関西中学受験ナビ 12月10日（水）午前10時公開

株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社（本社：東京都千代田区）は、中学受験専門塾の株式会社日能研関西（本社：神戸市）および株式会社浜学園（本社：兵庫県西宮市）と連携し、教育情報サイト「関西中学受験ナビ」（https://mainichi-cj.jp(https://mainichi-cj.jp/)）を2025年12月10日（水）午前10時に公開しました。

■開設の背景

高校の授業料無償化施策が私立にも拡充され、進学先の選択肢が広がっています。毎日新聞社がグランフロント大阪（大阪市）で毎年4月に開催している「毎日進学博 私立中学受験フェス」には約5,000人を超える親子が来場し、個性ある私学教育への関心が高まっています。ただ、ホームページやオープンスクールなどで各学校が発信する情報は網羅的、抽象的になりがちです。難関大学への進学実績や部活動の成果に注目が集まりますが、日々の学校生活で大切にされている価値観や教育のプロセスは伝わりにくく、中高一貫教育の特徴や中学受験の情報も十分ではありません。

■新しい教育サイトの趣旨

毎日新聞社、日能研関西、浜学園の３社が共同で運営する「関西中学受験ナビ」は、関西圏の中学校を中心に、教育現場のリアルや教育の本質をジャーナリズムの視点を生かしながら発信します。建学の精神に基づいて受け継がれる私学の教育に着目することで、学校の魅力化・特色化を目指す中等教育の現場へヒントを提示していく狙いがあります。

また、浜学園の講師による学習アドバイスや、日能研関西による現場取材を通じて、受験生と保護者にとって有益な情報を毎週お届けします。

■予定する主なコンテンツ

【対談企画】中高一貫教育の魅力と可能性

日能研関西 森永取締役 × 浜学園 松本学園長

【教師と生徒との信頼関係づくり】卒業生インタビュー、仏教教育と校則

清風中学校・高等学校

【教育への保護者参画】キャリア教育の新たな形態、1400年受け継ぐ聖徳太子の思想

四天王寺高等学校・中学校

【受験対策】中学受験の心得と学習アドバイス

浜学園講師による連載

【学校ホットニュース】学食・校舎・設備のこだわり

日能研関西による現場取材

■QRコード

関西中学受験ナビ

ホームページ

関西中学受験ナビ

公式LINE

【お問い合わせ先】

毎日新聞社 大阪本社

〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5

教育事業室 尾野 翔太郎

Office Mobile：080-8469-8611

Mail：ono-sh@mainichi.co.jp