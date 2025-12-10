【ローカル5G/キャリア5G両対応】京セラみらいエンビジョンがAMIT社製5G対応USBドングルの提供を開始

京セラみらいエンビジョン株式会社

2025年12月10日

京セラみらいエンビジョン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金炯培）は、AMIT Wireless Inc.（本社：台湾）製のローカル5G、キャリア5Gの両方に対応したUSBドングル「CDG501-0GT01」の提供を開始しました。本製品は、既存のPCや産業機器に手軽に高速な5G通信環境を構築します。

■製品概要

メーカー：AMIT Wireless Inc.

5G USBドングル式通信デバイス「CDG501-0GT01」

導入メリット

1. 幅広い5Gネットワークに対応

ローカル5Gおよびキャリア5G（docomo、au、ソフトバンクのIoT相互接続性試験済）に対応しています。利用環境を選ばず、工場・建設現場・オフィスなど多様な場所で高速・大容量通信を実現します。

2. ドライバ不要のプラグ＆プレイ

Windows(10以降)、macOS(10.15.7以降)、Linux(5以降)に対応しています。ドライバのインストールが不要。OSを選ばず、既存のノートPCや産業機器に挿すだけで即座に5G対応が可能になります。

3. 優れた携帯性

折りたたみ式アンテナ設計、USB Type-C電源入力。持ち運びやすく、設置場所を選ばず利便性が高くなっています。

4. 国内認証取得済み

TELEC、JATE認証を取得済みのため、国内での安心・安全にご利用いただけます。

想定される主な活用シーン

本製品は、5Gの「高速・大容量」「低遅延」「多数同時接続」という特性を活かし、産業分野におけるDXを加速させます。

・工場/倉庫

AGV（自動搬送ロボット）のリアルタイム集中制御や多数のIoTセンサーやデバイスの接続・監視等にご利用いただけます。

・映像伝送

競技場からのスポーツ中継の高画質映像のリアルタイム伝送、建設現場や災害現場からの建機遠隔操作・高精細映像の共有にも役立ちます。

・点検/巡回

ドローンやロボットによる送電線路や配管の自動点検・監視、ARグラスと連携した遠隔地の専門家とのコミュニケーションも可能にします。

京セラみらいエンビジョンは今後も産業DXの推進とネットワーク課題の解決を強力にサポートしてまいります。

■AMIT Wireless Inc.（AMIT）

1992年に設立。M2M/IoT通信技術のリーディングカンパニーで、2Gから最新の5Gまで対応したセルラーベースの産業用ルーターおよび組み込みシステムを提供。高度なルーティング機能とサイバーセキュリティ保護を特長とし、スマート産業、スマートシティ、スマートビジネスなど、世界中のIoTソリューション構築を支えています。

公式ページ：https://www.amitwireless.com/jp/index.php?lang=3

■京セラみらいエンビジョン株式会社

京セラグループである京セラみらいエンビジョン株式会社は、まちづくりの課題である7分野(通信、安全、医療・介護、教育、交通・物流、人口減少、地域経済)の解決をミッションに、ネットワーク構築、ソリューションプロダクト・デバイスの提供を行っております。今まで培ってきた通信エンジニアリングの技術×最新のICTテクノロジーによる独自ソリューションを開発し、企業、自治体、通信キャリアのお客様へ貢献します。

公式ホームページ：https://www.kcme.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/kcme.nw/

