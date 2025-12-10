測量精度が変わる──最新LiDAR「ZENMUSE L3」＆ Matrice 400 の実力を徹底体感できる無料測量ドローンセミナー｜2026年1月16日（金）大阪

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、株式会社竹谷商事（本社：大阪府大阪市）と共催で、2026年1月16日（金）13時30分より大阪府大東市にて、産業用フラッグシップドローン「DJI MATRICE（マトリス） 400」と最新LiDARモジュール「DJI ZENMUSE（ゼンミューズ） L3」などの測量向けドローンの無料説明会「DJI Matrice 400 & Zenmuse L3 紹介実演セミナー」を開催いたします。

2025年11月4日にリリースされた最新レーザー測量モジュール Zenmuse L3 について、実演と事例でわかりやすくご紹介します。空中写真測量やレーザー測量を安全かつ効率的に行うための機材構成や運用イメージを、事例映像や取得データの確認を通じて体感いただけます。25名限定・事前申込制（先着順）となりますので、参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

測量事業者向けの実践型説明会

現在、Phantom 4 RTK などを活用して空中写真測量を行っており、最新機種への更新で業務効率化を図りたい方、今後レーザー測量を取り入れて業務拡大を検討されている方、ドローンによる測量導入をこれから検討される方まで、測量に携わる全ての事業者様を対象とした実践型の説明会です。当日は、産業機担当スタッフが個別相談の時間も設け、業務内容やご予算に応じた最適な機体・センサー選定をサポートします。

補助金・助成金を活用した導入を検討中の事業者様にとっても、機体選定のポイントと最新情報を同時に得られる貴重な機会です。ぜひこの機会にご参加ください。

現場目線で「使える測量ワークフロー」を解説

本セミナーでは、測量向けドローン導入時に多く寄せられる「どの機体・センサーを選べば良いか」「写真測量とレーザー測量をどう使い分けるか」といった疑問に対し、実機を使った解説とデータ比較を通じて、導入判断に直結する解決策をその場でご確認いただけます。

産業用フラッグシップ機「MATRICE 400」と新製品「ZENMUSE L3」、携行性に優れた小型測量用ドローン「MATRICE 4E」の性能を紹介し、現行機からの更新や複数機種の組み合わせによる最適なシステム構成を、実務の流れに沿って解説。取得データはその場でご覧いただき、写真測量とレーザー測量の違いや、作業時間・精度・現場条件に応じた機種選定の考え方をわかりやすくお伝えします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xxBmqnh2b1Q ]

比較・相談・体験で、導入の不安を2時間でスッキリ解消

製品スペックだけでは見えない「現場で使えるかどうか」を重視し、以下のポイントを中心に解説します。

［参加メリット］

・ 写真測量・レーザー測量の違いと使い分けを実データで理解

→ それぞれの長所・短所を踏まえた現場適用イメージがつかめる

・ 「MATRICE 400 × ZENMUSE L3」と「MATRICE 4E」の比較が一度にできる

→ 更新・追加導入時の機種選定に必要な判断材料をまとめて確認

・ 補助金・助成金を見据えた導入プランの相談が可能

→ 導入ステップや投資回収イメージまで、個別相談で整理できる

測量現場の課題を“見て・聞いて・体感”し、その場で解決の方向性を持ち帰っていただける構成です。

DJI Matrice 400 & Zenmuse L3 紹介実演セミナー in 大阪 概要

開催日： 2026年1月16日（金）



時間 ： 13時30分～16時30分（受付：13時00分～）



会場 ： アクティブ・スクウェア・大東

〒574-0072 大阪府大東市深野3丁目28‐3



参加費： 無料

定員 ： 25名（定員に達し次第締め切り）

対象者： ・ドローン測量を始めたい事業者

・既にドローンは導入しているが新型機の導入を検討されている事業者

・建設・土木・測量事業者、建設コンサルタント事業者

・補助金・助成金を活用して導入を検討されている事業者

・官公庁・自治体関係者、自治体への導入提案を検討されている事業者

・その他ドローンの導入を前向きに検討されている方

内容 ： ・DJI Zenmuse L3 徹底解説

・データ解析結果の紹介、レーザー測量精度の説明

・ドローン測量データ活用事例の紹介

・DeepForest 森林樹種・植生状況解析ソフトのご紹介

［ メディア関係者の皆さまへ ］

当日はセミナーの撮影や、導入企業・講師へのインタビューが可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容をお申し込みフォームまたはお問い合わせ窓口よりお知らせください。

お申し込みはこちら（参加無料・各会場定員制）

▶ https://sekido-rc.com/?pid=189631832

※定員に達する前にお申し込みをお勧めします。最新測量機器の性能比較と導入相談を一度に行える、現場志向の実演セミナーです。業務導入を検討中の皆さまのご参加をお待ちしております。

実演・紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度測量やインフラ点検、災害対応など幅広い業務を1台でこなす産業用フラッグシップドローン。最大59分の飛行時間と最大6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3／L2／P1など多様なセンサーモジュールを搭載可能です。送電線レベルの障害物検知を可能にする統合回転式LiDARおよびミリ波レーダーにより、安全性と作業効率を両立します。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（新製品 ハイスペックLiDARモジュール）

高精度LiDARシステムを搭載し、反射率10％の対象物に対しても最大約950mの測距が可能な長距離LiDARモジュール。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間の大幅な短縮と高密度・高精度な点群データ取得を実現します。実演会では、検証データも公開予定です。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4E は、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DeepForest 森林解析ソフトウェア（森林の“見える化”を推進する解析ソフト）

ドローンで取得したオルソ画像や点群データをもとに、AIによる樹木検出・樹種識別・幹材積推定などを行う解析ソフトウェア「DF Scanner」。レーザードローンで取得した点群データの処理に対応する「DF LAT」。さらに、3D合成からオルソ画像や DSM を生成する SfM ソフト「DF BIRD」などの解析ツール群です。

https://sekido-rc.com/?pid=188161871

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンの業務活用や映像・点検・測量などの最新技術を実体験いただける無料セミナー・実演会を全国で開催しています。業務効率化・人手不足解消・助成金活用など、課題解決につながる最新情報をご提供しています。

今後の開催予定はこちらからご確認いただけます：

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00