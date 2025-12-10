【北陸エリア初上陸！】12月10日（水）北海道スープカレーSuage 金沢フォーラス店がオープン！

株式会社Suage Japan

北海道スープカレー Suage を展開する 株式会社Suage Japan（代表取締役：竹下 遼／所在地：東京都渋谷区） は、

2025年12月10日（水）に 北陸エリア初となる「Suage 金沢フォーラス店」 を金沢駅前・金沢フォーラス6階にオープンいたします。

北海道スープカレーSuage 金沢フォーラス店



北海道発スープカレー専門店「Suage」は、「スープカレーを、特別な日常食に」を理念に掲げ、渋谷・丸の内・池袋・吉祥寺・芝浦など都市部を中心に展開し、地域の皆さまとともに成長してまいりました。

そしてこの度、北陸エリア初となる「Suage 金沢フォーラス店」をオープンいたします。

金沢フォーラス店では、北海道で育まれたSuage特製のオリジナルスープカレーに加え、金沢の食材を取り入れた“特別な一杯”をご提供いたします。

観光で訪れる方から地元のお客様まで、幅広い皆さまに北海道の食文化を気軽に、そして特別に楽しんでいただける店舗を目指してまいります。

〇 北海道・札幌の名店、「Suage」のこだわり

Suage のスープカレーは、北海道の恵みを感じられる“特別な日常食”。

看板メニューの具材は店名の通り“素揚げ（すあげ）”にすることで、

それぞれの野菜が持つ本来の甘み・香り・旨味を最大限に引き出しています。

スープは、飴色たまねぎやトマトの奥深いコクをベースに数種類のスパイスを丁寧に調合。

さらに、ご飯には「レモン」を添え、途中で味の変化を楽しめるのも Suage の特徴。

飽きのこない一皿として、幅広い層のお客様に支持され続けています。

〇金沢フォーラス店オープンの背景

北海道厳選野菜こだわりのスープ

Suage はこれまで都市型店舗で多くのワーカー・ファミリーに親しまれ、

「お野菜をしっかり食べたい」「体にやさしい栄養を取り入れたい」「忙しい毎日の中でほっとひと息つきたい」そんなお客様一人ひとりの“今日の気分”や“小さな望み”に寄り添いながら、Suageは日常を少し豊かにする一杯を提供してきました。

金沢フォーラスは、地元のお客様から観光で訪れる方まで幅広い層が利用する北陸有数の商業施設です。スープカレーの魅力を地域に根付かせ、新たな食文化として提案するべく、この度の出店に至りました。

【Suageが目指すもの】

私たちは、北海道で生まれたスープカレーをより多くの地域へ届け、「特別だけど毎日食べたくなる」そんな存在となることを目指しています。

金沢フォーラス店が地域に根付き、仕事の合間の一杯、休日のご家族での食事、観光の思い出など、

さまざまなシーンに寄り添う店舗として愛されるよう、スタッフ一同努めてまいります。

---

店舗情報

店舗名：北海道スープカレーSuage 金沢フォーラス店

住所：石川県金沢市堀川新町3番1号 金沢フォーラス 6階

営業時間：11:00～22:00（L.O. 21:30）

定休日：不定休（施設に準ずる）

電話番号：076-290-0038

URL：https://suage.info/

◎オープンを記念して金沢フォーラス店限定クーポンを配布

LINEクーポン

金沢フォーラス店では、北陸初出店を記念し、12/10～1/10の1ヶ月間

LINE友だち限定、ドリンク1杯プレゼントキャンペーンを実施いたします！

ラッシー含むソフトドリンクを無料でお楽しみいただけます！

下記URLからお友達追加後、「クーポン」と送信いただくとクーポンをGETできます。

https://lin.ee/n6gWMMo

クーポン画面をスタッフにご提示ください。

◎他店舗情報

北海道スープカレー Suage池袋店

北海道スープカレーSuage 池袋店

住所：〒171-8512

東京都豊島区西池袋１丁目１－２５

東武百貨店 池袋本店レストラン街「スパイス」12階

電話番号：03-6907-0258

営業時間：11:00~22:00 定休日：なし

北海道スープカレー Suage渋谷店

北海道スープカレーSuage 渋谷店

住所：〒150-0002

東京都渋谷区渋谷2丁目22-11

渋谷フランセ奥野ビル B1F

電話番号：03-6803-8270

営業時間：11:00~22:00(LO 21:30)

定休日：なし

北海道スープカレー Suage丸の内店

北海道スープカレーSuage 丸の内店

住所：〒100-0005

東京都千代田区丸の内2丁目6-1

丸の内ブリックスクエアB1F

電話番号：03-6812-2898

営業時間：[月～日] 11:00-22:00(L.O.21:30)

定休日：なし

北海道スープカレー Suage吉祥寺店

北海道スープカレーSuage 吉祥寺店

住所：〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１１－３０

サンロードプラザ・ダイアパレス 2F

電話番号：0422-27-2317

営業時間：11:00-22:00(L.O.21:30)

定休日：なし

北海道スープカレー Suage芝浦店

北海道スープカレー Suage 芝浦店

住所：〒105-0023

東京都港区芝浦一丁目1番1号

BLUE FRONT SHIBAURA 1階S棟

電話番号：03-6722-6556

営業時間：11:00～22:00（L.O. 21:30）

定休日：不定休（施設に準ずる）

北海道スープカレー Suage 虎ノ門店

北海道スープカレー Suage 虎ノ門店

住所：東京都虎ノ門２丁目２-３

虎ノ門アルセタワー１階 虎ノ門マルシェ内

電話番号：03-6230-9221

営業時間：11:30～21:30（L.O. 21:00）

定休日：不定休（施設に準ずる）

◎会社概要

札幌の店舗では行列が絶えない店として知られ、インバウンド需要も高く注目を集めております。都内では東京在住・北海道出身者を中心に、2018年に株式会社Suage Japanを設立。渋谷店を1店舗目とし、現在、丸の内店・池袋店・吉祥寺店・芝浦店・虎ノ門店の都内6店舗のSuage店舗を運営しており、今回オープンする金沢フォーラス店が都内7店舗目となります。

株式会社Suage Japan

代表取締役：竹下 遼

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

サイトURL：https://suage.info/