ソリューション・アンド・テクノロジー創立30周年。ERP導入コンサルティングから自社開発サービスへと事業を拡張、今後も新たな価値創造へ

WiMS/SaaSビジネス担当取締役 飯野泰史

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（以下、SOLTY）は、2025年11月24日をもちまして、創立30周年を迎えたシステムコンサルティング企業です。

創立した1995年は、日本でERPの普及が始まる時期でした。会計や人事を中心としたERPの開発と導入コンサルティングから事業をスタートしたSOLTYは、現在バックオフィスのソリューションを支援する自社開発によるWiMS/SaaSの提供を主軸として事業を展開。創業からの一貫した自社体制でのビジネススタンスは、SaaS提供においてもエンタープライズのニッチなニーズに合わせた専門性の高いサービスを追求し続けています。

WiMS/SaaSビジネスを統括する取締役の飯野泰史に、SOLTYのこれまでのあゆみとWiMS/SaaSの開発背景・サービスへの想いを聞きました。





創立30周年のSOLTYのあゆみ

創業した1995年は、日本でERP普及が始動して間もない時期でした。SOLTYは当時のオープン環境での国内業務システムパッケージのマーケットの中では先行して会計システムの開発を手掛けており、これが評価されて様々な企業からソリューションパートナーとして認定されるようになりました。そこからシステムコンサルティングの主要ビジネスとして財務会計や人事給与などのERP導入コンサルティングサービスと、ERP導入を検討している企業へのパッケージ選定と導入支援サービスを手がけていくようになります。

ソリューション・アンド・テクノロジーという社名は、その名の通り「テクノロジーで課題解決する」という意味が込められています。

「顧客満足最優先のプロフェッショナルサービス」をコンセプトに掲げ、エンタープライズ向けのERP対応において、各業務制度やテクノロジーのニッチなニーズに合わせた専門性の高いサービスを追求し、大企業を中心としたお客様に満足されるクリエイターとしてサービス提供するスタンスで、“上流工程のSOLTY” として信頼を得るようになりました。

大手企業に採用されるERPは海外製のものが中心だったこともあり、日本の労働法制や商習慣に合わない面も多く、ERPの導入が広がるにつれて、内部統制や労働基準法の改正への対応など、個々のお客様の要望にシステムを最適化するソリューションサービスの提供が増えていきました。





WiMSシリーズの誕生

日本独自の商習慣への適用や法改正が生じる都度ERPを改変するのではなく、お客様のニーズや当社のノウハウを自社製品化し、コンサルティングから導入設定支援、運用開始後のアドバイザリーまでワンストップサービスとして一貫した自社体制でサービスを含めての提供を望む声が出ておりました。

そうした声に応えるべく、とくに海外製のERPでは労働基準法に対応することが難しく、月次の集計作業も、企業規模が大きければ大きいほど、集計に手間がかかる勤務管理は需要が多いと判断して製品化に至ります。様々なERP製品とのシームレスな連携運用が可能な“Web勤務情報管理システムパッケージ”として、2001年に「WiMS」をリリースしました。

大手企業のお客様向けにスタートした「WiMS」は、その後も中堅～大手企業に支持されるシステムパッケージとしてご利用が広がっています。

ありがたいことに、リリース当初からずっとWiMSを使い続けてくださっているお客様もいらっしゃいます。

そのようなお客様の声を反映して、人事申請、人事考課といったラインナップも増え、さらに経費精算、支払管理などの会計フロントも加えた、オンプレミスの人事・会計のフロントパッケージ「WiMSシリーズ」として幅広くラインナップを展開するようになりました。





現在はSaaSの提供へと進化

クラウドの普及に併せ、2009年からは「WiMS/SaaS」としてSaaSでの提供も開始いたしました。

当社は、“上流工程のSOLTY”の強みを生かし、SaaSに於いても単にシステムをクラウドで提供するだけでなく、現行業務分析のコンサルティングから始まり、ベストなシステムのご提案、導入支援、運用開始後のサポート＆アドバイザリーまで、ワンストップなプロフェッショナルサービスを提供しています。











2020年にはWiMS/SaaS勤務管理システムが

第14回ASPIC IoT･AI･クラウドアワード2020基幹業務系ASP・SaaS部門で

『準グランプリ』を受賞しました。





当初はそれまでのオンプレミスに比べて「手軽に、すぐに」が注目されていたクラウドサービスですが、SOLTYではオンプレミス型のWiMSパッケージ提供で培った伴走スタイルでのサービスで、個社への最適なSaaSを提供する事（本来のSaaS）をポリシーに掲げて事業開拓に邁進しました。人事・会計で用いる情報をクラウドで管理する事へ不安を感じるお客様が当初は多く、開拓の進みが鈍いもどかしい時期が続きましたが、外部認証の取得や大手企業様での採用実績の蓄積の自助努力に加えて、DX、クラウドファーストを迎えた時勢と相まって当社事業の柱としてビジネスを育成できたものと捉えています。

また、2019年の働き方改革関連法に伴う勤務管理の見直し需要の高まりや、シェアの大きかったWebブラウザのサービス終了の際にはマルチブラウザ対応が注目されるなど、トレンドの変化も追い風となりました。

現在はリモートワークや多様な働き方に適したシステムとして積極的な選択がされるようになり、SaaS間連携による業務プロセスの自動化や、経営判断の土台となるデータ活用といった面での将来性を見据えた選択がされるようになってきています。当社もお客様一社一社の課題に向き合い、周辺サービスも含めた最適なソリューションのご提案をしています。

大変ありがたいことに、昨今ではお客様同士のリアルな口コミでWiMS/SaaSをご紹介いただくケースが増えております。日頃の提供サービスのクオリティ維持・向上に加え、お客様との信頼関係を大切にするSOLTYの創業以来のコンセプトを守りながら、新たなお客様のご期待へスピーディーにお応えできる機動力を極めていきたいと考えています。





これから

SOLTYはこれからも創業以来のニッチなニーズに合わせた専門性の高いサービスを追求していきます。

WiMS/SaaSは、“コンプライアンス強化”、“多様な働き方への対応”、“セルフマネジメントの促進”をキーワードに、「人」と「組織」の持続的な成長を支えるバックオフィスのプラットフォームを提供してまいりました。

現在はWiMS/SaaSで蓄積されたデータの分析・視覚化、周辺業務でのデータ活用を通じて、組織全体の生産性とエンゲージメントを向上させるフェーズへと進化しております。今後はルーティン業務の省力化や、リスクの予測・事前検知などの自動化をAIエージェント等も含めて、さらなる上の領域へと加速していきます。

SOLTYは「自由と自主性を重んじる」社風を大切にしながら、今後もテクノロジーの進化と共に業務イノベーションをプロデュースするポジションに立って、顧客企業と共に歩むことで、ビジネスの成長と持続可能な社会の実現に貢献できる価値創造の努力を続けて参りたいと思います。





