EnjoyEvooが欧州とアジアの交流を強化：日本・台湾での地中海食文化・エキストラバージンオリーブオイルの関心動向を発表
日本と台湾における地中海食の普及から、EnjoyEvooプロジェクトの活発な機関・美食活動に至るまで、欧州キャンペーンの2年目は、認証EVOオイルのアジア市場における完全な定着に向けた重要な一歩となった。550日以上のプロモーション活動、13回のセミナー、拡大を続けるレストラン・小売業者・メディア・消費者ネットワークを通じ、エキストラバージンオリーブオイルの持つ活力というテーマに焦点を当てた最終年度に向けた基盤が築かれている。
近年、日本と台湾では地中海食文化への興味深い関心が生まれ、静かに着実に深まる食の交流が進行中だ。例えば日本では、国際学術誌『OCL - Oilseeds and Fats, Crops and Lipids』に掲載された研究が、オリーブオイルと地中海食の原則が消費者の日常選択に浸透しつつある実態を報告。バランスの取れた有益な食モデルと捉えられる地中海食への関心が広がっている。
一方台湾では、『Business Today』誌の「The Better Aging」などウェルネスメディアが、地中海式食事法が現地独自の解釈を見出している様子を伝えている。青魚、島特有の野菜、高品質オイルを組み合わせた創造的な適応であり、地域の風味と響き合う形で地中海の哲学が根づきつつある。
こうした状況下で、欧州連合（EU）規則（EU）No. 1144/2014に基づき共同出資され、イタリアオリーブ協会（Unaprol）とCAP- Confederaão dos Agricultores de Portugalが推進する欧州プロジェクト「EnjoyEvoo（Ecceasia）」は、欧州とアジア市場を結ぶ文化的・美食的な架け橋として、試飲会、研修活動、ターゲットを絞ったキャンペーンを通じて、認証エクストラバージンオリーブオイルの卓越性を認知させることに貢献している。
知識と認知の面で確固たる基盤を築いた初年度の活動に続き、プロジェクト2年目は日本と台湾における欧州産EVOオイルの存在感を定着させ、消費者、業界関係者、メディア、食品専門家との関わりを一層深めた。
この2年目の成果は、その品質と歴史により地中海食の柱である本製品への関心が高まっていることを裏付ける。また、体系化された継続的取り組みにより、真正性・トレーサビリティ・製品文化を促進することで、異なる食文化の世界を近づけられることを示している。
実施された活動の規模を完全に理解するには--EnjoyEvooプロジェクトの第一サイクルを経て現在第2の3年フェーズを完了しつつある5カ年計画の一部として--達成された成果を見れば十分である：
・学生、食の専門家、流通業者を対象とした計13回の研修セミナー（東京・茨城県で10回、台湾で3回）
・東京の10店舗で実施した200日以上のプロモーション活動。欧州産EVOオイルをメニューに取り入れ、ガイド付きテイスティングや特別提供を実施；
・台北・新北市では選定レストランで140日間のプロモーションを実施し、欧州産オイルの感覚的・文化的体験を広めることに貢献；
・日本の「Buongustaio」及び「Storie d'Italia」チェーン店において、消費者が認証エクストラバージンオリーブオイルの原産地・特性・用途を学べる200日間の活動を実施；
・台湾の有名チェーン「グッドウェル」では140日間のプロモーションを実施。同社はウェルネス及びプレミアム製品分野で最も影響力のある企業の一つ。
プロモーションプロジェクト最終年度へ向けて：欧州産認証EVOオイルの活力という共通テーマ
