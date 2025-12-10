【先着10社限定】社宅代行ラボ、無料インタビュー掲載キャンペーンを開始！

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、社宅代行に特化した情報プラットフォーム「社宅代行ラボ」において、【先着10社限定】無料インタビュー掲載キャンペーンを開始しました。本キャンペーンでは、社宅代行サービスを提供する企業を対象に、インタビュー記事を制作・掲載し、サービスの強みや導入事例を発信できる機会を提供します。

社宅代行ラボとは

「社宅代行ラボ」とは、企業の総務・人事担当者に向けて、社宅管理・賃貸契約・住宅手当などに関する課題解決の情報を発信する専門メディアです。

社宅代行サービスの比較検討、費用相場の理解、導入事例の紹介を通じて、企業の社宅運用を効率化する支援を行っています。また、掲載企業のインタビュー記事や専門家コメントを通じて、業界全体の知見共有と信頼性向上を目指しています。

キャンペーン概要

対象

社宅代行サービス・賃貸仲介・住宅福利厚生支援などを提供する企業

内容

無料でインタビュー取材を実施し、「社宅代行ラボ」内に記事として掲載

メリット

- 自社サービスの特徴や強みを第三者視点で訴求可能- 成功事例をコンテンツ化し、営業・採用・ブランディングに活用- 専門メディア「社宅代行ラボ」で長期的に掲載され、SEO資産として蓄積

募集枠

先着10社限定

応募方法

以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

【お問い合わせフォーム】：https://forms.gle/icjDLqBygpUh6T729

企画の狙い

本キャンペーンは、社宅代行業界における信頼性の高い事例や知見を蓄積し、企業とサービス利用者の橋渡しを行うことを目的としています。掲載企業にとっては、第三者メディアによる取材記事を通じて、自社の強みやサービス価値を客観的に伝えることができるほか、営業・採用・広報の各シーンで二次利用可能なコンテンツとして活用できます。

また、メディア掲載により検索経由での流入が見込め、ブランディングや信頼性の向上にもつながります。

コメント（代表取締役 廣瀬義憲）

「社宅代行サービスを提供する企業には、住宅管理・福利厚生・コスト最適化などの多様なノウハウがあります。しかし、その価値が十分に発信されていない現状があります。

本キャンペーンを通じて、各社の取り組みや成功事例を広く共有し、社宅代行という分野を「企業の経営インフラ」として再定義していきたいと考えています。」

サービス概要

名称：社宅代行ラボ

内容：社宅代行に関する解説記事、導入事例、企業インタビューを提供

リリース開始：2025年12月

詳細：http://shataku-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/