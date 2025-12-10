K-PETトレンドをリードする: 韓国ペットブランド「Bremen」、ペットと飼い主のためのプレミアム焼きファンテおやつを12月10日にMakuakeで発売

韓国・ソウル、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 韓国のペット専門企業のリーディングカンパニーであるBremen Co., Ltd.は、プレミアム焼きファンテおやつを携えて日本市場へ進出します。ペットと飼い主が安全に一緒に楽しめるよう開発されたこのおやつは、12月10日に日本のクラウドファンディングプラットフォームMakuakeで正式にデビューします。



K-PETトレンドをリードする: 韓国ペットブランド「Bremen」、ペットと飼い主のためのプレミアム焙煎ホワンテおやつを12月10日にMakuakeで発売



Bremen 焼きファンテおやつは、ヒューマングレード基準の厳格な管理体制のもとで製造されており、人の食べ物と同等の高い品質基準を満たしています。ペットの安全を最優先に、加熱に入る前に徹底した塩抜き工程を行い、その後約300℃で一気に仕上げています。この高温調理法により、大腸菌や一般生菌を含む細菌が除去されるだけでなく、プレミアムファンテ本来の凝縮した旨味がさらに引き立てられます。

非常に食べやすく、カリッとした楽しい食感と食べ応えがあり、日常的なスナックとして最適です。犬、猫、ハリネズミ、オウム、その他さまざまな小動物にも対応できる汎用性があります。特に猫は、温かいお湯で柔らかくした状態のこのおやつを好み、香りや食感が一層引き立ちます。

ファンテ(黄太)は、タンパク質含有量が90％以上とされ、韓国で最も高級な干物の食材のひとつとされています。ファンテは、マイナス10度以下の寒冷な高地で、4か月にわたり自然の凍結と解凍を繰り返す方法で製造されています。この独自の工程により、一般的な干物とは異なる栄養豊富な食材が生まれ、子犬や子猫からシニアペットまで、あらゆる年齢のペットに適しています。この発売により、Bremenはペットと飼い主が一緒に楽しむスナック文化を推進し、健康で信頼できるおやつを通じて両者の絆を深めることを目指しています。

今回の日本ローンチを記念し、韓国の保護犬施設にプレミアム焼きファンテおやつ300個を寄贈する支援活動も実施しました。

Bremenは、革新的なペットフードやペットテックソリューションを通じて、世界的な展開を着実に拡大しています。2021年には、先駆的な猫用トイレ製品Bremen ポップコーン豆腐猫砂でMakuakeにおける資金調達目標の1,543％を達成しており、今年12月より日本代理店を通じて本格的に販売を開始します。Bremenは、世界中でプレミアムK-PETライフスタイルを支える製品ラインナップのさらなる拡充を計画しています。今後、Bremenは2026年第1四半期に、Petstapicプラットフォームと連携するIoTウェアラブルデバイスBremen ペットタグを導入する予定です。アプリでは、保護動物の情報共有、近くのペット友達とのつながり、散歩の記録などの機能を提供します。日本語版アプリは、AndroidとiOSの両方で利用可能です。

