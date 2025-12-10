「パナソニック 保護犬猫譲渡会2025」イベント開催レポート（大阪）

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、多くの保護犬猫たちの新たな家族との出会いの場になっている「パナソニック保護犬猫譲渡会2025」を、2025年11月22日・23日の2日間にわたり大阪ビジネスパーク（OBP）ツイン21 アトリウムにて開催しました。

本イベントは、ひとも犬も猫も「家族」として、みんなが幸せに暮らせる社会の実現を目指して、22年から開催し、今回で７回目を迎えました。(運営協力：朝日新聞社sippo編集部)

「譲渡会コーナー」で保護犬猫と里親候補者との出会いの場を提供するだけでなく、保護犬猫問題の背景を学び、お迎え後の犬や猫とひとが幸せに暮らすための情報を得られる場にもなっている本イベントは、参加した保護犬・保護猫はのべ190頭、79件の譲渡申込につながりました。（2025年12月8日 現在）

アクション数に応じてパナソニックから寄付するSNSチャリテｨキャンペーンや、 本イベントに参加した動物保護団体への寄付やチャリティマーケットでの販売などを合わせ、本イベントを通して集まった寄付総額は491,118円に上りました。すべて、本イベントの譲渡会に参加した動物保護団体へ寄付し、保護犬や保護猫のための医療費など活動資金として使われます。

譲渡会コーナーの他にも動物保護活動に取り組んでいる専門家や企業によるトークステージ、動物保護を題材にした作品を手掛ける漫画家 常喜寝太郎氏、自身の動物保護活動、経験をもとにした漫画で話題のホゴイヌネコ漫画家 tamtam（タムタム）氏によるトークステージなどの学びのコンテンツや、元保護犬猫達がおうちに迎えられ幸せに暮らす様子を紹介する「写真展」、売上の一部が寄付につながるチャリティマーケットや、パナソニック製品展示・体験コーナーなどがあり、大盛況のうちに幕を閉じました。

◆譲渡会コーナーの様子

保護犬猫と里親候補者たちが対面する譲渡会コーナーは、参加する保護犬猫の負担軽減に努めながら、ゆったりとしたスペースでマッチングを行いました。

◆学びコンテンツの様子

保護活動にかかわる著名人や専門家から直接話を聞けるステージでは、多くの来場者が熱心に耳を傾けていました。

【講演内容 】

■ねこから目線株式会社 代表取締役 小池英梨子さん 「保護猫活動をサステナブルにするには！ねこから目線株式会社の挑戦」

■ホゴイヌネコ漫画家 tamtam（タムタム）さん 「人生を変えた、野犬だったある保護犬との出会い」

■VCA Japan泉南動物病院院長 NPO法人しっぽのごえん代表 横井愼一さん 「日本一動物にやさしい街をつくろうと活動する病院長が語る！知っておきたい保護犬猫の感染症と対策」

■ロイヤルカナンジャポン合同会社 岡田啓司さん 「知らなきゃ損？！ペットフードの栄養学について」

■認定NPO法人てとてとしっぽ 代表 青野りなさん 「シニア犬の魅力をもっと知ってほしい 関西の保護犬の事情とシニア犬との暮らしについて」

■漫画家 常喜寝太郎さん 「『全部救ってやる』の執筆で出会った発見」

◆写真展の様子

「出自に関係なく、犬はみんな犬、猫はみんな猫」という気持ちが込められた写真展「みんなイヌみんなネコ」では、元保護犬・保護猫が幸せに暮らす様子を愛情あふれる写真とメッセージで紹介しました。（主催：朝日新聞社 sippo編集部）

◆チャリティマーケットの様子

ミヤギユカリさんとコラボしたオフィシャルチャリティグッズのほか、動物保護団体のオリジナルグッズ、出店企業による犬猫にまつわるグッズなどを販売しました。

◆家電コーナーの様子

快適で健やかな犬猫とのくらしをサポートするパナソニックの家電も紹介しました。

（紹介した商品）

・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

・HDペットカメラ

・セパレート型コードレススティック 掃除機

・フルサイズミラーレス一眼カメラ「LUMIX」

・LEDネックライト

・ペットクラブ犬用バリカン

・ナノイーX搭載ファンヒーター「Hot&Cool」

・レイアウトフリーテレビ

・衣類スチーマー

・思わず笑顔になるロボット「NICOBO」

■来場者の声■

来場者アンケートを実施したところ、「初めて譲渡会に参加した」と回答した方が約7割となり、今まで参加経験がなかった方にも多くご来場いただくことができました。

本イベントを体験して、「保護犬・保護猫を迎え入れたい」と感じた方が73.5％、「迎え入れることはできないが応援したい」という方も25.6％となり、保護犬・保護猫を取り巻く環境を変えたいという多くの声につながりました。

