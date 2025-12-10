ブロードリーフの自動車ガラス商向けクラウドサービス『Glass.c 』が機能拡充最上位プラン トータルパック を提供開始

株式会社ブロードリーフ

株式会社ブロードリーフ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大山 堅司、以下ブロードリーフ）は、自動車ガラス商向けクラウドサービス『Glass.c（グラスドットシー）』の機能を拡充し、新たに仕入・支払管理機能を含めた最上位プラン トータルパック を2025年12月10日（水）より提供開始いたします。



商品ページ URL：https://www.broadleaf.co.jp/products/parts/glass_c/(https://www.broadleaf.co.jp/products/parts/glass_c/)

【 中期経営計画における位置づけ】

ブロードリーフは、中期経営計画（2022―2028）※において、クラウド基盤『Broadleaf Cloud Platform』を起点とした「クラウドの浸透」と「サービスの拡張」を基本戦略としております。

整備業向けの『Maintenance.c 』、鈑金業向けの『Repair.c 』、自動車部品商向けの『Partsman.c』を提供しており、一昨年、自動車ガラス商向けクラウドサービス『Glass.c 』の提供を開始しております。

今回のトータルパックの提供は、基本戦略である「クラウドの浸透」をさらに加速させる施策です。既存のフロント業務支援に加え、バックオフィス領域まで機能を拡充することで、自動車ガラス商のみなさまのDXと経営の高度化をトータルで支援してまいります。

※ブロードリーフ中期経営計画（2022-2028）：https://www.broadleaf.co.jp/company/press/press_detail/?itemid=257&dispmid=10024(https://www.broadleaf.co.jp/company/press/press_detail/?itemid=257&dispmid=10024)

Broadleaf Cloud Platformの構想図（将来実装予定ののものが含まれています）

【機能拡充の背景】

『Glass.c 』のリリース以降、ご利用いただいているお客様から、「受発注から仕入・支払までを一つのシステムで完結させたい」「月末を待たずにリアルタイムで収益を把握したい」といったご要望を多数いただいておりました。

こうした声にお応えするため、新たに仕入・支払管理機能を開発し、正確な利益把握と迅速な経営判断を可能にしました。これにより『Glass.c 』は、フロント業務からバックオフィス業務まで一気通貫で管理できる「経営支援システム」へと進化いたしました。

【『Glass.c』トータルパックの主な特長】

1：受発注から仕入・支払までをデジタル化

見積・受注・発注データがシームレスに連携するため、従来発生していた二重入力の手間や転記ミス を大幅に削減します。発注履歴からの仕入計上機能や、売上・仕入同時計上機能により、日々の事務工数を削減し、バックオフィス業務の生産性を向上させます。

2：リアルタイムな在庫管理と複数拠点間の在庫共有

クラウドの利点を活かし、複数拠点を持つ事業者様でも、全拠点の在庫状況をリアルタイムに可視化できます。これにより、過剰在庫の抑制やデッドストックの削減、拠点間での在庫融通による販売機会損失の防止を実現します。

3：経営判断に直結する採算管理の高度化

日々の取引データが即座に集計されるため、従来の「月末にならないと実績が見えない」状況から脱却できます。売上ごとの粗利や、仕入先ごとの買掛金残高をリアルタイムに把握でき、スピーディーな経営判断が可能になります。

4：場所を選ばない柔軟な働き方を支援（デバイスフリー）

完全クラウド型のため、インターネット環境があれば、PCだけでなくタブレットやスマートフォンからも利用可能です。外出先での在庫確認や発注業務、経営者による自宅からの実績確認など、場所や端末に縛られない柔軟な働き方を実現します。

今回は仕入・支払管理機能を搭載。これにより自動車ガラス商の業務効率化に加え、経営判断のサポートも可能に

ブロードリーフは、自動車ガラス商のみなさまの生産性向上を支援するとともに、事業成長から事業創造の領域まで貢献できるよう、引き続き『Glass.c』を進化させてまいります。





【株式会社ブロードリーフについて】

ブロードリーフは、モビリティ産業におけるオンリーワンのプラットフォームカンパニーとして、SaaSのほか、マーケットプレイス型サービスを展開しています。また独自開発のクラウド共通基盤は高い拡張性を有することから、ブロードリーフのSaaSは進化を続けます。そしてさまざまなプレイヤーが集うデジタルビジネスプラットフォームへと変貌してまいります。



【株式会社ブロードリーフ 概要】

本社所在地 ：東京都品川区東品川四丁目13ー14 グラスキューブ品川8F

代表取締役社長 ：大山 堅司

URL ：https://www.broadleaf.co.jp/

＊本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

