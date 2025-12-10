【2025年12月度発表】″次世代に選ばれる企業″が勢ぞろい--「ホワイト企業認定」東西工業・中西製作所など更新企業21社を公開｜累計621社が認定取得へ

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。

しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。

時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。

ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。

その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。

私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。

2025年12月度 更新認定企業一覧

■株式会社コーボー

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/372

【所在地】 東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル3F

【認定回数】6回目

■株式会社中西製作所

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1415

【所在地】 東京都中央区新川一丁目26番2号 新川NSビル

【認定回数】7回目

■日本システム開発株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8287

【所在地】 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル9F

【認定回数】3回目

■株式会社ベルシステム24

【所在地】 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー6階

【認定回数】2回目

■株式会社アビメディカル

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6542

【所在地】 大阪府大阪市北区西天満四丁目3-11 NISHITENMA FUKUE BLDG. 9階 901号

【認定回数】5回目

■医療法人社団育心会

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3676

【所在地】 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎2階

【認定回数】5回目

■井桁堂株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8208

【所在地】 愛知県豊田市高岡町松葉145番地１

【認定回数】3回目

■MGS税理士法人

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5143

【所在地】 大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル4F

【認定回数】4回目

■株式会社花浄院

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7736

【所在地】 兵庫県加古川市野口町水足1-8

【認定回数】3回目

■株式会社グローバルヒューマンブリッジ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7767

【所在地】 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2階

【認定回数】3回目

■つばさホールディングス株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3550

【所在地】 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル11F

【認定回数】5回目

■東京・日本交通株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5137

【所在地】 大阪府大阪市福島区福島6-5-11

【認定回数】4回目

■株式会社SFIDAX

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10145

【所在地】 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー11F

【認定回数】2回目

■株式会社ディ・エフ・アイ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4160

【所在地】 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階

【認定回数】5回目

■株式会社ハウスプロメイン

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6381

【所在地】 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目2番3号 マスダビル5階

【認定回数】4回目

■株式会社メイクスビュー

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4799

【所在地】 大阪府大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル2F

【認定回数】4回目

■株式会社レオタニモト

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10332

【所在地】 京都府京都市右京区西院西今田町13番地の2

【認定回数】2回目

■東西工業株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10126

【所在地】 大阪府吹田市広芝町11-1 石田ビル3F

【認定回数】2回目

■日産株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11842

【所在地】 愛知県名古屋市名東区名東本町83番地

【認定回数】2回目

■株式会社フォロアス

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5070

【所在地】 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-7 野村不動産南新宿ビル8階

【認定回数】4回目

ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。

ホワイト企業認定 一覧はこちら :https://mag.jws-japan.or.jp/cert_company/

ホワイト企業認定とは

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2025年12月時点で累計約621社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/

https://jws-japan.or.jp/white-nintei/