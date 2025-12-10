クリスマスギフトに“体験を贈る”新しい提案。香り創りのチケットを添えたギフトボックスをオンライン限定で発売

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイ オンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2025年12月10日（水）より、公式オンラインショップ限定で“香りを創る体験”を贈れるクリスマスギフトセットを発売いたします。

本ギフトは、空のフレグランスボトルと、店頭で香りを創る体験チケットを組み合わせた特別な二段階ギフト。手元に届いた瞬間ではなく、大切な人が自分だけの香りを選び、完成させるその時間までも贈るーそんな、新しいギフト文化をお届けします。

■迷いやすい“香りの贈り物”に、体験という選択肢を

クリスマスギフトの検索が増えるこの季節、「相手の好みが分からない」「香りの贈り物は外すのが怖い」と感じる声は少なくありません。

香りは好みの幅が大きく、プレゼントのなかでも特に難易度の高いカテゴリーとして知られています。

そこで登場したのが、”香りそのもの”ではなく、“香りをつくる体験”を贈る」 という新しいアプローチ。受け取った相手が自ら香りを選ぶことで、好みを外す心配がなく、よりパーソナルで心のこもったギフトとして贈ることができます。

■贈られた相手が“自分で香りを創る”楽しみそのものがギフトに

ギフトボックスの中に入っているのは、「空のボトル」と「体験チケット」。

MY ONLY FRAGRANCEの店舗にボトルとチケットを持参すると、フレグランスアドバイザーが一緒に香りを創り上げ、そのボトルに世界にひとつだけの香りが詰められます。

・キャップはゴールド／シルバーから選択可能

・フレグランスネームは最大15文字で自由に命名

・名前を入れずに贈り、相手に自由につけてもらうことも可能

“中身は相手が決める”ため、どんな人にも贈りやすく、“プレゼント迷子”になりがちなクリスマスにこそ選びたいギフトです。

■商品仕様

・商品名：ギフトチケットBOXセット

・発売日：2025年12月10日（水）

・価格：7,000円（税込）

・販売場所：MY ONLY FRAGRANCE オンラインショップ限定

・内容物：ボトル／ギフトボックス／フレグランスギフトチケット

・選択項目：キャップ（ゴールド／シルバー）

・フレグランスネーム：15文字まで指定可能

・体験実施店舗：全国のMY ONLY FRAGRANCE店舗

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：京都府京都市下京区天満町271-2

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、オーダーメイド体験の企画運営

URL：https://fragrance-pj.com/