【主な来場者コメント 】

●保護犬の譲渡会コーナーに参加させて頂きましたが、どの子もおとなしくお利口で、保護犬のイメージが変わりました。このような状態になるまでお世話するにはご苦労もたくさんあると思うので、これまで以上に何かお役に立てたら…と感じました。

●また絶対に参加したいと思いました。家電の体験が、すごく良かったですし、全体的に本当に勉強になりました！これからも、このような内容を含めながら続けていただきたいです！

●個人や団体の譲渡会に行くには、ハードルが高い気がしていましたが、パナソニックさんの主催なら行ってみようかなと行動に移すきっかけになりました。ありがとうございます。

●テレビでさまざまな保護活動が放映されていて気になっていましたが、はじめて迎えいれるための一歩として参加させていただきました。

●45分があっという間でした。もう少し一匹一匹のことをよく知りたい気持ちになるちょうどいい時間だと思いました。別の機会を設けて各団体さんのところへ見学に行きたくなるような素敵な会でした。ありがとうございました。

●運営スタッフの方もみんな優しくて、優しい空気に包まれていて、とてもよかったです。今回の応募でご縁がなかったら、また機会があったら参加したいと思います。

●市開催の譲渡会などが開催されていることも知っているが、今まで申し込みすることはなかった。今回たまたま立ち寄り参加したが、どのような雰囲気なのかを知ることができてよかった。

●利便性のある場所で開催してもらい、行きやすかった。開催は大変かと思いますが温かい雰囲気があり、犬猫と里親を繋ぐきっかけを是非とも続けて欲しいです。

■参加した動物保護団体からの声(一部抜粋)

●認定NPO法人てとてとしっぽ様

来場者様からは「今回の譲渡会に参加していない子たちにも会ってみたいです」「また譲渡会に参加したいです」などの嬉しいお声も多くいただき、次回の個別の譲渡会日程についてのお問い合わせもいただいております。

またシニア年齢の子が多い「てとてとしっぽ」のエリアにも、多くの人が訪れてくださり、「可愛いですね」「シニアってこんなにも元気なんですね」「シニアのイメージが変わりました」など、たくさんの嬉しいお言葉をかけてくださいました。私たちにとっても大変貴重な嬉しい機会になりましたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。

◆◆ 「パナソニック保護犬猫譲渡会」◆◆

主催：パナソニック株式会社

協力：朝日新聞社sippo編集部

実施日時：2025年11月22日（土）、23日（日）

会場：大阪ビジネスパーク(OBP) ツイン21 アトリウム

寄付総額 ：491,118 円

寄付用途：本イベントの譲渡会に参加された動物保護団体への寄付となり、保護犬や保護猫のための生活費（フード代など）や医療費など活動資金として使われます。

譲渡会コーナー 参加団体：15団体 （順不同）

・NPO法人アニマルレスキューたんぽぽ

・NPO法人しっぽのごえん（ネコリパブリック熊取町店）

・NPO法人おおさかねこネット

・保護ねこの家（一般社団法人ArrowZ）

・NPO法人COKA Animal Rescue

・一般社団法人日本愛犬愛護協会

・認定NPO法人アニマルレフュージ関西

・わんLOVE

・yanagi22

・NPO法人C.O.N

・一般社団法人 保護猫ふみふみ

・teamねこのて

・ペットアダプションセンター宝塚

・一般社団法人SORA小さな命を救う会

・認定NPO法人てとてとしっぽ

紹介した保護犬・保護猫：のべ190頭＊

譲渡申込数：79件（重複申込含む 2025年12月8日現在）

＊両日とも獣医師が立ち会い、犬猫の健康状態を見守りながら譲渡会を実施しました。

チャリティマーケット出店企業、団体（順不同）

・株式会社ジョージジャパン

・SUNMAC LTD.

・ねこ庵

・動物保護ハウス「さかがみ家」

賛同企業

・ロイヤルカナンジャポン合同会社

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■「sippo」について■

https://sippo.asahi.com/

「犬や猫ともっと幸せに」をコンセプトにしたWEBメディア。犬や猫をとりまく社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

■パナソニックのペット用品サイト「いぬねこライフ」■

https://panasonic.jp/pet/

犬猫もしあわせに暮らすためにできること。いっしょに生活する上で役立つこと。犬猫について知って学んで考える場所です。

これからもパナソニックは動物保護活動への支援や製品を通して、ひとも犬も猫も家族みんなが幸せに暮らせる社会になるよう、引き続き取り組んでいきます。