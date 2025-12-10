家族と過ごす『初めてのクリスマス』アカチャンホンポが楽しく過ごすヒントをお届け！
クリスマスは、家族や大切な人と過ごす特別なひととき。今年は、お子さまと迎える「ファーストクリスマス」というご家庭も多いのではないでしょうか。
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、生後12～30ヵ月のお子さまをもつママ・パパを対象に、『初めてのクリスマス』の過ごし方に関するアンケートを実施しました。
先輩ママ・パパたちの声をもとに、クリスマスの楽しみ方や準備のヒントをご紹介します。
ぜひ今年のクリスマス準備の参考にご覧ください。
■クリスマスイベントはどのようなことをしましたか？
1. 家族で集まった………… 61％
2. ケーキを食べた………… 54％
3. サンタやトナカイのコスプレをした（子ども）………… 34％
4. サンタやトナカイのコスプレをした（大人）………… 14％
5. イルミネーションを見に行った…………10％
※回答者数＝439（複数回答）
最も多かった回答は「家族で集まった」61％、次いで「ケーキを食べた」54％、「お子さまのサンタやトナカイのコスプレをした」34％が続きました。
その他には、アカチャンホンポのクリスマス会や地域の支援センターのイベントへの参加といった回答も見られました。
その他の、想い出に残ったアンケート内容はこちらから。
＜ファーストクリスマスについてアンケート＞
https://bit.ly/4pU0uaa
＜調査概要＞
Webによるアンケート調査 ・調査目的：ファーストクリスマスについて
・実施者：株式会社赤ちゃん本舗
・有効回答数：439件
・調査対象者：生後12ヵ月～30ヵ月のお子さまがいる20～40代のアカチャンホンポ会員
・調査実施期間：2022年10月5日～10月9日
■『クリスマス』は絵本で楽しむひとときを
『クリスマス』をお子さまと過ごすひとときに、絵本の読み聞かせを取り入れてみませんか。
「JAPAN絵本よみきかせ協会」代表の景山聖子氏聖子氏による、選りすぐりのクリスマス絵本を、読み聞かせの動画でお贈りいたします。
ママ・パパもお子さまと一緒に心癒される時間をお楽しみください。
<きみのそばにいるよ>
※期間限定公開：2025年12月25日（水）まで
※「きみのそばにいるよ」は店舗・オンラインショップで取り扱いはございません。
<きみのことがだいすき>
※期間限定公開：2025年12月25日（水）まで
※「きみのこがだいすき」は一部店舗・オンラインショップで取り扱いがございます。
「読み聞かせ動画」はクリスマス特設サイトまたはアカチャンホンポ公式YouTubeで配信中です。
ぜひチェックしてみてください！
クリスマス特設サイトでは、他にも楽しい企画をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
＜クリスマス特設サイト＞
https://bit.ly/499cQ9s