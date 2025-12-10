【ArtisanNIPPON】“焼くだけでレストラン級” 天然猪・鹿の人気ジビエを詰め込んだ年末肉ギフト3セット新発売

株式会社日本食材社”五つの誘惑”天然猪ベーコン／天然猪ロース スライス（塩麹／味噌／プレーン）／Steak hache

ArtisanNIPPONがお魅せするのは、「食の匠の離れ技」。

日本の風土に根差し、感性を磨き上げ、ひたすらに美食を創造する。そんな食の名匠と出会う美食体験を、皆さまにお約束します。四季、風土、文化、そして人の情熱が宿る美食との出会いは、必ず人生の財産になります。心を動かす優れた食材が生まれる背景に必ずあるのは、人の技と物語。気候やその土地への深い理解と敬意、積上げた技術、未来を見据えた創意工夫。そして情熱。ArtisanNIPPONは、美食を生み出す匠の技と物語をお客さまにお届けするブランドです。私たち日本食材社は、ArtisanNIPPONを通して日本の食の粋suiを世界に広げ、風土と人が織りなす真の美食を未来へつないでいきます。

“特別だけを詰め込んだ肉ギフト” をご提案します

「ArtisanNIPPON（アルチザンニッポン）」は、年末の食卓やギフトシーズンに向けて、天然猪・鹿を使った人気商品だけを詰め合わせたジビエギフト3セットを販売いたします。

これまでご好評いただいてきた、定番のSteak hache（ステークアッシェ）、天然猪のローススライス、極めて希少価値の高いベーコンの中から、ArtisanNIPPONらしさを象徴するアイテムだけをセット販売。「こだわりしか入っていない」「特別だけを集めた」3つのセットとしてご提案します。ご家庭用はもちろん、大切な方への肉ギフトとしても、自信を持ってお選びいただける内容です。

“五つの誘惑”セット天然猪ベーコン／天然猪ロース スライス（塩麹／味噌／プレーン）／Steak hache

朝・昼・晩と、一日中テーブルで活躍する“欲張りセット”です。

香り高い天然猪ベーコンは、朝の目玉焼きやサンドイッチを一気にごちそうに変える存在。夜は、塩麹・味噌・プレーンの3種ロースを焼き分ければ、その日の気分に合わせて「さっぱり」「しっかり」「素材そのもの」と楽しみ方を選べます。

そこへ、しっかり肉を味わいたい日の切り札としてSteak hacheを2枚プラス。ひと箱の中に“5つの誘惑”が詰まった、年末年始のストックにも、肉好きな方へのギフトにもぴったりの一本芯の通ったジビエセットです。

ベーコンは、朝の目玉焼きやサンドイッチにひとかけら添えるだけで、香り高い一皿に。ロース3種は、夕食のメインやお酒のつまみとして、味噌・塩麹・プレーンの表情の違いを楽しめます。Steak hacheは、「今日はしっかり肉を味わいたい」という日のとっておきとして。

一箱あれば、「朝のパン」「昼のパスタ」「夜のごちそう」まで、さまざまなメニューに活用できる、実用性と高揚感を兼ね備えています。

■セット内容・木更津“天然”ぼたんSteak hache 150g ×2・天然猪ベーコンスライス 100g（※商品画像のベーコンはスライス前の原体イメージです）・天然猪ロース スライス（塩麹／味噌／プレーン）各100g 計300g“野生の晩餐”セット猪・鹿のテリーヌ2種／Steak hache／天然猪ロース スライス（プレーン）

ワインと灯りを少し落とした食卓が似合う、「夜のごちそう」向けのセットです。

猪と鹿、それぞれの個性を閉じ込めた2種のテリーヌは、切り分けて並べるだけで前菜が完成。続いて、粗挽き肉の旨みがあふれる木更津ぼたんSteak hacheを焼き上げれば、メインディッシュの格が一気に上がります。

仕上げは、塩・胡椒だけで素材の澄んだ旨みを楽しめる天然猪ローススライス。ひと箱で「前菜～メイン」まで組み立てられる、ホームパーティーや特別な記念日にふさわしい“野生の晩餐セット”です。

自分だけの時間、大切な人との特別な時間、確実にアガルセットです。おすすめです。

■セット内容・猪肉のテリーヌ 100g ×1・鹿肉のテリーヌ 100g ×1・木更津“天然”ぼたんSteak hache 150g ×2

“美味しいとこだけ”セット

天然猪ロース スライス（塩麹／味噌／プレーン）／木更津ぼたんSteak hache

とにかく「焼きたての肉をおいしく食べたい」という方に向けた、直球勝負のセットです。

レモンピールが香る塩麹、甘辛と生姜が白いご飯を呼び寄せる味噌、そして肉の張りと脂の清らかさをダイレクトに感じるプレーン。表情の違う3種の猪ロースを、同じテーブルで焼き比べできます。

