_img/2715/124340/124340_web_6.png
取り扱い店舗：全国のキーコーヒー直営ショップ（https://www.keycoffee.co.jp/store/direct/）
・「KEY’S CAFÉ -CLASSE-」、「CRAFT SHARE-ROASTERY 錠前屋珈琲」を除く
・店舗によって取扱商品が異なる場合があります
販売開始日 ：各施設に準じます（販売方法に関しては、上記URLに記載の各店舗へお問合せください）
キーコーヒーは、2026年もコーヒー豆の販売を行う全国の直営ショップ通じて、コーヒーのあるゆたかな暮らしをお届けしてまいります。
