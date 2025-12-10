【2025年11月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！

スカイファーム株式会社

スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2025年11月に特に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。

■TANOMO GIFTとは https://tanomo-gift.new-port.jp/

当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。

お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。

【TANOMO GIFT】2025年11月人気手土産TOP10

1位：OKOSHIYA 24 pieces OKOSHIYA TOKYO

OKOSHIYA 24 pieces

グルテンフリーの玄米、うるち米を使用した、OKOSHIYAシリーズ全12種類がアソートされたギフトセット。

様々な味を楽しめ、贈りやすい個包装になっています。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/xbq9de2j6aon)

2位：プティガトー TK-24 東京會舘 丸の内本舘

プティガトー TK-24

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う10種類のクッキーをお楽しみいただけます。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lvb2j1njemaa)

3位：フィナンシェ12個詰め合わせ 祇園 北川半兵衛 東京丸ビル店

フィナンシェ12個詰め合わせ

こだわりの石臼挽き宇治抹茶と極上ほうじ茶をふんだんに使用した、贅沢なフィナンシェです。緑茶はもちろんのこと和紅茶や和烏龍茶とも相性ぴったり。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/xper6l3qmzxp)

4位：希少ナッツのイタリア伝統焼菓子 GELATO BRAVO 丸ビル店

希少ナッツのイタリア伝統焼菓子

アマゾン原産の希少ナッツを贅沢に使った、イタリア伝統の焼き菓子 Brutti Ma Buoni。日本カカオ業界の第一人者・太田哲雄シェフが直輸入した「アマゾンカカオ」＋「プレミアムナッツ」のオリジナルブレンドを、職人が丁寧に焼き上げました。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/mvzzb4oo42al)

5位：アペロ36 Beans Nuts

アペロ36

塩系で人気の「クロカンカシュー ポルチーニ」などの定番アイテムと季節限定アイテムを甘辛バランスよく詰合せ。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/zm73aj7boq8o)

6位：ショートガレット Cadeau

ショートガレット

イギリスのショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。

ブルターニュ地方の小麦粉や国産の発酵バターを贅沢に使用し、職人が一枚一枚、手作業で丁寧に焼いています。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/76e5wbeyqm2x)

7位：3 種のプリン詰合せ 4個入り ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ 新丸ビル店

3 種のプリン詰合せ 4個入り

なめらかな食感と濃厚な味のマンゴープリン、ほんのり洋酒の香る大人のチョコレートプリンと白桃のシロップ漬けを使用した爽やかな味わいの杏仁豆腐の詰め合わせ。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/wmmylmylxv3r)

8位：カカオサンドクッキー 12枚入 dari K 丸の内オアゾ店

カカオサンドクッキー 12枚入

カカオサンドクッキーが2種類入った詰め合わせ。お手土産にもピッタリです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/zazv5nv5jqne)

9位：生チョコクッキー TERROIR 12袋 MAISON CACAO/メゾンカカオ 丸の内店

生チョコクッキー TERROIR 12袋

コロンビアの”テロワールの違い"を食べ比べる生チョコクッキー。同一産地でもミルクとビターで異なる味わいや、シングルテロワールとブレンディッドで変化する風味をご堪能ください。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/0ylybp5evxkn)

10位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール

サブレ・エシレ

行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/olnmr36gl8nd)

◇ご紹介した商品はTANOMO GIFTからご注文いただけます。https://tanomo-gift.new-port.jp/

みなさまの大切なビジネスシーンでお役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、商業施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/