そこに、噛むほどに旨みがあふれる木更津ぼたんSteak hacheを3枚たっぷり。平日は1枚だけ焼いて“自分へのご褒美”に、週末は家族や仲間と「どの味が一番好き？」と語り合える、名前どおり“美味しいところだけ”を詰め込んだセットです。

■セット内容・木更津“天然”ぼたんSteak hache 150g ×3・天然猪ロース スライス（塩麹／味噌／プレーン）各100g 計300g塩麹：麹のまろやかさが筋繊維をやさしくほどき、レモンピールのアクセントが脂の甘みをすっとまとめます。味噌 ：甘辛い味噌と生姜の余韻が白いご飯をまっすぐ呼び寄せる、定番の味わい。プレーン：肉そのものの弾力と澄んだ脂をダイレクトに感じられる、シンプルかつ贅沢な一枚。

日本の風土に根差し、感性を磨き上げ、ひたすらに美食を創造する。

そんな食の名匠と出会う美食体験を、皆さまにお約束します。

四季、風土、文化、そして人の情熱が宿る美食との出会いは、必ず人生の財産になります。

心を動かす優れた食材が生まれる背景には、いつも人の技と物語があります。気候や土地への深い理解と敬意、積み重ねた技術、未来を見据えた創意工夫。そして情熱。

ArtisanNIPPONは、美食を生み出す匠の技と物語をお客さまにお届けするブランドです。

私たち日本食材社は、ArtisanNIPPONを通して日本の食の粋 sui を世界に広げ、風土と人が織りなす真の美食を未来へつないでいきます。

自然が育てた天然の肉「ジビエ」の価値

猪や鹿のお肉は「ジビエ」と呼ばれ、その価値がまだ社会的に広く認められているとは言えません。

しかし、自然の中で育った猪や鹿は、地域や季節ごとに異なる味わいを持ち、同じ山であっても肉質や風味が微妙に異なります。この違いを楽しみながら味わうことは、食の豊かさを感じる特別な体験だと、ArtisanNIPPONは考えています。

千葉県木更津市の山系は野生動物にとって楽園のような環境です。温暖な気候と豊かな木の実、とりわけドングリをたっぷり食べて育った猪・鹿の脂の風味は格別です。

本商品に使用されるジビエの特徴は、何と言ってもその鮮度。罠猟によって捕獲された個体を、止め刺しから30分以内に国産ジビエ認証取得の加工所へ搬入し、熟練した職人が健康状態や肉質の良い個体だけを選んで食用に加工します。

捕獲から加工まで、このスピードで行われるジビエ加工所は、日本でも多くありません。手際よく捌かれた猪肉・鹿肉には獣臭さが一切なく、美しさすら感じる艶を放ちます。加工後は熟成庫でじっくり寝かせることで旨みを引き出し、テリーヌやSteak hache、ベーコン、ローススライスへと姿を変えます。

脂分が少なく、良質なたんぱく質を豊富に含む天然ジビエは、「満足感はあるのに食後は胃が軽い」と感じられる方が多い食材です。年末年始の“ごちそうシーズン”にも、身体に負担をかけすぎない、新しい肉の楽しみ方を提案します。

職人・岡田修について

本商品を手掛けるのは、千葉県木更津市のジビエシャルキュティエ “名匠” 岡田修氏です。フランスをはじめヨーロッパ各地で伝統的な食肉加工技術を学んだのち帰国し、木更津の雄大な自然が育むジビエと地元の野菜、果実を組み合わせながら、日本人の味覚に寄り添うシャルキュトリを生み出し続けています。

店頭には常にケースを埋め尽くすほど多彩なシャルキュトリが並び、新作は訪れるお客様の垂涎の的に。自ら猟に出て、仕留めたジビエを一から加工することも日常茶飯事で、その加工技は“美しい”という言葉がふさわしい領域に達しています。

今回の3セットは、そんな岡田氏の代表作・人気作を中心にまとめた、ArtisanNIPPONらしい「こだわりと特別感」に満ちたラインナップです。ご自宅用としてはもちろん、「肉好きな方への忘れられないギフト」としてもご活用いただけます。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 日本食材社

設立 ：2024年6月

事業理念：食の世界に広がる可能性を信じ、食に関わる新たな価値を追求します。食の世界の無数の問題に対し、私たちは深刻さにとらわれるのではなく、楽しみながら向き合い、その中から未来の可能性を見出し、 食に関わる人々と共に、面白さやひらめき、そして革新的なアイデアで、 食の未来を創造します。

