お客様の困りごとから生まれた！ニトリから新しく提案する学習机「シェルフデスク」が新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄）は、2025年12月上旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「シェルフデスク（JH01）」を紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190800002583s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190800002583s/)

お子様が成長していく過程で増えていく学習関連用品の収納に困ったことはありませんか？

そんなお客様の困りごとを解決するべく、ニトリの新しい学習机「シェルフデスク」は生まれました。子供の成長にあわせた「学習」を提供しながら、今までの学習机に高さと用途を加えた「収納」を一緒にご提案する新しいスタイルです。

これから成長し変化するお子様の学習環境に柔軟に対応するべく、デスクはキャスター付きで開発しレイアウトを自由に変更できる仕様にしました。

キャスター付きのデスクをシェルフに対して正面付けにして奥行を調整しながら学習スペースを確保、お部屋の広さに余裕があればパソコンや教科書を広げて使うスペースと書き物をするスペースに分けて使うL型のレイアウトへ展開、シェルフとデスクを離したセパレート型でシェルフ下段部分も収納スペースに使うなど、これから成長していくお子様のお部屋・生活スタイルにあわせてお手軽にレイアウトを変更できます。

デスク部分だけでなく、収納機能も充実したシェルフは、耐荷重約50Kgの可動棚板で高さを調整しながら、様々なサイズの教科書や参考書、学習関連用品だけでなくお子様の趣味に関わる物をオープンシェルフで見せながら収納できます。

デジタル学習にも対応するタブレットホルダーや、磁石を取り付けられる背面パネルでデスク周りを整理整頓しながらお子様の学習スペースをしっかり確保できます。

上記以外にも、デザインとシェルフ収納部分に更に工夫を加えたシリーズをご用意しております。

特にデザインは、子供部屋・書斎だけでなくリビングに置いても違和感がないように作り上げました。是非こちらのシリーズも併せてご検討ください。

新入学生だけでなく、これから子供部屋をご用意されるご家庭にも、是非おすすめしたいニトリからの新提案です。ぜひこの機会にお試しください。

新しい学習机「シェルフデスク」で、お子様の学習環境を整える準備を始めませんか？

ニトリでは、今後もお子様の学習環境を便利に、より快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】シェルフデスク ワゴン付き (JH01)

【価格】59,990円

【サイズ（約）】幅106×奥行87.5×高さ180cm

【カラー】ホワイトウォッシュ、ライトブラウン、ミドルブラウン

【素材】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190800002583s/

■関連商品 ※価格は全て税込み表記

【商品名】シェルフデスク ワゴン付き (TF01)

【価格】79,990円 期間限定価格：76,990円

※2025年11月28日～2026年1月5日までの期間限定価格

【サイズ（約）】幅105×奥行54.6×高さ178cm

【カラー】ライトグレー、ベージュ

【素材】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190800002620s/

【商品名】シェルフデスク ワゴン付き (LH01)

【価格】99,990円

【サイズ（約）】幅100×奥行81×高さ182.3cm

【カラー】グレーウォッシュ、ライトブラウン

【素材】天然木化粧繊維板(ホワイトアッシュ突板)

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190800003382s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。