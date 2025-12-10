新年を彩る”キャラメルオバケ”からの贈り物。【キャラメルゴーストハウス】より、『キャラメルゴーストセレクション12個入 迎春パッケージ』を新発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）が展開する、キャラメル菓子専門店【キャラメルゴーストハウス】より、2025年12月19日(金)『キャラメルゴーストセレクション12個入 迎春パッケージ』を期間限定・数量限定で新発売いたします。

新年を寿ぐにふさわしく、大きな初日の出をあしらった象徴的なデザイン。

キャラメルゴーストハウスは、キャラメルオバケと黒猫のメルちゃんが紡ぐ小さな物語。丁寧に煮詰めたキャラメルに紅茶葉※をひとつまみ加え、上品に仕立てたキャラメル菓子がテーブルを彩ります。優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時をキャラメルゴーストハウスがお届けいたします。

19日（金）に発売する『キャラメルゴーストセレクション12個入 迎春パッケージ』は、人気の定番焼き菓子3種を詰め合わせたキャラメルオバケの自信作。

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドした「キャラメルサンドクッキー」。マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げた「キャラメルナッツガレット」。キャラメルの優しい甘さと紅茶の香りが広がるケーキに、グラサージュをまとわせた「キャラメルケーキ」。上品に仕立てた3種のキャラメル菓子を味わえる詰合せです。

真っ赤なパッケージで包んだ迎春ギフトは、手に取るだけで場を明るくし、新年のご挨拶にも華を添えるひと箱です。お屋敷から飛び出したキャラメルオバケとメルちゃんは、晴れやかな空気に誘われるように、お祝いムードの中を元気いっぱいに駆け巡ります。

年末年始のご挨拶に、キャラメルゴーストハウスの遊び心ある世界観をお届けしませんか？数量限定・期間限定ですので、この機会をお見逃しなく。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆商品概要

【商品名】キャラメルゴーストセレクション12個入 迎春パッケージ

【価 格】12個入 3,240円（税込）

<内容>キャラメルサンドクッキー×6個

キャラメルナッツガレット×4個

キャラメルケーキ×2個

【発売日】2025年12月19日(金)～

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、NEWoMan新宿店

※期間限定・数量限定商品につき、なくなり次第終了

◆定番商品のご紹介

◇キャラメルサンドクッキー

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドしました。クッキーのホロっとした食感とともに広がる、キャラメルの人肌でほどける優しい甘さをお楽しみください。

5個入：1,080円(税込)

10個入：2,160円(税込)

◇キャラメルナッツガレット

マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げました。

マカダミアナッツの芳ばしい香りが、紅茶葉をくわえたキャラメルの優しい甘さを引き立てます。

5個入：1,350円(税込)

◇キャラメルケーキ

キャラメルの甘さが優しく広がる、上品な味わいのケーキ。ひとつまみの紅茶葉を加え、丁寧に焼き上げました。キャラメルのコクとほのかな香りが一口ごとに広がります。

4個：1,296円(税込)

◆Caramel Ghost House ブランドストーリー

静かな森の奥。時を忘れ佇む屋敷。

そこには月の光を纏うよう揺らめくオバケと、

一匹の黒猫が棲みついていたそうな。

芳ばしく甘い薫りを一面に漂わせ、

オバケはただ丁寧にキャラメルを煮詰める。

そして紅茶葉(※)をひとつまみ。

上品な仕立てのキャラメル菓子が、

ひとつまたひとつとテーブルを彩ります。

優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時を、

キャラメルゴーストハウスで。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆店舗情報

・NEWoMan新宿店（4.11NEW OPEN）

東京都新宿区新宿4-1-6

JR新宿駅構内NEWoMan SHINJUKU内2F

新南改札 ミライナタワー改札 付近

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

※NEWoMan新宿店

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7