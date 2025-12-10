【新年恒例企画】自分へのご褒美やギフトにキーコーヒー『コーヒーお楽しみ箱 2026』『2026 年 レギュラーコーヒー福袋』全国の直営ショップにて数量限定発売

キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田　裕）は、2026年年始（※）より『コーヒーお楽しみ箱 2026』『2026年 レギュラーコーヒー福袋』を、全国の直営ショップにて数量限定で発売します。

※各施設の初売り日程に準じます







『コーヒーお楽しみ箱 2026』

当社独自の「アロマフラッシュ製法」で、挽きたての香りを缶に封じ込めた粉タイプのレギュラーコーヒーと、カップにセットしてお湯を注ぐだけで本格レギュラーコーヒーが楽しめる「ドリップ オン®」のセットです。

挽きたての香りが楽しめるアロマフラッシュと手軽に本格コーヒーが楽しめる

「ドリップ オン®」の詰め合わせ

『2026年 レギュラーコーヒー福袋』

　福袋限定の「ニューイヤーブレンド」をはじめ、当社のフラッグシップブランド「トアルコ トラジャ」や「横浜1920創業ブレンド」などが楽しめるコーヒー豆のセットをオリジナルトードバッグに入れてご用意。

「5種類詰め合わせ」

〜選りすぐりのコーヒーを楽しみたい方へ〜　通常価格より5,000円以上お得！

「9種類詰め合わせ」

〜産地別の味わいを楽しみたい方へ〜　通常価格より10,000円以上お得！

「4種類詰め合わせ」

〜希少なコーヒーを楽しみたい方へ〜　通常価格より12,000円以上お得！

「13種類詰め合わせ」

〜贅沢なコーヒータイムを楽しみたい方へ〜　通常価格22,000円以上お得！

取り扱い店舗：全国のキーコーヒー直営ショップ（https://www.keycoffee.co.jp/store/direct/）

・「KEY’S CAFÉ -CLASSE-」、「CRAFT SHARE-ROASTERY 錠前屋珈琲」を除く

・店舗によって取扱商品が異なる場合があります

販売開始日　：各施設に準じます（販売方法に関しては、上記URLに記載の各店舗へお問合せください）

キーコーヒーは、2026年もコーヒー豆の販売を行う全国の直営ショップ通じて、コーヒーのあるゆたかな暮らしをお届けしてまいります。

