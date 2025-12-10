ネットワーク暗号化市場、2032年に86.3億ドル規模へ拡大見通し：2025～2032年に年平均8.4％成長
ネットワーク暗号化市場は2024年に45.1億ドルと評価され、2032年には86.3億ドルへ成長することが見込まれている。2025年から2032年にかけてのCAGRは8.4％に達し、クラウドサービスの普及、高度化するサイバー攻撃、世界各国で強化されるデータ保護規制の影響が市場成長を継続的に後押ししている。
近年、金融、医療、政府機関をはじめとする多様な産業で、ネットワークを通じてやり取りされるデータの安全性が重要な経営課題として認識されている。特に2023年には、世界の企業の6割以上がネットワーク関連のデータ侵害を経験しており、その深刻化を背景に暗号化ソリューションの導入が急速に進んでいる。米国市場では2024年に109億ドルを記録し、2032年には181億ドルへの成長が予測される。米国では金融や医療分野でのデータ保護規制が厳格化しており、クラウド利用の増加とともに暗号化技術の需要が急拡大している。
市場成長に関する概要
市場の拡大を支える最も大きな要因は、企業のクラウド活用が高度化し、データの移動量が急増している点にある。エンドユーザー企業は機密データの扱いに対する慎重な姿勢を強めており、暗号化技術は信頼性の高いデータ保護手段として不可欠な存在となっている。さらに、各国政府によるデータ保護規制の整備が進み、GDPRやCCPAといった国際的な基準が企業のセキュリティ投資を促している。2024年時点で、実に87％の企業が暗号化技術への投資増加を計画しており、市場の拡大傾向は今後も続くと見られている。
ただし、サイバー攻撃は高度化を続け、暗号化技術の運用には時間とコストがかかるという課題も存在する。企業側は最新の攻撃手法に備える必要があり、暗号化技術の継続的更新と高度化が欠かせない。一方、政府機関や規制当局が通信や医療情報などに関する暗号化基準を強化していることから、新たなビジネス機会も拡大している。
セグメンテーション分析
コンポーネント別では、ハードウェア分野が63％超のシェアを占めており、暗号化モジュールなどの物理デバイスに対する需要が高い。CiscoやThalesをはじめとする企業は、高度なハードウェア暗号化装置の開発を進めており、ネットワーク間のデータを強固に保護する環境を提供している。一方、ソリューションおよびサービス分野は8.9％という最も高い成長率を示し、クラウド暗号化ソフトウェアやコンサルティングサービスの需要が高まっている。特にクラウド基盤の拡大に伴い、柔軟な統合性を備えたソフトウェア型暗号化が注目されている。
デプロイメント別では、クラウド型が62％以上のシェアを獲得し、企業のデータ管理がクラウド中心へ移行していることが明確に表れている。AWSやMicrosoft Azureなどのサービスプロバイダーは暗号化を標準機能として提供しており、クラウド活用が進むことで暗号化市場もさらに拡大している。対照的にオンプレミス型は9.8％の高成長率を記録し、特に厳格なデータ管理が求められる企業で導入が進んでいる。
企業規模別では、大企業が市場全体の約6割を占める。ITインフラの規模拡大や国際規模での運用に伴い、高度でスケーラブルな暗号化システムが求められているためである。中小企業においては8.8％の成長率が予測され、手頃な価格のクラウド暗号化技術が普及を後押ししている。
無料サンプルを入手：" https://www.snsinsider.com/sample-request/6930 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336554&id=bodyimage1】
